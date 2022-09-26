После стрельбы в ижевской школе в Госдуме решили увеличить численность Росгвардии

И поручить силовикам охранять школы и детские учреждения.
Случилась беда. В Ижевске, в школу №88 пришёл 34-летний местный житель Артём Казанцев и открыл стрельбу. По предварительным данным, убито 13 человек, 9 из них - дети. Ранено 23 человека.
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Казанцев состоял на учёте в психоневрологическом диспансере. После массового убийства он заперся в кабинете на 4-м этаже и застрелился. Старшеклассники рассказали, что в момент нападения на СОШ № 88 учителя попросили всех сидеть максимально тихо.
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Рамина: «Когда стало известно о нападении, наша учительница закрыла дверь на ключ, и мы все переместились в конец класса, сохраняли тишину».
Полина: «Нам сказали закрыться в классе, мы закрылись и спрятались за шкафы. И сидели очень тихо».
Школьницы отметили, что выстрелы раздались во время урока, поэтому они не сразу поняли, что случилось.
«Я думала, это проверка какая-то. Было слышно - прямо в соседних кабинетах стреляли. Потом было очень страшно».
После этого кошмара, в Госдуме решили увеличить численность Росгвардии. Об этом заявил депутат Андрей Альшевских.
«Случилась трагедия в школе. Ограждённая территория, тревожные кнопки, охрана, но к сожалению, проблемы есть. У нас большое количество образовательных учреждений, и в каждую школу по росгвардейцу не посадишь, потому что это штаты.
У нас завтра заседание, этот вопрос будет поднят. Нужно обсудить возможность присутствия сотрудников Росгвардии. Увеличение штата росгврадейцев приведёт к дополнительным серьёзным финансовым вливаниям. Но это должен быть комплекс решений. Нужно серьёзное внимание уделить приобретению оружия и медобследованию».
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2) то есть официально признались в том, что сейчас "силовики" охраняют только столовую Госдумы, а случись что в школе, до 02 быстро не дозвонишься?
Не будет оружия припрут мешок удобрений или канистру бензина.
Даже если посадить на входе 20 ментов с оружием все равно может какой нибудь школьник пронести ствол, гранату, бутылку с бензином, на просто нож и поубивать втихую целый класс малышни. Даже поставив на входе рамки с металлоискателями и взломостойкие турникеты можно отсечь только посторонних людей, а школьники тоже могут устроить резню, особенно если старшеклассник нападет на первоклашек.
Возможно поможет несколько вооруженных постов. По 2-3 человека в бронебудках на каждом этаже и на каждом входе, рамки металлоискатели, турникеты, и по паре камер в каждое помещение включая туалеты (не кабинки). И на каждом посту что бы человек пялился в монитор не отрываясь. И в каждом классе тревожная кнопка и нормальные двери. Плюс средства эвакуации. Но это не поможет совсем исключить резню, возможно поможет снизить количество жертв...
В школу(15 лет назад) к сыну зашёл, перемена... Девочки, класс 5-6, матом просто разговаривают, причём, против одной... Зашёл в туалет - дым столбом, и пацаны, тоже лет по 10-12, вчетвером одного "чушканят"... А "администрации" пофиг! И где гарантия, что папа той девочки, или тот мальчик, "одолжив" у своего отца законное оружие, не устроит такое "веселье"? А охранник был... Только, тогда телефоны были попроще, поэтому он был занят кроссвордами, а то, что я был, он узнал только тогда, когда я сказал ему "досвидания"
У нас во всех школах и садиках ЧОПовцы даже без баллончиков сидят, в подавляющем большинстве бабушки и дедушки, и те в телефоны втыкают. Недавно одного молодого охранника школы пьяная толпа отмудохала по полной, он им вообще ничего противопоставить не мог.
После сработки тревожной кнопки та же Росгвардия 3-5-7 минут будет ехать, в зависимости от удаленности. Пока приедут, пока определятся, пока начнут действовать, реки крови уже прольются.
А был бы разрешен короткоствол, все эти психи оставались бы у входа, с дыркой в черепушке, или пробитыми конечностями...
Никто же говорит, что надо раздавать стволы налево и направо. Проходи специальное обучение, с подтверждением раз в год или пол года, получай лицензию, и при необходимости, защищайся сам и защищай других.
P.S.
Всем пострадавшим, конечно, мои искренние соболезнования! Но вот хотелось бы узнать, сколько среди них было противников личного оружия, и что они думают сейчас, когда беда коснулась лично их?
И все это случилось самостоятельно без употребления психотропных веществ и участия (иностранных?) спецслужб? Вы в это верите?
На черном рынке он мог купить один ствол... ну пачку патронов... при этом где-то достал на это все деньги, нигде не засветился в социальных сетях и мессенджерах, не попался на сделке. Ну-ну.