«Категории годности защищают солдат от «превращения в пушечное мясо»: в Госдуме ответили сенатору Ковитиди

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди призвала пересмотреть и сократить список заболеваний, освобождающих от службы в армии. Женщина предложила убрать из перечня плоскостопие и сколиоз. В ответ на предложение сенатора в Госдуме объяснили, для чего разработаны критерии годности.
В ответ на инициативу Ольги Ковитиди, которая предложила убрать из перечня плоскостопие и сколиоз, первый зампред комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов рассказал изданию «Подъём», что предлагать можно всё что угодно.
Любой депутат и сенатор может выступать с любыми предложениями, в том числе сенатор Ковитиди. Но я думаю, что критерии разработаны с учётом опыта и тех показателей, которые нужны для нормального несения службы, для того, чтобы, условно говоря, военнослужащий не превращался в пушечное мясо, чтобы он мог исполнять свои обязанности эффективно. Критерии могут рассматриваться и обсуждаться, но должно решаться с точки зрения целесообразности и эффективности несения боевой службы. Предлагать можно всё. Однако это будет определять специальная комиссия Минздрава и Минобороны. Так как эти критерии определены не законом, а нормативно-правовыми актами совместно Минобороны и Минздрава»
Сенатор Ковитиди в интервью РИА Новости призвала «обновить критерии годности к военной службе».
"Необходимо обновить критерии годности к военной службе, исключить заболевания, при которых призывник признается негодным к службе", — сказала она. В настоящее время, напомнила сенатор, освобождаются от призыва и военных сборов, например, призывники с плоскостопием и сколиозом определенных степеней.
Сенатор считает, что пора увеличивать резерв годных к службе.
"Ряд заболеваний вполне можно признать не препятствующими призыву. Сейчас России необходимы не только добровольческая профессиональная армия, но и увеличение резерва годных к службе молодых людей", — подчеркнула Ковитиди.
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АНТИФИШКИ
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А этой дуре дать пересмотреть "300 спартанцев". Там есть сцена, где Леонид доходчиво объясняет Эфиальту, почему нельзя служить со сколиозом.
Народ и так ни куя не понимает, а тут вылезают депутаны с мутными инициативами.
Вперед батьки в пекло выслуживаются.
Понеслись "свидетели" которые видели как кого-то ловили на улицу и в военкомат, как у кого-то на работе забрали весь мужской коллектив на фронт и как уже гибнут срочники.
Заработала машинка слухов,паники чего и надо "доброжелателям" РФ.
Для справки этой дуре - человек с плоскостопием через 3-5 минут нахождения "на корточках" начинает испытывать боль в стопах. Через такой же промежуток времени ходьбы на корточках или даже просто пригнувшись, начинает испытывать боль, которую становится очень сложно терпеть, и которую легко снять, просто выпрямившись во весь рост. Десятикилометровый марш в полном обмундировании для человека с выраженным плоскостопием почти подвиг - большую его часть он будет тащиться исключительно на морально-волевых, превозмогая сильную боль.
Но это ерунда - через пару-тройку месяцев службы из-за неверно работающей амортизации стопы, у него разовьется позвоночная грыжа - если она ещё не была развита до этого. И после очередной вылазки он получит "прострел" в спину, из-за которого не сможет разогнуться.
Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я не был социал-демократом.
Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной заступиться за меня было уже некому.
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Когда_они_пришлиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Когда_они_пришли…
- Будешь стрелять из за угла!
Это кроме других причин, почему она сделал такое глупое заявление.
Она просто не понимает, что такое служба в армии.
Скалиоз и плоскостопие - не препятствия, чтобы кинуть коктейль Молотова в мерседес этой едросской пробл*ди. Они уже в край ох*ели, мpaзи.