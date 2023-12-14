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В Швеции учитель дал школьникам задание спланировать теракт

В Швеции учитель дал школьникам задание спланировать теракт

Автор:
14 декабря 2023 13:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Йёнчёпинг   Швеция   домашнее задание   расследование   теракт   школа   школьники   
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Хороший педагог и домашки интересные.

Учитель средней школы в муниципалитете Йёнчёпинг на юге Швеции дал ученикам задание спланировать теракт, об этом пишет местное издание пишет Dagens Nyheter.


Узнав об интересном домашнем задании, руководство школы сразу же отстранило креативного учителя от работы, а затем, немного подумав, написало на педагога заявление в полицию.


"Учитель средней школы в муниципалитете Йёнчёпинг был отстранен от должности после того, как он дал своим ученикам задание теоретически спланировать террористическую атаку", — говорится в публикации издания Dagens Nyheter.

Ознакомившиеся с заданием журналисты рассказали, что его главная цель — спланировать террористический акт таким образом, чтобы погибло как можно больше людей. Для получения высшего балла за задание ученики должны были спланировать теракт "понятным" способом, используя свои знания о терроризме. Помимо этого, школьники должны были представить в своей работе реалистичную причину преступления. Однако отмечается, что ученики могли отказаться от задания, написав письмо про его неуместность. Позже, когда поднялся шум, педагог попросил учеников отказаться от работы и прислать ему письмо о недопустимости терактов.


Школа совместно с полицией расследует инцидент. В муниципалитете заявили, что серьёзно относятся к происшествию, поскольку в стране возрос уровень террористической угрозы. 5 декабря еврокомиссар по внутренним вопросам Ильва Йоханссон сообщила, что на территории Евросоюза высок риск терактов во время празднования Рождества и Нового года.

Источник:

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Метки: Йёнчёпинг   Швеция   домашнее задание   расследование   теракт   школа   школьники   
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6  комментариев
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5k
Сергей Семенов Час назад
Не понимаю за что наехали на учителя? Он сразу предложил отказаться нежелающим, да и не скрывал этого задания.
Кому как ни детям знать слабые места в безопасности школы? В итоге получилась бы практически экспертная оценка, которую можно было бы передать полиции для улучшения охраны.
Так можно и до учений докопаться!
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351
Павел Верещагин 21 минуту назад
Следующим заданием будет домашня работа-перенесите теорию на практику!отличившимся зачет!
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36k
Андрей Иванов 49 минут назад
Класс в той школе
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1k
max20 50 минут назад
По-моему, в педагогике есть правило: учите хорошему, плохому сами научатся.
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