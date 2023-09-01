Запомнится на всю жизнь: школьники Приморья добираются на линейку на резиновой лодке

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Кадры запечатлели в Уссурийске на Новоникольском проезде. На видео видно, что вся окрестность затоплена, а дети в праздничной форме и с цветами в руках плывут в школу на День знаний.
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