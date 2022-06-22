Это было неожиданно, или типичные будни автосервиса

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Перед вами подборка нестандартных ситуаций, к которым сотрудники различных СТО и шиномонтажей начали потихоньку привыкать. Да, на этой работе скучать некогда - факт!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Автомобиль СТО Юмор автосервис и так сойдет починил прикол смех
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Парктроник это система, устанавливаемая на автомобили и предназначенная для предупреждения водителя о возможных препятствиях, которые находятся сзади или сбоку. Основной функцией парктроника для авто является обеспечение безопасности и комфорта во время выполнения движения назад или парковки. Основными узлами данного прибора являются: электронный блок управления, индикаторы и датчики.