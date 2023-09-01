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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 679 постов • 38 подписчиков подписаться
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Запомнится на всю жизнь: школьники Приморья добираются на линейку на резиновой лодке

Запомнится на всю жизнь: школьники Приморья добираются на линейку на резиновой лодке

Автор:
01 сентября 2023 09:12
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: 1сентября   Приморья   вода   линейка   на резиновой лодке   потоп   школа   школьники   
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Кадры запечатлели в Уссурийске на Новоникольском проезде. На видео видно, что вся окрестность затоплена, а дети в праздничной форме и с цветами в руках плывут в школу на День знаний.

Источник:

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Метки: 1сентября   Приморья   вода   линейка   на резиновой лодке   потоп   школа   школьники   
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2  комментария
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Станислав Полчаса назад
Тем временем в России =)
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62k
doker 3 часа назад
Перенести не получилось День знаний?
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