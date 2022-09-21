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"Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня": Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России

"Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня": Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России

Автор:
21 сентября 2022 09:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Путин   Россия   интересное   мобилизация   обращение   сво   фото   
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Владимир Путин в своём обращении объявил о частичной мобилизации. Указ уже подписан. В обращении Путин рассказал, кто подлежит призыву.

Началось обращение главы РФ Владимира Путина. Президент объявил в РФ частичную мобилизацию. Указ уже подписан. По словам Путина, на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. 

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учётом опыта специальной военной операции».

Мобилизация объявлена для защиты родины, её суверенитета и территориальной ценности. Напомним, что 20 сентября Госдумой были сразу во втором и третьем окончательном чтении приняты ряд поправок в Уголовный кодекс РФ. Появились некоторые понятия и ужесточились наказания за военные преступления.

Новые поправки вводят понятия "мобилизация", "военное положение", "военное время". Если раньше в Уголовном кодексе был пункт "в условиях вооруженного конфликта или военных действий", то теперь его дополнили словами "в условиях мобилизации, военного положения и военного времени".

UPD: Полная версия интервью министра обороны РФ Сергея Шойгу о частичной мобилизации

Главное:

  • Все виды вооружений, включая ядерную триаду, выполняют свои задачи.
  • Пришло время, когда мы воюем с НАТО и коллективным Западом.
  • Потери Украины составляют больше 100 тыс. человек, погибших 61 207, ещё 49 368. Погибло более 2 тысяч иностранных наёмников.
  • Потери ВС России в СВО составляют 5937 погибших.
  • Все кто служат по призыву в зону СВО отправляться не будут.
  • В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тыс резервистов.
  • Ни о какой мобилизиации и призыве студентов речи не идет и не будет.
  • Украина ежедневно наносит удары по гражданскому населению и социальным объектам освобожденных территорий.
  • Все задачи спецоперации выполняются, несмотря на некоторые отклонения по срокам и действиям.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Путин   Россия   интересное   мобилизация   обращение   сво   фото   
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115  комментариев
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Андрей Л Час назад
Ну отлично, многие рвущиеся и топящие за, наконец получат возможность не просто вбросы делать, но и реально послужить родине.
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kojmlkczbaq Минуту назад
КАК РАЗ К ЛЕНД ЛИЗУ ! РУБИТЕ ЛЕС НА ГРОБЫ !
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4k
Нескучный сад Минуту назад
А кто смотрел интервью Шойгу? Мне одному он напомнил вялый овощ? Бормочет чего-то, выглядит неуверенно... Сам вообще не верит в то, о чём говорит.
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−1
kojmlkczbaq 2 минуты назад
237-й гвардейский десантно-штурмовой полк ВС РФ полностью уничтожен !
ПОТАСКУХИ 237 ЗАЛУПУТИНСКОГО ПОЛКА ЗДЕСЬ ЕСТЬ ? ЩА ВАШИХ Е-БАРЕЙ ДОБИВАЮТ ПО ЛЕСАМ ...
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−1
kojmlkczbaq 2 минуты назад
НАЧАЛО КОНЦА РАШКИ ...
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199
Александр Поляков 2 минуты назад
Я наверное лучше буду читать вести с фронтов за чашечкой кофе утром. И переживать за наших ребят.
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−1
kojmlkczbaq 2 минуты назад
НУ ШО , ПУТ/ ЛЕРОВСКИЙ ФАШИСТНИК ?

Е--БУТ ВАШИ МАМИНЫ КОСТИ ВСУ ?
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291
Liberman 6 минут назад
ну че, всплеск рождаемости - эт раз. спрос на медицинские обследования - эт два.
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24k
Михаил Сметанкин 11 минут назад
Почитайте речь Гитлера 1939 года! Ничего не напоминает?
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306
Jlav 14 минут назад
Что за "территориальной ценности."? может целости?
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53
Krrsantan 17 минут назад
Брат младший звонил, грит я в запасе, здоровье отменное и 30ти ещё нет, завтра сам пойду к комиссару.. Эх, мамки нет, царство ей небесное, отлупила бы шлангом тебя, балбес, а батя поймёт, это мне уже сорокет, пацан с девчонкой растут.. У него семьи нет, только подруги разные постоянно.. Распи$дяй))
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7k
Shtoppi 19 минут назад
Теперь начнется мигрантское раздолье и беспредел. Не даром их массово в РФ завозили. И теперь слова чинуш о полезности чурекской массы действительно приобретают смысл. Граждане, нас просто тупо отправляют воевать, а на замену придут завезенные инвазивные виды. Все идет по плану.
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16k
Alex_Ato 20 минут назад
а на коне было бы эпичнее
Ссылка www.youtube.com
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131
ton 21 минуту назад
Ну чо, ихтиандры, тарищи эксперты-патреоты, хранители скреп, стартуйте подыхать, последние препятствия сняты
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4k
Vladimir Полчаса назад
Давно пора!
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−3
Муса Бахромов Полчаса назад
диванные патриоты Фишек, а также местные модераторы на фронт пойдут? Или надеются отсидеться в кустах?

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199
Александр Поляков Муса Бахромов 4 минуты назад
Твоя мама не знает от какого ишака ты получился.
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12k
Linuksoid Полчаса назад
Просьба всех сильно переживающих не волноваться. Все ваши директорские кресла и миллионные зарплаты никуда не денутся, вместе с кредитами. Ибо Вы на*уй никому не нужны. Наберут нормальных русских (и других наций) мужиков и они сделают своё дело. Живите дальше и не переживайте.
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448
Роман Полчаса назад
Давно пора!
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10k
Леонович Полчаса назад
А вот было бы интересно, если бы правители вышли в поле и набили друг другу лица, кто победил тот и сильней. )))
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128k
Leff Полчаса назад
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−10
Terrible zZz Полчаса назад
Zомби побегут сами в военкоматы или продолжат топить за "невойну" в интернетах?
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