На российско-грузинской границе заметили военных и БТР

Предположительно, они хотят развернуть там блок-пост.
После объявления о частичной мобилизации, часть граждан решила покинуть Россию. В основном, они поехали в Армению и Казахстан. И в Грузию - там сейчас большие пробки на границе.
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И сейчас к границе подтягиваются военные на БТР.
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Возможно, они организуют блок-пост и будут разворачивать призывников. Хотя это может быть и обычное усиление, чтобы исключить беспорядки из-за большого количества людей.
UPD: «БТР туда двигается, но он двигается не для выставления блок-поста, это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну. Только с этой целью. Никаких блок-постов выставляться не будет… КПП работает в штатном режиме, никакие ограничения по выезду граждан мужского пола призывного возраста не вводились», — РБК со ссылкой на пограничное управление ФСБ о КПП «Верхний Ларс».
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АНТИФИШКИ
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