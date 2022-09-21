"Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня": Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России

Владимир Путин в своём обращении объявил о частичной мобилизации. Указ уже подписан. В обращении Путин рассказал, кто подлежит призыву.
Началось обращение главы РФ Владимира Путина. Президент объявил в РФ частичную мобилизацию. Указ уже подписан. По словам Путина, на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе.
«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.
Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учётом опыта специальной военной операции».
Мобилизация объявлена для защиты родины, её суверенитета и территориальной ценности. Напомним, что 20 сентября Госдумой были сразу во втором и третьем окончательном чтении приняты ряд поправок в Уголовный кодекс РФ. Появились некоторые понятия и ужесточились наказания за военные преступления.
Новые поправки вводят понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время". Если раньше в Уголовном кодексе был пункт "в условиях вооруженного конфликта или военных действий", то теперь его дополнили словами "в условиях мобилизации, военного положения и военного времени".
UPD: Полная версия интервью министра обороны РФ Сергея Шойгу о частичной мобилизации
Главное:
- Все виды вооружений, включая ядерную триаду, выполняют свои задачи.
- Пришло время, когда мы воюем с НАТО и коллективным Западом.
- Потери Украины составляют больше 100 тыс. человек, погибших 61 207, ещё 49 368. Погибло более 2 тысяч иностранных наёмников.
- Потери ВС России в СВО составляют 5937 погибших.
- Все кто служат по призыву в зону СВО отправляться не будут.
- В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс резервистов.
- Ни о какой мобилизиации и призыве студентов речи не идет и не будет.
- Украина ежедневно наносит удары по гражданскому населению и социальным объектам освобожденных территорий.
- Все задачи спецоперации выполняются, несмотря на некоторые отклонения по срокам и действиям.
Источник:
АНТИФИШКИ
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