Появилось видео задержания организовавшего нарколабораторию единоросса

Народный избранник оказался Уолтером Уайтом на минималках - производил синтетический дизайнерский наркотик.
В Ярославской области задержали потомственного слугу народа - молодого и перспективного депутата муниципального совета Некрасовского сельского поселения Александра Бортникова. Несмотря на молодость, к своим 28-ми годам единоросс оказался крепким хозяйственником и организовал нарколабораторию, где вместе с подельниками производил «опиум для народа».
В лаборатории Бортникова сотрудники ФСБ обнаружили три килограмма синтетического дизайнерского наркотика (как звучит!), или попросту мефедрона. С чем его и поздравляем. Тут уже папа-депутат не поможет.
«Ну, вот», - смог лишь ответить народный на вопрос о том, чем он занимается в лаборатории
Источник:
Бортникову и компании грозит самое суровое наказание по «наркотической» статье. Ребята наварили мефедрона на ч. 5 ст. 228.1 УК (Производство наркотиков группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Депутата отправили в СИЗО до 15 марта. Из партии оперативно исключили - в день задержания. Радует в истории только одно - подбили птенца на самом взлёте карьеры. Страшно представить, сколько дел наворотил бы «молодой и перспективный» депутат, займи он место своего отца, который считается лидером партии на грядущих выборах в ярославский муниципалитет.
Источник:
- "Ты депутата трогал?": в Сети появилось видео потасовки народного избранника из Ростова
- Депутат предложил отстреливать бродячих собак и "ставить к стенке" зоозащитников
- В Омске педофил "спрятался" от правосудия на дереве
- МВД Белоруссии показало видео с раскаянием россиянки, участвовавшей в беспорядках
- Смоленский таможенник отказался от взятки в 15 тысяч долларов за ввоз белорусских товаров
Понравилось56
"Ну вот." четржу
Это не попытка оправдано единорога. Всех, кто связался с наркотой, надо казнить. Но в этой статье уклон на единорогов, как будто нарушение закона и ходит только от этих.
По ходу он и КАЛлег своих по партии, московских, товаром снабжал если судить по тому, что они там за законы пишут и принимают.
А что касаемо его предстоящей отсидки по веществам, то думаю ОН долго не просидит, через пару лет по УДО откинется и другое "хлебное" место займет, в отличии от подельников.
Конченный дибил
Вот так: