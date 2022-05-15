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Под видом помощи на Украину ввозят люксовые авто

Под видом помощи на Украину ввозят люксовые авто

Автор:
15 мая 2022 17:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: граница   люксовые авто   машины   премиум класс   пробки   таможня   
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Так заявил не кто-нибудь, а замглавы таможенной службы «незалежной».

Первый замглавы таможенной службы Украины Александр Шуцкий поделился откровением: под видом «помощи» в страну массово ввозят машины премиум-класса. Это связано с тем, что с конца февраля местные власти отменили налог на ввоз автомобилей. Якобы это должно было «помочь» стране получить как можно больше техники, а в итоге помогло богачам заполучить люксовое авто без налогов.

«Со времени принятия закона про нулевую пошлину было завезено порядка 80 тысяч транспортных средств для личного использования».

Также Шуцкий отметил, что 30% ввозимых автомобилей стоят от 20 тысяч евро. То есть премиум-класс. А в последние дни наблюдается наплыв люксовых автомобилей, которые стоят ещё дороже.

Он пожаловался, что эти авто создают «многокилометровые пробки на границе».

Однако.

Тем временем, беженцы из «незалежной» отчаянно борются с премиум-автомобилями в Латвии: они приняли фирменный окрас модели M Performance за государственный флаг и мощно изгадили машину.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: граница   люксовые авто   машины   премиум класс   пробки   таможня   
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14  комментариев
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25k
Андрей Иванов 4 часа назад
А они оптимисты.
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28k
Aqueronte 15 минут назад
Кому война, кому мать родная.
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7k
Фомич 23 минуты назад
Может эти все авто тому мужику подвозят, который заправляет полный бак и оставляет в замке ключи зажигания, чтобы беженцам было на чем уехать?
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14k
Алексей 50 минут назад
От 20 000 евро - премиум?
Тогда у нас салоны китайского автопрома, забиты сплошь премиум-классом
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127k
Leff 3 часа назад
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August

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