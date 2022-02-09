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Появилось видео задержания организовавшего нарколабораторию единоросса

Появилось видео задержания организовавшего нарколабораторию единоросса (2 фото + 1 видео)

Автор:
09 февраля 2022 14:01
Сообщество : Криминал
Метки: видео   депутат   задержание   нарколаборатория   фсб   ярославская область   
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Народный избранник оказался Уолтером Уайтом на минималках - производил синтетический дизайнерский наркотик.

В Ярославской области задержали потомственного слугу народа - молодого и перспективного депутата муниципального совета Некрасовского сельского поселения Александра Бортникова. Несмотря на молодость, к своим 28-ми годам единоросс оказался крепким хозяйственником и организовал нарколабораторию, где вместе с подельниками производил «опиум для народа».


В лаборатории Бортникова сотрудники ФСБ обнаружили три килограмма синтетического дизайнерского наркотика (как звучит!), или попросту мефедрона. С чем его и поздравляем. Тут уже папа-депутат не поможет.

Бортникову и компании грозит самое суровое наказание по «наркотической» статье. Ребята наварили мефедрона на ч. 5 ст. 228.1 УК (Производство наркотиков группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Депутата отправили в СИЗО до 15 марта. Из партии оперативно исключили - в день задержания. Радует в истории только одно - подбили птенца на самом взлёте карьеры. Страшно представить, сколько дел наворотил бы «молодой и перспективный» депутат, займи он место своего отца, который считается лидером партии на грядущих выборах в ярославский муниципалитет.

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Метки: видео   депутат   задержание   нарколаборатория   фсб   ярославская область   
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28  комментариев
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26k
Батончик с маком 2 часа назад
А почему папу не выгнали. Если своего сопляка не смог воспитать, то как он может о народе заботиться. А вообще хитро придумали - ширять электорат перед выборами. Доза за галочку
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7k
Neo 12 минут назад
Защищал людей на право 0бъ36аться мефом? Так себе аргумент.
"Ну вот." четржу
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7k
Хороший, Плохой, Злой 13 минут назад
Скорее Джесси Пинкман, такой же малолетний дебил...
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−59
Племянник Путина 14 минут назад
Экий глупышЪ... Такая должность, такой папа и такой фигнёй заниматься. Ну ладно бы кто-то из родственников был в руководстве гнк, а так за копейки..
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−2
Карл Такойто 15 минут назад
Если отбросить даже моральную сторону вопроса,что производить и продавать наркотики отравляя других это не очень богоугодное занятие. Чем интересно ушлёпок думал?) Ну реально,папа депутат сам тоже как говорится весь в отца, всё вроде неплохо по дну жизни не ползает и карьерные перспективы выресовываются вполне себе неплохие. Насколько же надо быть отбитым на голову и отмороженным чтобы в такой ситуации заняться производством мефедрона,тем более учитывая какие сроки за это светят,и там без вариантов-за этот объем получит от 10 до 15 и там никакие связи папы не помогут. Я не могу оправдать но могу понять парней с улицы которые подобным начинают заниматься,они не видят для себя других социальных лифтов- и как говорится идут к успеху таким образом. А тут...пересмотрел мальчик явно сериалов типо Наркос и Во все тяжкие,решил что это всё как игра,ну когда в 45 выйдет а за плечами ни карьеры,ни семьи,ни детей, поймёт что почти целую жизнь проиграл.
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3k
Григорий Бабкин 45 минут назад
А представьте, сколько хомячков-торчков без дури осталось. Ужос...
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5k
rutt 49 минут назад
Вот к чему наборы юного химика приводят при плохом воспитании.
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2k
Andrey G 59 минут назад
А чё там рашкин? Лось как? Или педофил (тут резонно можно задать вопрос "какой именно, их в оппозиции много)? Или профессор с Лего из студентки из расчленограда? Как там фургад, при котором Хабаровский край "цвёл"? Заводы/параходы его жены как поживают.
Это не попытка оправдано единорога. Всех, кто связался с наркотой, надо казнить. Но в этой статье уклон на единорогов, как будто нарушение закона и ходит только от этих.
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27k
Григорий Час назад
Он боролся и защищал права людей. Ну как понимал.
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1k
eddie Час назад
Бороться и защищать права каждого нарколыги:)))
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28k
Notan Blaine Час назад
Забавно, но "опиум для народа" это религия. Иногда нужно читать, что значат те или иные выражения.
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4k
Shtoppi 2 часа назад
<<...где вместе с подельниками производил «опиум для народа».>>
По ходу он и КАЛлег своих по партии, московских, товаром снабжал если судить по тому, что они там за законы пишут и принимают.
А что касаемо его предстоящей отсидки по веществам, то думаю ОН долго не просидит, через пару лет по УДО откинется и другое "хлебное" место займет, в отличии от подельников.
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−6
хлебосол 2 часа назад
отмажут.
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36k
Александр 2 часа назад
Что еще ждать от единорасов. Наследственность...
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5k
Бу 2 часа назад
Рука лицо
Конченный дибил
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1k
Жан Плов Лагман 2 часа назад
У меня знакомая за ч.4 ст.228 получила 10 лет. Интересно чем для этого дело кончится.
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30k
Fat Lynx 2 часа назад
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12k
Eltiftel 2 часа назад
ФСБшники уже признались, что это они подкинули наркотики?
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