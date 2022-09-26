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«Сейчас все поедем домой»: в Усть-Илимске неизвестный открыл огонь в военкомате и выстрелил в военкома

«Сейчас все поедем домой»: в Усть-Илимске неизвестный открыл огонь в военкомате и выстрелил в военкома

Автор:
26 сентября 2022 09:03
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Россия   видео   военкомат   интересное   иркутская область   мобилизация   стрельба   фото   
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В Иркутской области мужчина пришёл в военкомат и открыл огонь. По предварительным данным, ранение получил военком. «Сейчас все поедем домой», — сказал стрелок перед тем, как открыть огонь.

В сети появились кадры, на которых мужчина забирается на сцену и стреляет в другого мужчину. По предварительным данным, ранение получил военком. Люди, ставшие очевидцами, тут же бросаются из помещения наутёк.

«Оружие было как из «Брата-2».

Очевидец стрельбы в военкомате в Усть-Илимске рассказал, что в военкомате нет металлоискателя. Документы у призывников тоже никто не проверял - «смотрели повестку, в журнале черканули и проходи. Оружие у него было как из «Брата-2», очень похоже, типа обрез самодельный», – рассказал очевидец расстрела.

Стрелка, который произвел в военкомате 3-4 выстрела из обреза, задержали.

Пострадавшего военкома Александра Елисеева увезли на скорой помощи. Медики борются за его жизнь.

Момент задержания очевидцы сняли на видео.

«Сейчас все поедем домой»

По словам очевидцев именно эту фразу сказал Руслан Зинин, перед тем как открыть стрельбу по военкому Усть-Илимска Александру Елисееву.

Стрелком оказался безработный 25-летний местный житель. Его ждёт психологическая экспертиза. По предварительным данным сам Зимин должен был быть сегодня мобилизован. Каким образом он прошёл в военкомат с оружием пока непонятно, уточняет Baza.

Пока это всё, что известно к этому часу. Мы следим за дальнейшем развитием, новость будет дополняться.

UPD: Марина Зинина, мать Руслана Зинина, устроившего стрельбу в военкомате Усть-Илимска, дала комментарий журналистам:

«В последнее время Руслан жил у бабушки. Утром он сказал ей, что ушел в военкомат добровольцем. Потом мы не могли до него дозвониться, а потом увидели эти новости. Самому Руслану повестка не приходила, но вчера она пришла его лучшему другу. Руслан был очень расстроен из-за этого, потому что друг его в армии не служил. Говорили, что будет частичная мобилизация, а получается, что берут всех».


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Россия   видео   военкомат   интересное   иркутская область   мобилизация   стрельба   фото   
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27  комментариев
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3k
Атомный Крот 51 минуту назад
Он реально думал, что застрелив военкома, сумеет отменить мобилизацию?
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5k
Владимир 2 минуты назад
скорее всего решил пересидеть смутные времена в тюрьме.
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56
Трактор Митя 6 минут назад
Стрелок пожертвовал собой ради благого дела. А по словам Патриарха Кирилла, принесшие себя в жертву ради других, смывают все грехи.
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1k
cfhfwby Полчаса назад
Не смешите меня, из-за друга он пошел убивать, просто написали здесь для слезливости. Просто [мат] решил, что он не должен идти на фронт и решил таким образом свинтить. Думаю, что неправда, что ему не пришла повестка, т.к. в военкомат не пускают тех, кто без повестки пришел без подробного опроса- доброволец или за компанию пришел. Сами же пишут, что проверяли повестки и пускали.
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415
Дро4ер Полоумный Полчаса назад
Пусть продолжают грести всех подряд, ещё не такое случится
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3k
Ухалус Посовиномус Час назад
Это вот к вопросу о [мат] порыве военкомов грести всех под одну гребенку, без медкомиссий и прочего. МО намедни обещало всем причастным вкатать пилюлей за такое (а это дискредитация власти в чистом виде: власть обещает одно, а на местах не скрываясь делают другое)- надеюсь, что полетят не только звезды, но и головы.
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989
Darki Час назад
"Раз,два,три и помер",девушка прям суровая
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2k
Старичок Час назад
чувак решил, что в тюрьме лучше и спокойней. мне кажется, что он ошибается.
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16k
Вася 2 часа назад
"Брата" больше по телеку показывать не будут..
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5k
livaneth 2 часа назад
О! Первый готов!
Ты что? Мы же еще только в военкомате.
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984
ChePaev 2 часа назад
Военкома не жалко от слова "совсем", большинство из них -это заплывшие от постоянного пьянства на работе мрази, для которых призывник или мобилизованный - реально буратино (обрубок дерева или полено),
с которым общаться можно только как с куском гавна. Военкоматы -пожалуй единственные организации которые застряли во временах Союза и живут по сей день по его понятиям, когда гнать план по количеству буратин гораздо важнее их качества.
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7k
SuperTroll 2 часа назад
Ну его с зоны "вагнер" все равно заберет, так что не откосил
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6k
Roman 2 часа назад
Ой, бардак! Вроде режимное заведение.
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129
Obrval 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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11k
.Атеист. 2 часа назад
Это не спасет его от службы, но служить уже будет в других местах)) с другим званием и в ограниченном месте.
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32k
Fat Lynx 2 часа назад
По ходу не взяли, вот он и расстроился
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7k
Колорад 2 часа назад
А що у нього обличчя ціле ще?
Кароч и в армию теперь не возьмут и жилье новое и постоянная работа и новые знакомства.
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3k
Григорий 2 часа назад
привязать к танку и использовать это тупое тело вместо динамической брони!
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814
Lexx 2 часа назад
Что-то он рано стрелять начал, ещё не привезли.
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WhiteRat

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