После стрельбы в ижевской школе в Госдуме решили увеличить численность Росгвардии

Рамина: «Когда стало известно о нападении, наша учительница закрыла дверь на ключ, и мы все переместились в конец класса, сохраняли тишину».

Полина: «Нам сказали закрыться в классе, мы закрылись и спрятались за шкафы. И сидели очень тихо».

Школьницы отметили, что выстрелы раздались во время урока, поэтому они не сразу поняли, что случилось.

«Я думала, это проверка какая-то. Было слышно - прямо в соседних кабинетах стреляли. Потом было очень страшно».

После этого кошмара, в Госдуме решили увеличить численность Росгвардии. Об этом заявил депутат Андрей Альшевских.