Появилось видео задержания организовавшего нарколабораторию единоросса

В Ярославской области задержали потомственного слугу народа - молодого и перспективного депутата муниципального совета Некрасовского сельского поселения Александра Бортникова. Несмотря на молодость, к своим 28-ми годам единоросс оказался крепким хозяйственником и организовал нарколабораторию, где вместе с подельниками производил «опиум для народа».

В лаборатории Бортникова сотрудники ФСБ обнаружили три килограмма синтетического дизайнерского наркотика (как звучит!), или попросту мефедрона. С чем его и поздравляем. Тут уже папа-депутат не поможет.