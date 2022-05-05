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Смех сквозь слезы, или типичные будни сотрудников СТО и шиномнтажей

Смех сквозь слезы, или типичные будни сотрудников СТО и шиномнтажей

Автор:
05 мая 2022 14:47
Метки: Автомобиль   СТО   Юмор   автосервис   и так сойдет   машина   прикол   смех   тачка   шиномонтаж   
10078
16
Перед вами ситуации, с которыми сотрудники автосервисов сталкиваются ежедневно. Что самое интересное - они не перестают удивляться им. Казалось бы, они видели многое, но когда приезжает очередное ЧУДО инженерной мысли - их глаза, традиционно, увеличиваются в размерах!
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Источник:

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23  комментария
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35k
Рекламщик 5 часов назад
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Руслан Рюмин 2 часа назад
Мысли о счёте за ТО после такого делают мне больно...
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8k
a_komolow 2 часа назад
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Johnny Espoleto 3 часа назад
На 6 фото так и слышится сдавленный шёпот- Добей меня!
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10k
Алексей 3 часа назад
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1k
Andrey 4 часа назад
Комментарий к фото
это больно и глазам и кошельку, а еще эвакуатор до сервиса
знакомый много лет назад провафлил умирание генератора, в итоге от Луги до Питера тащить мертвое ведро вышло в 30к, и это когда вечнозеленый стоил меньше 30
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4k
Hugo_RnD 4 часа назад
последняя фотка странная - ладно ещё клапаны загнулись бы, но распредвал, лопнувший в нескольких местах (и скорость машины распредвалу пофиг - и на стоящей машине можно двигатель крутить на те же 3000 оборотов). Скорее всего, тут какой-то китайский контрафакт вместо распредвала
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7k
Завтра всё изменится! 5 часов назад
В такие моменты сожалеешь, что обязательный ТО отменили. Это ведь потенциальные убийцы на дороге.
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−1
Старый больной человек Завтра всё изменится! 5 часов назад
Реально ненавижу человеческую психологию. Вот вешают на людей любое обременение, которое всем поперек горла, и первые кто за это заплатили - обязательно будут следить чтоб никто не смог отвертеться, чтобы не чувствовать себя лохами. А те кого это обременение не касается тоже будут следить чтобы никто не ушел, таким примитивным образом самоутверждаясь.
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Richard

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