Российских военных перебросили на линию фронта в Армении

Нам «повезло» с соседями. Одни воруют газ, другие интригуют, третьи - воюют. И все вместе такой напряг на границу, что и не расслабишься.

В этот раз отличились Армения и Азербайджан. Бывшие братские республики теперь люто ненавидят друг друга и при первом удобном случае хватаются за оружие. 16 ноября на границе Армении стали постреливать. С какой стороны первыми открыли огонь - пока не ясно. Но уже есть раненые, погибшие и это очень грустно.