FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 133 поста • 16 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
После стрельбы в ижевской школе в Госдуме решили увеличить численность Росгвардии

После стрельбы в ижевской школе в Госдуме решили увеличить численность Росгвардии

Автор:
26 сентября 2022 14:36
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ижевск   артем казанцев   жертвы   старшеклассники   стрельба   убийство   школа   школьники   
2333
2
2

И поручить силовикам охранять школы и детские учреждения.

Случилась беда. В Ижевске, в школу №88 пришёл 34-летний местный житель Артём Казанцев и открыл стрельбу. По предварительным данным, убито 13 человек, 9 из них - дети. Ранено 23 человека.

Казанцев состоял на учёте в психоневрологическом диспансере. После массового убийства он заперся в кабинете на 4-м этаже и застрелился. Старшеклассники рассказали, что в момент нападения на СОШ № 88 учителя попросили всех сидеть максимально тихо.

Рамина: «Когда стало известно о нападении, наша учительница закрыла дверь на ключ, и мы все переместились в конец класса, сохраняли тишину».

Полина: «Нам сказали закрыться в классе, мы закрылись и спрятались за шкафы. И сидели очень тихо».

Школьницы отметили, что выстрелы раздались во время урока, поэтому они не сразу поняли, что случилось.

«Я думала, это проверка какая-то. Было слышно - прямо в соседних кабинетах стреляли. Потом было очень страшно».

После этого кошмара, в Госдуме решили увеличить численность Росгвардии. Об этом заявил депутат Андрей Альшевских.

«Случилась трагедия в школе. Ограждённая территория, тревожные кнопки, охрана, но к сожалению, проблемы есть. У нас большое количество образовательных учреждений, и в каждую школу по росгвардейцу не посадишь, потому что это штаты.

У нас завтра заседание, этот вопрос будет поднят. Нужно обсудить возможность присутствия сотрудников Росгвардии. Увеличение штата росгврадейцев приведёт к дополнительным серьёзным финансовым вливаниям. Но это должен быть комплекс решений. Нужно серьёзное внимание уделить приобретению оружия и медобследованию».


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Ижевск   артем казанцев   жертвы   старшеклассники   стрельба   убийство   школа   школьники   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
50  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Booka1a 3 часа назад
и как увеличение численности росгвардии улучшит ситуацию? как сейчас сидит ЧОПовский охранник и у него нет задачи каждого школьника обшманать, так и два-четыре гвардейца это делать не будут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
0
Жылбыл Минуту назад
1) а говна на лопате навернуть еще не решили? или хотя бы на ремонт школы со своих зарплат скинуться? стульям на фото 100 лет в обед, за этими партами наверное сам дедушка Ленин учился!
2) то есть официально признались в том, что сейчас "силовики" охраняют только столовую Госдумы, а случись что в школе, до 02 быстро не дозвонишься?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Артём 2 минуты назад
К сожалению, росгвардеец на входе не поможет. Просто в следующий раз в списке погибших вместо охранника будет росгвардеец. Увы, инициатива всегда на стороне нападающего, а значит, если он не конченный долбо...б, первым застрелит его.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
*Сергей* 4 минуты назад
Имхо, человечество не способно бороться с массовыми расстрелами.
Не будет оружия припрут мешок удобрений или канистру бензина.
Даже если посадить на входе 20 ментов с оружием все равно может какой нибудь школьник пронести ствол, гранату, бутылку с бензином, на просто нож и поубивать втихую целый класс малышни. Даже поставив на входе рамки с металлоискателями и взломостойкие турникеты можно отсечь только посторонних людей, а школьники тоже могут устроить резню, особенно если старшеклассник нападет на первоклашек.

Возможно поможет несколько вооруженных постов. По 2-3 человека в бронебудках на каждом этаже и на каждом входе, рамки металлоискатели, турникеты, и по паре камер в каждое помещение включая туалеты (не кабинки). И на каждом посту что бы человек пялился в монитор не отрываясь. И в каждом классе тревожная кнопка и нормальные двери. Плюс средства эвакуации. Но это не поможет совсем исключить резню, возможно поможет снизить количество жертв...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Бритва 4 минуты назад
как численность росгвардии помешала бы данному инциденту? Разве что в каждую школу по группе? И так,как заметил Кадыров, силовиков дофига.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
994
Darki 13 минут назад
Звучит как "надо увеличить штат госдумы"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22
DrEris 16 минут назад
Когда что то случается лишь шевелятся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
898
Александр Потёмкин 24 минуты назад
Не решит это проблему(РоссГвардейцы в школах)... Случится следующая трагедия в ВУЗе - туда ОМОН? А если(не дай Бог) в дет/саду, а "резервов" уже не хватает, ВДВ привлекать?
В школу(15 лет назад) к сыну зашёл, перемена... Девочки, класс 5-6, матом просто разговаривают, причём, против одной... Зашёл в туалет - дым столбом, и пацаны, тоже лет по 10-12, вчетвером одного "чушканят"... А "администрации" пофиг! И где гарантия, что папа той девочки, или тот мальчик, "одолжив" у своего отца законное оружие, не устроит такое "веселье"? А охранник был... Только, тогда телефоны были попроще, поэтому он был занят кроссвордами, а то, что я был, он узнал только тогда, когда я сказал ему "досвидания"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
кот базилий Полчаса назад
Хороший повод дармоедов плодить, а работать не кому.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Алексей Полчаса назад
Ну нужна же причина не оправлять полицаев на войну... надо мужиками простыми прикрываться....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
294
Brosh 42 минуты назад
И что это даст? Ну вот серьёзно. Запретят травматы, с топором или ножом пойдёт. Поставьте 100 росгвардейцев в школе, маньяк будет поджидать у входа в школу. И так далее.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
371
Alexander Sar 45 минут назад
Опячть грабить будут.... сделают проблемы ЧОО и охотникам... А толку???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
391
Дро4ер Полоумный 46 минут назад
А после увеличения всех отправить на войну
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14
Орёл 46 минут назад
они уже решали это после стрельбы в Казани...а, до этого в Керчи....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
hairov Час назад
А сейчас то росгвардейцев мало что ли? И чем они занимаются?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
72
Yuri Manchenko hairov 40 минут назад
Протирают попы на ппд. А в школах сидят бывшие на пенсии, почитывая газетку или в телефоне.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Старичок Час назад
надо возвращать принудительную госпитализацию дураков. и рядом селить правозащитников, ратующих за этих полудурков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
shyrik Час назад
Гайки затянули даже на охолощенку, но месево продолжается.
У нас во всех школах и садиках ЧОПовцы даже без баллончиков сидят, в подавляющем большинстве бабушки и дедушки, и те в телефоны втыкают. Недавно одного молодого охранника школы пьяная толпа отмудохала по полной, он им вообще ничего противопоставить не мог.
После сработки тревожной кнопки та же Росгвардия 3-5-7 минут будет ехать, в зависимости от удаленности. Пока приедут, пока определятся, пока начнут действовать, реки крови уже прольются.
А был бы разрешен короткоствол, все эти психи оставались бы у входа, с дыркой в черепушке, или пробитыми конечностями...
Никто же говорит, что надо раздавать стволы налево и направо. Проходи специальное обучение, с подтверждением раз в год или пол года, получай лицензию, и при необходимости, защищайся сам и защищай других.

