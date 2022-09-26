FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6500 постов • 896 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
На российско-грузинской границе заметили военных и БТР

На российско-грузинской границе заметили военных и БТР

Автор:
26 сентября 2022 15:28
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   блок пост   бтр   граждане   граница   грузия   кпп   пробки   
2144
1
3

Предположительно, они хотят развернуть там блок-пост.

После объявления о частичной мобилизации, часть граждан решила покинуть Россию. В основном, они поехали в Армению и Казахстан. И в Грузию - там сейчас большие пробки на границе.

И сейчас к границе подтягиваются военные на БТР.

Возможно, они организуют блок-пост и будут разворачивать призывников. Хотя это может быть и обычное усиление, чтобы исключить беспорядки из-за большого количества людей.

UPD: «БТР туда двигается, но он двигается не для выставления блок-поста, это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну. Только с этой целью. Никаких блок-постов выставляться не будет… КПП работает в штатном режиме, никакие ограничения по выезду граждан мужского пола призывного возраста не вводились», — РБК со ссылкой на пограничное управление ФСБ о КПП «Верхний Ларс».

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Россия   блок пост   бтр   граждане   граница   грузия   кпп   пробки   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Горожанин 47 минут назад
Как можно разворачивать г.о.в.н.о. и куда.?Пусть течёт на свою историческую духовную родину - там, где ж.о.п.а. в тепле. Не нужно мешать д.е.р.ь.м.у. Меньше смрада будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
Сидор Матрасыч Кадыков Минуту назад
Предатели Родины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
134
Человек Наблюдающий 17 минут назад
Хватит врать. Каждое слово 3,14здешь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22
DrEris 19 минут назад
Лучше таких лишить гражданства, пусть будут без родины и без гражданства, ничьи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
72
Yuri Manchenko 37 минут назад
Пускай драпают, толку в СВО от них будет никакого. Одеть, экипировать, накормить и вооружить лучше добровольцев чем этих сцикунов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
vitenok 51 минуту назад
В Казахстане при выдаче эмиграционной бумажки, не помню как правильно называется, служба эмиграции передает данные мужчин призывного возраста российской стороне. Потом, если чел подлежит мобилизации, его по запросу депортируют в Россию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
832
Дмитрий 56 минут назад
Лишать гражданства и не пускать обратно в страну минимум на 10 лет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Инквизитор РФ Час назад
Пусть валят и никогда не возвращаются. Толку от них на передовой не будет. Либо сдадутся, либо дезертируют. Это не воины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−92
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
В конец колонны поставить танк и на российской стороне сразу вручать повестки и мобилизовывать в ускоренном порядке. Автомобили изымать для нужд армии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Fat Lynx 2 часа назад
они организуют блок-пост и будут разворачивать призывников? Зачем там еще один блок пост? Там целый МАПП!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

169806



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Все 300 тыс. повесток по частичной мобилизации уже раздали?
Все 300 тыс. повесток по частичной мобилизации уже раздали?
Ответочка: американцев стали троллить госпереворотом и Байденом за решеткой
Ответочка: американцев стали троллить госпереворотом и Байденом за решеткой
Набирающие популярность в сообществах
20 изобретений, о которых мечтает человечество
20 изобретений, о которых мечтает человечество
"Вокруг Булгакова": in vino veritas
"Вокруг Булгакова": in vino veritas
Молодые люди, которых надо готовить к самостоятельной жизни
Молодые люди, которых надо готовить к самостоятельной жизни
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хотя бы Тарзан будет белым

Лучшие демотиваторы
А не колобок ли ты часом?

Перейти в раздел
Популярные теги
#мобилизация#картинки#история#фотографии#факты#Разное#кино#gif#мнение#Интересные
#Юмор#подборка#животные#Россия#сатира#прикол#Приколы#Казахстан#сми#страна
#интересно#фото#новости#люди#Ynews#интересное#в мире#Китай#СССР#школа
Молодые люди, которых надо готовить к самостоятельной жизни Молодые люди, которых надо готовить к самостоятельной жизни Пост о товарах двойного назначения, недоступный в Яндекс.Дзене: пробки Пост о товарах двойного назначения, недоступный в Яндекс.Дзене: пробки Кубинцы на надувном матрасе пытались уплыть из России Кубинцы на надувном матрасе пытались уплыть из России Российских военных перебросили на линию фронта в Армении Российских военных перебросили на линию фронта в Армении Жизнь к такому не готовила: по-настоящему большие пробки Жизнь к такому не готовила: по-настоящему большие пробки Под видом помощи на Украину ввозят люксовые авто Под видом помощи на Украину ввозят люксовые авто

На что жалуетесь?

Вернуться