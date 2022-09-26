«Сейчас все поедем домой»: в Усть-Илимске неизвестный открыл огонь в военкомате и выстрелил в военкома

В сети появились кадры, на которых мужчина забирается на сцену и стреляет в другого мужчину. По предварительным данным, ранение получил военком. Люди, ставшие очевидцами, тут же бросаются из помещения наутёк.

«Оружие было как из «Брата-2».

Очевидец стрельбы в военкомате в Усть-Илимске рассказал, что в военкомате нет металлоискателя. Документы у призывников тоже никто не проверял - «смотрели повестку, в журнале черканули и проходи. Оружие у него было как из «Брата-2», очень похоже, типа обрез самодельный», – рассказал очевидец расстрела.