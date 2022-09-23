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«Категории годности защищают солдат от «превращения в пушечное мясо»: в Госдуме ответили сенатору Ковитиди

«Категории годности защищают солдат от «превращения в пушечное мясо»: в Госдуме ответили сенатору Ковитиди

Автор:
23 сентября 2022 09:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Россия   годность   интересное   мнение   мобилизация   мясо   сенатор   солдаты   фото   
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Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди призвала пересмотреть и сократить список заболеваний, освобождающих от службы в армии. Женщина предложила убрать из перечня плоскостопие и сколиоз. В ответ на предложение сенатора в Госдуме объяснили, для чего разработаны критерии годности.

В ответ на инициативу Ольги Ковитиди, которая предложила убрать из перечня плоскостопие и сколиоз, первый зампред комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов рассказал изданию «Подъём», что предлагать можно всё что угодно.

Любой депутат и сенатор может выступать с любыми предложениями, в том числе сенатор Ковитиди. Но я думаю, что критерии разработаны с учётом опыта и тех показателей, которые нужны для нормального несения службы, для того, чтобы, условно говоря, военнослужащий не превращался в пушечное мясо, чтобы он мог исполнять свои обязанности эффективно. Критерии могут рассматриваться и обсуждаться, но должно решаться с точки зрения целесообразности и эффективности несения боевой службы. Предлагать можно всё. Однако это будет определять специальная комиссия Минздрава и Минобороны. Так как эти критерии определены не законом, а нормативно-правовыми актами совместно Минобороны и Минздрава»

Сенатор Ковитиди в интервью РИА Новости призвала «обновить критерии годности к военной службе».

"Необходимо обновить критерии годности к военной службе, исключить заболевания, при которых призывник признается негодным к службе", — сказала она. В настоящее время, напомнила сенатор, освобождаются от призыва и военных сборов, например, призывники с плоскостопием и сколиозом определенных степеней.

Сенатор считает, что пора увеличивать резерв годных к службе.

"Ряд заболеваний вполне можно признать не препятствующими призыву. Сейчас России необходимы не только добровольческая профессиональная армия, но и увеличение резерва годных к службе молодых людей", — подчеркнула Ковитиди.


Источник:

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Метки: Россия   годность   интересное   мнение   мобилизация   мясо   сенатор   солдаты   фото   
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44  комментария
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27k
Levyathan 2 часа назад
Может стоит обновить критерии годности сенаторов и не брать дегенератов во власть.
А этой дуре дать пересмотреть "300 спартанцев". Там есть сцена, где Леонид доходчиво объясняет Эфиальту, почему нельзя служить со сколиозом.
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44k
Прискорбный Скиталец 3 минуты назад
Готов согласиться с ней... НО сразу после того, как с депутатов снимут неприкосновенность и обяжут призываться в первых рядах, сразу же после членов их семей.
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1k
Sergius SPb 11 минут назад
Все, началась мутная возня.
Народ и так ни куя не понимает, а тут вылезают депутаны с мутными инициативами.
Вперед батьки в пекло выслуживаются.
Понеслись "свидетели" которые видели как кого-то ловили на улицу и в военкомат, как у кого-то на работе забрали весь мужской коллектив на фронт и как уже гибнут срочники.
Заработала машинка слухов,паники чего и надо "доброжелателям" РФ.
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502
Максим Макашев 15 минут назад
этой сенаторше надо было дать возможность встречать в Крыму укропитековские "поезда дружбы". Тогда бы она совсем по другому запела
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893
Sexxxton 19 минут назад
И вот и подобные люди и распоряжаются людскими жизнями как захотят. За их ошибки заплатим мы.
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9k
Nero 19 минут назад
Может стоит начать со своих сыновей, Юрия и Георгия. Пусть покажут пример.
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21k
sanchesS80 Полчаса назад
Степени сколиоза. Со второй степенью сейчас берут (категория Б, "годен с незначительными ограничениями"), с третей уже нет. Она реально своим умишком считает что с третьей степенью из человека более менее нормальный солдат получится?
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22k
Mike Miller Полчаса назад
Коза сенаторская.
Для справки этой дуре - человек с плоскостопием через 3-5 минут нахождения "на корточках" начинает испытывать боль в стопах. Через такой же промежуток времени ходьбы на корточках или даже просто пригнувшись, начинает испытывать боль, которую становится очень сложно терпеть, и которую легко снять, просто выпрямившись во весь рост. Десятикилометровый марш в полном обмундировании для человека с выраженным плоскостопием почти подвиг - большую его часть он будет тащиться исключительно на морально-волевых, превозмогая сильную боль.
Но это ерунда - через пару-тройку месяцев службы из-за неверно работающей амортизации стопы, у него разовьется позвоночная грыжа - если она ещё не была развита до этого. И после очередной вылазки он получит "прострел" в спину, из-за которого не сможет разогнуться.
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383
Дро4ер Полоумный Полчаса назад
Пусть сначала отчитается где её п.и.з.д.ю.к.и и как у них дела со здоровьем и любовью к Родине
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1k
neskaju20 36 минут назад
Всем "советчикам" надо вручать повестку прямиком на фронт, и только когда они доедут и повоюют, тогда их советы могут чего то стоить, а пока могут засунуть их себе в жопу.
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25k
Лаврентий Павлович 44 минуты назад
Когда нацисты хватали коммунистов, я молчал: я не был коммунистом.
Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я не был социал-демократом.
Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной заступиться за меня было уже некому.

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Когда_они_пришлиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Когда_они_пришли
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38k
Александр 47 минут назад
Главное обновить критерии для депутатов и добавить в список слабоумие...
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13k
Limon 52 минуты назад
А это не в ее ли честь болезнь обозвали?
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5k
Vladimir 53 минуты назад
Хороший ответ, если коротко, то: Любой депутат и сенатор может выступать с любыми предложениями, но решение будут принимать умные люди.
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2k
Р Х 58 минут назад
- У меня сколиоз!
- Будешь стрелять из за угла!
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28k
Ashabad Час назад
Женщина.
Это кроме других причин, почему она сделал такое глупое заявление.
Она просто не понимает, что такое служба в армии.
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10k
DumDum Час назад
Принято посмеиваться над правительствами США и Европы из-за эпического непроффесионализма. Но и нас, если "политики" будут безнаказанно рассказывать профессионалам, как надо, ничего хорошего не ждёт...
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−101
Thomsen Час назад
"Макарошки" вышли на новый уровень.
Скалиоз и плоскостопие - не препятствия, чтобы кинуть коктейль Молотова в мерседес этой едросской пробл*ди. Они уже в край ох*ели, мpaзи.
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