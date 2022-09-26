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Один день из жизни автосервиса, или тот случай, когда смеялся даже Василич

Один день из жизни автосервиса, или тот случай, когда смеялся даже Василич

Автор:
26 сентября 2022 17:07
Метки: СТО   Юмор   автосервис   и так сойдет   машина   поломка   починил   прикол   
3713
21
Как оказалось, у сотрудников различных автосервисов и шиномонтажей работенка одна из самых веселых. Сами посмотрите на ситуации, с которыми они ежедневно сталкиваются. Устоять и не засмеяться - невозможно!
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Источник:

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10  комментариев
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60k
Опиум для народа 2 часа назад
-"Когда лень просто поменять замок зажигания"-
-ставили кнопку дополнительно как раз чтобы часто не менять. Больно уж любит ВАЗовская контактная группа гореть. Просто тут с размером уж больно перебор.
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6k
Андрей Крылов Полчаса назад
Фотот 2 - явный косяк производителя. Ладно бы было ржавое. А то просто эта "консервная банка" проломилать от нерассчетной нагрузки. Ладно бы инжинеры завода и конструкторы предумсториели какое усиление на перегруженной части несущего корпуса! Копеечно бы было там сталь сделать потолше. Или наварить чего для усиления. Дел на 100 рублей на поточном производстве. А тут просто врывло то, что и должно было вырваться, даже без катастровической коррозии. Тонюсенький металл на пресованном несущем корпусе. Неизбежная услалост металла. Конструкторов на мыло учить сопромат вечно! :) Интересно, что это за автомобиль? Хоть знать какую дрянь точно не надо покупать и даже в аренду не брать. А то было у меня нечто подобное на Опель аскона много лет назад. На скорости всего километров 55 в час слетел в лужу в Евпстории около центрального рынка. Лужа была подлая с относительно глубокой ямой. Но даже наш жигуль бы эот пережил, а у той (тогда довольно новой Асконы) Провернуло... как оно там называется ту стойку рычага колеса. Боюсь соврать. Результат - колесо провернулось в той стойке градусов на 70, меня бросил на встречку. Выбил дверь водителя встречной шестёрки. Хорошо ни кто не пострадал. Там просот не разоглаться.Но было очень неприятно и на деньги я тогда попал. времена то были дикие. 90-тые в укропском Крыму... Как вспомнб, так вздрогну.
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50k
Олег 48 минут назад
откуда знать канадскому гею, что в Волге стоят биметаллические предохранители
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1k
Василич Час назад
Смешно...ха-ха-аха-ха!!!!!!
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Richard

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