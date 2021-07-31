Кубинцы на надувном матрасе пытались уплыть из России

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Решили как-то раз трое кубинцев нелегально попасть в Испанию через Россию. На надувных матрасах. Нет, это - не начало анекдота, а реальная история, произошедшая на днях, на российско-эстонской границе.
Предприимчивые граждане Кубы 1970, 1968 и 1992 года рождения решили поискать лучшей жизни в Испании, там якобы живет дочь одного из мужчин. Но вот незадача, виз на въезд в страну мечты у них не было. Они не расстроились и незаконно проникли на территорию России, но надолго задерживаться в нашей стране не планировали. Россия была всего лишь перевалочной станцией на пути к большой и заветной мечте – Испании. Друзья решили, что легче всего пересечь границу можно по реке Нарва.
Кубинцы запаслись припасами, лекарствами и всем необходимым в походе, и, главное, купили надувные матрасы. Ведь именно они и должны были помочь им незаметно попасть в Эстонию, а там до Испании и недалеко, ну, если по карте судить.
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Метки: Россия граница куба надувные матрасы река
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Тех, кто ушел от российских пограничников, с радостью принимают эстонские(россияне не пересекают границу и попросту сообщают коллегам, где принимать очередного пловца).
Некоторые уникумы подкатывают к дальнобойщикам, которые в очереди перед границей стоят, чтобы их пустили в фуру. И ко мне подходили, предлагали 500 евро. Но никому такой геморой нафиг не нужен, так что товарищей довольно быстро вылавливают еще в городе.
Надо было на плоту. На маленьком плоту.
На хромой собаке.
Волки на кобыле.
Львы в автомобиле.
Зайчики
В трамвайчике.
Жаба на метле...
Едут и смеются,
Пряники жуют.
Ну или перелетать:
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