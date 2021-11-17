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Российских военных перебросили на линию фронта в Армении

Российских военных перебросили на линию фронта в Армении (4 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2021 14:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   азербайджан   армения   армия   военная база   граница   конфликт   политика   
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И это остановило боевые действия. Азербайджанское войско не рискует атаковать на бойцов армии РФ.

Нам «повезло» с соседями. Одни воруют газ, другие интригуют, третьи - воюют. И все вместе такой напряг на границу, что и не расслабишься.

В этот раз отличились Армения и Азербайджан. Бывшие братские республики теперь люто ненавидят друг друга и при первом удобном случае хватаются за оружие. 16 ноября на границе Армении стали постреливать. С какой стороны первыми открыли огонь - пока не ясно. Но уже есть раненые, погибшие и это очень грустно.

Если это не остановить, то может начаться новое побоище. К сожалению, такое уже было в истории этих стран. Тогда столкновение прекратилось после вмешательства России - именно она выступила в роли миротворца. А вообще не самые демократичные, свободные и лучшие на свете США. Замечу, что там, где они насаждают свободу и демократию в последние годы - везде разруха, голод и нищета. Так что спасибо, конечно, но разумным людям такая дерьмократия не нужна.

А помощь от РФ - как раз нужна. И за ней обратились армяне: попросили вмешаться и мясорубку. В ответ на это РФ подняла бойцов со 102 военной базы.

В наших солдат стрелять уже не захотели, потому что прилетит серьезная «ответочка». И даже Турция со своим хваленым НАТО не поможет.

Теперь на границе относительное спокойствие: выстрелы затихли, стороны выжидают. Пока наши бойцы там, царит какой-никакой, но порядок. Как только отходят на базу - снова начинается кутерьма. И непонятно, как остановить эту вражду и примирить два народа.

А ведь когда-то мы все жили в единой, бескрайней и сильной стране. И даже в голову не приходило, что все может развалиться и брат пойдет войной на брата.


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Метки: Россия   азербайджан   армения   армия   военная база   граница   конфликт   политика   
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16  комментариев
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15k
albedo 3 часа назад
Что то вспомнилась "армянская мудрость"
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20k
Альберт 39 минут назад
Вот опять какого куя мы туда лезем?
Армяне никак не успокоятся, после того, как азеры вернули себе Карабах.
Пусть сами идут и воюют: их в России два (!!!) миллиона.
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29k
Антон 2 часа назад
Турция закрепилась в Закавказье, финансово продвигая свои интересы. Европа и США - в Прибалтике и Украине. Россия - доблестно сдерживает врагов в российских СМИ, за 30 лет не выделив ни копейки на поддержку имиджа или продвижения собственных интересов в ближнем зарубежье (хотя бы поддержка русских школ), продолжая национальную риторику в адрес указанных стран. Очень умно.
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4k
Виктор Штурмаревич 2 часа назад
Может армянам нужны заградотряды,а не щит в виде российских солдат?
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36k
Alex 2 часа назад
Сраные азеры задолбали уже
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6k
workmen77 3 часа назад
Если бы год назад Россия четко дала понять Азербайджану и его хозяину Эрдогану, что в случае агрессии на своих союзников они получат "по зубам", как это было с ДНР и ЛНР, то там бы все было тихо и спокойно. Но Россия тогда повела себя странно, в отличие от Турции, она своего союзника не поддержала, а напротив дала слабину и ушла в строну, оставив себе только роль миротворца. А исламские страны уважают и понимают только силу, если их не остановить, то они будут переть и захватывать сколько смогут. Посмотрев на планы Эрдогана по созданию второй тюркской империи станет понятно, что Карабахом и Арменией они не остановятся, дальше будет Средняя Азия, Крым и Кавказ.
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1k
No pasaran 3 часа назад
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39
Drago 3 часа назад
Два года назад: Россия вон! Армяне свободные и гордые! А теперь: помогитэ братя э че ви.
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23k
Юрьевич 4 часа назад
"С какой стороны первыми открыли огонь пока не ясно."

Кому не ясно? Нашим наблюдателям? А что они там тогда делают?

"ответ на это РФ подняла бойцов со 102 военной базы (она располагается на территории Армении с 1995 года) и перебросила к границе с Азербайджаном."
Вот блин наших ребят подставлять за обезьянок...
Может всё-таки нужно выяснить кто первый начал и наказать?
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15k
Дядюшка Ау 4 часа назад
"И непонятно, как остановить эту вражду и примирить два народа." (с)

Просто. Формируем из армян и азербайджанцев, находящихся на территории РФ, батальоны. И высылаем на линию соприкосновения. Эти 2 гигантские армии решают все проблемы, все примиряются. Профит.
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3k
ezhik 4 часа назад
"Азербайджанское войско не рискует нападать на бойцов армии РФ." самим то не смешно?
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63k
Нанук Паналык 4 часа назад
Чурбаны опять насрали!
Армия РФ ,го убирать говно!
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25k
Vazari 4 часа назад
Нет ясности кто начал первым в этот раз. Но пост тем не менее пытается сформировать общественное мнение в пользу армян.
"...Азербайджанское войско не рискует нападать..."
"В наших солдат стрелять уже не захотели, потому что прилетит серьезная «ответочка». И даже Турция со своим хваленым НАТО не поможет."
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