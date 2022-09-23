«Категории годности защищают солдат от «превращения в пушечное мясо»: в Госдуме ответили сенатору Ковитиди

В ответ на инициативу Ольги Ковитиди, которая предложила убрать из перечня плоскостопие и сколиоз, первый зампред комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов рассказал изданию «Подъём», что предлагать можно всё что угодно.

Любой депутат и сенатор может выступать с любыми предложениями, в том числе сенатор Ковитиди. Но я думаю, что критерии разработаны с учётом опыта и тех показателей, которые нужны для нормального несения службы, для того, чтобы, условно говоря, военнослужащий не превращался в пушечное мясо, чтобы он мог исполнять свои обязанности эффективно. Критерии могут рассматриваться и обсуждаться, но должно решаться с точки зрения целесообразности и эффективности несения боевой службы. Предлагать можно всё. Однако это будет определять специальная комиссия Минздрава и Минобороны. Так как эти критерии определены не законом, а нормативно-правовыми актами совместно Минобороны и Минздрава»