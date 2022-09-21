"Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня": Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России

Началось обращение главы РФ Владимира Путина. Президент объявил в РФ частичную мобилизацию. Указ уже подписан. По словам Путина, на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе.

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учётом опыта специальной военной операции».