Под видом помощи на Украину ввозят люксовые авто

Так заявил не кто-нибудь, а замглавы таможенной службы «незалежной».
Первый замглавы таможенной службы Украины Александр Шуцкий поделился откровением: под видом «помощи» в страну массово ввозят машины премиум-класса. Это связано с тем, что с конца февраля местные власти отменили налог на ввоз автомобилей. Якобы это должно было «помочь» стране получить как можно больше техники, а в итоге помогло богачам заполучить люксовое авто без налогов.
«Со времени принятия закона про нулевую пошлину было завезено порядка 80 тысяч транспортных средств для личного использования».
Также Шуцкий отметил, что 30% ввозимых автомобилей стоят от 20 тысяч евро. То есть премиум-класс. А в последние дни наблюдается наплыв люксовых автомобилей, которые стоят ещё дороже.
Он пожаловался, что эти авто создают «многокилометровые пробки на границе».
Однако.
Тем временем, беженцы из «незалежной» отчаянно борются с премиум-автомобилями в Латвии: они приняли фирменный окрас модели M Performance за государственный флаг и мощно изгадили машину.
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АНТИФИШКИ
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