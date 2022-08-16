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Школьная форма в разных странах мира

Школьная форма в разных странах мира

Автор:
16 августа 2022 16:39
Сообщество : Путешествия
Метки: Школьная форма   национальные особенности. интересно   познавательно   путешествия   скоро в школу   увлекательно   школа   школьники   
2136
46
Скоро 1 сентября - день, когда школьникам предстоит проститься с каникулами, облачиться в форму и отправиться на уроки. А кстати, давайте посмотрим, как выглядит форма в разных уголках нашей планеты!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Школьная форма   национальные особенности. интересно   познавательно   путешествия   скоро в школу   увлекательно   школа   школьники   
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20  комментариев
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8k
Григорий Бабкин 7 часов назад
Советский Союз!

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4k
mtonaka 40 минут назад
Особенно поразила форма японцев из бразилии!
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956
Змей Горыныч 3 часа назад
На украине у мальчишек тоже форма была коричневая. Хорошо видно в фильме про "Петрова и Васечкина..." ибо в Одессе снимали
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11k
Алексей 4 часа назад
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1k
SHAGREEN 4 часа назад
Вроде с бразильцами нас нае.. ли
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16k
Вася 5 часов назад
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699
probel01 5 часов назад
Швеция напугала.
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8
Elena Andersson probel01 Полчаса назад
Это не Швеция. В Швеции вообще нет школьной формы. Даже в частных школах.
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18k
ЦСКА 5 часов назад
Что то бразильчики какие то не бразильные....
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15k
Alex 6 часов назад
Это точно гаити???
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5k
Hugo_RnD 7 часов назад
правильнее было бы назвать пост как-то вроде:"фотографии школьников в форме из разных стран".
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155
Maksim Hugo_RnD 6 часов назад
В этому суп-набору даже предложенное Вами не подойдет.
Тут и садик, и школьники, и студенты. Кто-то в форме (причем не всегда в учебной), кто-то в национальных костюмах, кто-то вообще непонятно в чем...
Тупо надергано фоток.
Особенно прикольно смотрятся китайские дети в якобы бразильской якобы школьной форме....
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317
Renats Railis 7 часов назад
Я учился в латышской школе, в небольшом городке, что у побережья Рижского залива. Советскую форму просто обожал. Пионерия, комсомол... Красные галстуки, значки, походы, добрые дела... До сих пор с глубоким чувством благодарности вспоминаю всё это. Самая лучшая форма была у нас - в Советском Союзе.
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