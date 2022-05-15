Под видом помощи на Украину ввозят люксовые авто

Первый замглавы таможенной службы Украины Александр Шуцкий поделился откровением: под видом «помощи» в страну массово ввозят машины премиум-класса. Это связано с тем, что с конца февраля местные власти отменили налог на ввоз автомобилей. Якобы это должно было «помочь» стране получить как можно больше техники, а в итоге помогло богачам заполучить люксовое авто без налогов.

«Со времени принятия закона про нулевую пошлину было завезено порядка 80 тысяч транспортных средств для личного использования».

Также Шуцкий отметил, что 30% ввозимых автомобилей стоят от 20 тысяч евро. То есть премиум-класс. А в последние дни наблюдается наплыв люксовых автомобилей, которые стоят ещё дороже.