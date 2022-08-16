Школьная форма в разных странах мира

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Скоро 1 сентября - день, когда школьникам предстоит проститься с каникулами, облачиться в форму и отправиться на уроки. А кстати, давайте посмотрим, как выглядит форма в разных уголках нашей планеты!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Школьная форма национальные особенности. интересно познавательно путешествия скоро в школу увлекательно школа школьники
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Во всех республиках была единая школьная форма. Также как и единая система образования.
К слову сказать, в середине учебного года при переходе из одной школы города/республики в другую - будут проходить одно и тоже. Планировали уроки так по дням во всей стране. Система была такая!
Тут и садик, и школьники, и студенты. Кто-то в форме (причем не всегда в учебной), кто-то в национальных костюмах, кто-то вообще непонятно в чем...
Тупо надергано фоток.
Особенно прикольно смотрятся китайские дети в якобы бразильской якобы школьной форме....