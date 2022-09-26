На российско-грузинской границе заметили военных и БТР

Возможно, они организуют блок-пост и будут разворачивать призывников. Хотя это может быть и обычное усиление, чтобы исключить беспорядки из-за большого количества людей.

UPD: «БТР туда двигается, но он двигается не для выставления блок-поста, это, грубо говоря, резерв на всякий непредвиденный случай, если резервисты захотят прорвать пункт пропуска и без оформления каких-либо пограничных формальностей покинуть страну. Только с этой целью. Никаких блок-постов выставляться не будет… КПП работает в штатном режиме, никакие ограничения по выезду граждан мужского пола призывного возраста не вводились», — РБК со ссылкой на пограничное управление ФСБ о КПП «Верхний Ларс».