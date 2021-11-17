Российских военных перебросили на линию фронта в Армении

И это остановило боевые действия. Азербайджанское войско не рискует атаковать на бойцов армии РФ.
Нам «повезло» с соседями. Одни воруют газ, другие интригуют, третьи - воюют. И все вместе такой напряг на границу, что и не расслабишься.
В этот раз отличились Армения и Азербайджан. Бывшие братские республики теперь люто ненавидят друг друга и при первом удобном случае хватаются за оружие. 16 ноября на границе Армении стали постреливать. С какой стороны первыми открыли огонь - пока не ясно. Но уже есть раненые, погибшие и это очень грустно.
Если это не остановить, то может начаться новое побоище. К сожалению, такое уже было в истории этих стран. Тогда столкновение прекратилось после вмешательства России - именно она выступила в роли миротворца. А вообще не самые демократичные, свободные и лучшие на свете США. Замечу, что там, где они насаждают свободу и демократию в последние годы - везде разруха, голод и нищета. Так что спасибо, конечно, но разумным людям такая дерьмократия не нужна.
А помощь от РФ - как раз нужна. И за ней обратились армяне: попросили вмешаться и мясорубку. В ответ на это РФ подняла бойцов со 102 военной базы.
В наших солдат стрелять уже не захотели, потому что прилетит серьезная «ответочка». И даже Турция со своим хваленым НАТО не поможет.
Теперь на границе относительное спокойствие: выстрелы затихли, стороны выжидают. Пока наши бойцы там, царит какой-никакой, но порядок. Как только отходят на базу - снова начинается кутерьма. И непонятно, как остановить эту вражду и примирить два народа.
А ведь когда-то мы все жили в единой, бескрайней и сильной стране. И даже в голову не приходило, что все может развалиться и брат пойдет войной на брата.
Источник:
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Армяне никак не успокоятся, после того, как азеры вернули себе Карабах.
Пусть сами идут и воюют: их в России два (!!!) миллиона.
Кому не ясно? Нашим наблюдателям? А что они там тогда делают?
"ответ на это РФ подняла бойцов со 102 военной базы (она располагается на территории Армении с 1995 года) и перебросила к границе с Азербайджаном."
Вот блин наших ребят подставлять за обезьянок...
Может всё-таки нужно выяснить кто первый начал и наказать?
Просто. Формируем из армян и азербайджанцев, находящихся на территории РФ, батальоны. И высылаем на линию соприкосновения. Эти 2 гигантские армии решают все проблемы, все примиряются. Профит.
Армия РФ ,го убирать говно!
"...Азербайджанское войско не рискует нападать..."
"В наших солдат стрелять уже не захотели, потому что прилетит серьезная «ответочка». И даже Турция со своим хваленым НАТО не поможет."