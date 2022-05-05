Смех сквозь слезы, или типичные будни сотрудников СТО и шиномнтажей

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Перед вами ситуации, с которыми сотрудники автосервисов сталкиваются ежедневно. Что самое интересное - они не перестают удивляться им. Казалось бы, они видели многое, но когда приезжает очередное ЧУДО инженерной мысли - их глаза, традиционно, увеличиваются в размерах!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Новости партнёров
- кто тебе построил дом?
- Пид*расы...
- Эт как??
- Да вот так... Пришли ребята, залили фундамент... Пришли другие стены поднимать, говорт "Что за пид*арасы тебе фундамент налили...", потом пришли кровлю делать, спрашивают "Какие пид*расы тебе стены поднимали?", оконщики спрашивали "Какие пид*расы тебе кирпич положили?", отделочники спрашивали "Что за пид*арасы тебе стены ровняли?"... Короче, я так понимаю, дом построили пид*расы... ))))
знакомый много лет назад провафлил умирание генератора, в итоге от Луги до Питера тащить мертвое ведро вышло в 30к, и это когда вечнозеленый стоил меньше 30
1. Как фарш на фото связан с генератором?
2. Что помешало купить в Луге второй аккум и ехать на нём?
3. Если второй пункт по каким-то причинам невыполним, то что помешало попросить о помощи проезжающих, а не вызывать эвакуатор за астрономическую сумму? Всегда найдутся добрые люди. Если не бесплатно, то за значительно меньшие деньги. Тем более, что это было "много лет назад".