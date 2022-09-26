Один день из жизни автосервиса, или тот случай, когда смеялся даже Василич

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Как оказалось, у сотрудников различных автосервисов и шиномонтажей работенка одна из самых веселых. Сами посмотрите на ситуации, с которыми они ежедневно сталкиваются. Устоять и не засмеяться - невозможно!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СТО Юмор автосервис и так сойдет машина поломка починил прикол
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-ставили кнопку дополнительно как раз чтобы часто не менять. Больно уж любит ВАЗовская контактная группа гореть. Просто тут с размером уж больно перебор.