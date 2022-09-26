«Сейчас все поедем домой»: в Усть-Илимске неизвестный открыл огонь в военкомате и выстрелил в военкома

В Иркутской области мужчина пришёл в военкомат и открыл огонь. По предварительным данным, ранение получил военком. «Сейчас все поедем домой», — сказал стрелок перед тем, как открыть огонь.
В сети появились кадры, на которых мужчина забирается на сцену и стреляет в другого мужчину. По предварительным данным, ранение получил военком. Люди, ставшие очевидцами, тут же бросаются из помещения наутёк.
«Оружие было как из «Брата-2».
Очевидец стрельбы в военкомате в Усть-Илимске рассказал, что в военкомате нет металлоискателя. Документы у призывников тоже никто не проверял - «смотрели повестку, в журнале черканули и проходи. Оружие у него было как из «Брата-2», очень похоже, типа обрез самодельный», – рассказал очевидец расстрела.
Стрелка, который произвел в военкомате 3-4 выстрела из обреза, задержали.
Пострадавшего военкома Александра Елисеева увезли на скорой помощи. Медики борются за его жизнь.
Момент задержания очевидцы сняли на видео.
«Сейчас все поедем домой»
По словам очевидцев именно эту фразу сказал Руслан Зинин, перед тем как открыть стрельбу по военкому Усть-Илимска Александру Елисееву.
Стрелком оказался безработный 25-летний местный житель. Его ждёт психологическая экспертиза. По предварительным данным сам Зимин должен был быть сегодня мобилизован. Каким образом он прошёл в военкомат с оружием пока непонятно, уточняет Baza.
Пока это всё, что известно к этому часу. Мы следим за дальнейшем развитием, новость будет дополняться.
UPD: Марина Зинина, мать Руслана Зинина, устроившего стрельбу в военкомате Усть-Илимска, дала комментарий журналистам:
«В последнее время Руслан жил у бабушки. Утром он сказал ей, что ушел в военкомат добровольцем. Потом мы не могли до него дозвониться, а потом увидели эти новости. Самому Руслану повестка не приходила, но вчера она пришла его лучшему другу. Руслан был очень расстроен из-за этого, потому что друг его в армии не служил. Говорили, что будет частичная мобилизация, а получается, что берут всех».
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ты что? Мы же еще только в военкомате.
с которым общаться можно только как с куском гавна. Военкоматы -пожалуй единственные организации которые застряли во временах Союза и живут по сей день по его понятиям, когда гнать план по количеству буратин гораздо важнее их качества.
Кароч и в армию теперь не возьмут и жилье новое и постоянная работа и новые знакомства.