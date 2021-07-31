Кубинцы на надувном матрасе пытались уплыть из России

Предприимчивые граждане Кубы 1970, 1968 и 1992 года рождения решили поискать лучшей жизни в Испании, там якобы живет дочь одного из мужчин. Но вот незадача, виз на въезд в страну мечты у них не было. Они не расстроились и незаконно проникли на территорию России, но надолго задерживаться в нашей стране не планировали. Россия была всего лишь перевалочной станцией на пути к большой и заветной мечте – Испании. Друзья решили, что легче всего пересечь границу можно по реке Нарва.