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Это было неожиданно, или типичные будни автосервиса

Это было неожиданно, или типичные будни автосервиса

Автор:
22 июня 2022 16:08
Метки: Автомобиль   СТО   Юмор   автосервис   и так сойдет   починил   прикол   смех   
1264
16

Перед вами подборка нестандартных ситуаций, к которым сотрудники различных СТО и шиномонтажей начали потихоньку привыкать. Да, на этой работе скучать некогда - факт!

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Источник:

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7  комментариев
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773
MPEG-8 42 минуты назад
Не благодарите.

Парктроник это система, устанавливаемая на автомобили и предназначенная для предупреждения водителя о возможных препятствиях, которые находятся сзади или сбоку. Основной функцией парктроника для авто является обеспечение безопасности и комфорта во время выполнения движения назад или парковки. Основными узлами данного прибора являются: электронный блок управления, индикаторы и датчики.
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Richard

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