В Швеции учитель дал школьникам задание спланировать теракт

Ознакомившиеся с заданием журналисты рассказали, что его главная цель — спланировать террористический акт таким образом, чтобы погибло как можно больше людей. Для получения высшего балла за задание ученики должны были спланировать теракт "понятным" способом, используя свои знания о терроризме. Помимо этого, школьники должны были представить в своей работе реалистичную причину преступления. Однако отмечается, что ученики могли отказаться от задания, написав письмо про его неуместность. Позже, когда поднялся шум, педагог попросил учеников отказаться от работы и прислать ему письмо о недопустимости терактов.





Школа совместно с полицией расследует инцидент. В муниципалитете заявили, что серьёзно относятся к происшествию, поскольку в стране возрос уровень террористической угрозы. 5 декабря еврокомиссар по внутренним вопросам Ильва Йоханссон сообщила, что на территории Евросоюза высок риск терактов во время празднования Рождества и Нового года.