P.S.
Всем пострадавшим, конечно, мои искренние соболезнования! Но вот хотелось бы узнать, сколько среди них было противников личного оружия, и что они думают сейчас, когда беда коснулась лично их?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Пронька Грезной Час назад
Опять деньги и штаты. Опять кровати двигать. Почему в советское время самым главным охранником в школе была уборщица с тряпкой, один участковый на три села и ружья в магазинах леспромхоза продавались по бумажке из сельпо о сданной всякой фигне. И еще на каждом пятом чердаке что-то в войны припрятано было. И еще почти в каждом колхозе тир с мелкашками и Марголиными, и в школе шкаф с мелкашками и патронами (оружейки позже сделали). На кружок "какойтотам стрелок" чуть не силой загоняли. И никто не стрелял, и дурики в психушке сидели. Может что-то другое не ладно в датском королевстве?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
126k
Аааа 2 часа назад
Возрастной долбо...б, стоящий на учете в диспансере, где-то добыл две нелегальных единицы и 20 магазинов по 8 патронов каждый. И осознанно-целенаправленно пошел в школу, чтобы резонанс был больше. Далее как по таймеру самовыпилился, несмотря на то, что патроны еще были в избытке.

И все это случилось самостоятельно без употребления психотропных веществ и участия (иностранных?) спецслужб? Вы в это верите?

На черном рынке он мог купить один ствол... ну пачку патронов... при этом где-то достал на это все деньги, нигде не засветился в социальных сетях и мессенджерах, не попался на сделке. Ну-ну.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
495
Максим Макашев 2 часа назад
как всегда: ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ - МУЖИК НЕ ПЕРЕКРЕСТИТСЯ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
harlamov 2 часа назад
Надо и с медициной что-то делать... Дебилов до хрена. Любой кто сталкивался с этой темой знает, что в психушку хрен положишь идиота, а если он там полежит месяц, попьет таблеточек, то его тут же сбагривают обратно. Дорого это и хлопотно всех дуриков держать в больницах. Еще и всякие [мат]-правозащитники лезут, ах, ироды, как же вы тут держите петечку, он такой хороший, всего-то гавном себя обмзывает и бегает по подъезду с ножом за людьми, ему надо путевку в санаторий выписать и быть дружелюбнее... В общем нет дешевого решения. Больше ментов, врачей и все равно никаких гарантий.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 18 комментариев
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

169806



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кого освободят от мобилизации и что будет если не реагировать на повестку
Кого освободят от мобилизации и что будет если не реагировать на повестку
Наш современник гений
Наш современник гений
Набирающие популярность в сообществах
Зачем советские и российские кинематографисты прибегают к переозвучке?
Зачем советские и российские кинематографисты прибегают к переозвучке?
Наш старый, добрый "Школьник"
Наш старый, добрый "Школьник"
Присоединение к России: как проходит и что будет дальше
Присоединение к России: как проходит и что будет дальше
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хотя бы Тарзан будет белым

Лучшие демотиваторы
А не колобок ли ты часом?

Перейти в раздел
Популярные теги
#мобилизация#картинки#история#фотографии#факты#Разное#кино#gif#мнение#Интересные
#Юмор#подборка#животные#Россия#сатира#прикол#Приколы#Казахстан#сми#страна
#интересно#фото#новости#люди#Ynews#интересное#в мире#Китай#СССР#школа
Присоединение к России: как проходит и что будет дальше Присоединение к России: как проходит и что будет дальше Очередной школьный год завершён. Время подводить итоги Очередной школьный год завершён. Время подводить итоги Американская школа интересно приобщает молодежь к чтению книг Американская школа интересно приобщает молодежь к чтению книг Московский первоклассник вынуждает однокашников переводиться в другую школу Московский первоклассник вынуждает однокашников переводиться в другую школу В Ленинградской области школьники избили сироту В Ленинградской области школьники избили сироту В США старшеклассник пришёл в начальную школу и открыл огонь: 18 детей и трое взрослых погибли В США старшеклассник пришёл в начальную школу и открыл огонь: 18 детей и трое взрослых погибли

На что жалуетесь?

Вернуться