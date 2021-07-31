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Кубинцы на надувном матрасе пытались уплыть из России

Кубинцы на надувном матрасе пытались уплыть из России (3 фото)

Автор:
31 июля 2021 16:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   граница   куба   надувные матрасы   река   
1602
3
Решили как-то раз трое кубинцев нелегально попасть в Испанию через Россию. На надувных матрасах. Нет, это -  не начало анекдота, а реальная история, произошедшая на днях, на российско-эстонской границе.

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Метки: Россия   граница   куба   надувные матрасы   река   
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18  комментариев
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9k
Кыся 48 минут назад
Да у нас в Нарве регулярно подобных дураков ловят. Некоторые умудряются переплыть без подручных средств, и даже зимой! Хотя Нарова не очень-то подходит для плавания, довольно широкая и течение сильное. А еще там стоят сонары и вышки.
Тех, кто ушел от российских пограничников, с радостью принимают эстонские(россияне не пересекают границу и попросту сообщают коллегам, где принимать очередного пловца).
Некоторые уникумы подкатывают к дальнобойщикам, которые в очереди перед границей стоят, чтобы их пустили в фуру. И ко мне подходили, предлагали 500 евро. Но никому такой геморой нафиг не нужен, так что товарищей довольно быстро вылавливают еще в городе.
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6k
Serjio Минуту назад
Дацик у нас тоже на прорыв шёл, не пустили

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6k
кот базилий 19 минут назад
Пересекателей границы надо долбить с крупнокалиберного пулемета независимо куда пересекают. Граница она на то и граница.
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685
korney 39 минут назад
Потрясающий план.
Надо было на плоту. На маленьком плоту.
Ссылка coub.com
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2k
neutrino 44 минуты назад
Идиоты! Лучше бы остались в России. В ней намного лучше!
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112
Akabushkin Petr Час назад
Попытка - не пытка.
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2k
Евгений Кондратьев Час назад
А за ними раки
На хромой собаке.

Волки на кобыле.
Львы в автомобиле.

Зайчики
В трамвайчике.

Жаба на метле...

Едут и смеются,
Пряники жуют.
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6k
Кружок Час назад
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11k
Великий Кормчий 2 часа назад
А к нам они из Кубы тоже на матрасах приплыли?
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5k
schmubu 2 часа назад
а как кубинцы незаконно проникли на территорию России?
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29k
turyst 2 часа назад
Эх... На подводной лодке надо было!

Ну или перелетать:

Ссылка youtu.be

//m.fishki.net/upload/users/2021/07/31/760836/747dafd721d18e138016834e06f43df9.jpg
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12k
Алан 2 часа назад
А маршрут незаконного проникновения в РФ где посмотреть? Друг спрашивает
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