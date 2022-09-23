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Женщины плачут и крестят призывников: как проходит отправка мобилизованных

Женщины плачут и крестят призывников: как проходит отправка мобилизованных

Автор:
23 сентября 2022 11:56
Метки: Россия   Спецоперация   военкомат   мобилизация   повестки   учебные центры   фото   
3008
13
3

Мужчины по всей стране получают повестки. Мы подготовили этот материал, чтобы показать, как прощаются с мобилизованными и что вообще происходит в разных городах России у военкоматов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   Спецоперация   военкомат   мобилизация   повестки   учебные центры   фото   
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31  комментарий
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2k
Любушка Час назад
То, что матери плачут и крестят своих сыновей, это нормально. Покажите мне мать, которая провожает сына на войну и поет частушки. А по поводу слез, так я тоже плачу, когда показывают наших парней на Украине. Я их не знаю, но шепчу молитвы и вытираю слезы.
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16k
Топпер Харли 3 минуты назад
Ссылка youtu.be
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11k
harlamov 7 минут назад
Вчера ребенок смотрел телевизор, шел какой-то молодежный сериал. Краем уха слышу о чем речь. Все крутится вокруг каких-то денег, успешных бизнесменов и прочих материальных ценностей. Поймал себя на мысли, что героем нашего времени является именно финансово успешный человек. Практически все фильмы сняты о богатых.
Раньше героями кино были рабочие, крестьяне, военные, простые люди с нашего двора. В каждом фильме ты видел таких же людей и такие же проблемы, которые тебе близки, с которыми ты сталкиваешься в повседневной жизни. Сейчас же какой-то пафос, далекие от реальности декорации, герои и ценности.
На всем этом фоне очень тяжело заходит мысль о мобилизации.
Общество разделилось на элиту и простолюдинов.
Все последние десятки лет нам внушали пиетет перед элитой. При этом элитой тупо считался богатый человек. Это пропагандировалось из каждого утюга.
Теперь ситуация вдруг изменилась. Оказалось что без человека, гражданина, воина, работяги, помятого мужика с района ничего не получится. Тупо закидать фронт баблом, опираясь на эффективных лояльных менеджеров невозможно.
Ну не приходит в голову ничего кроме пословицы - "не плюй в колодец, пригодится воды напиться".
Ваша вечеринка очень гламурна. Лучшие локации, шикарные декорации, все сверкает и блестит, только лучшие люди города, но когда канализацию прорвало и гавно полилось во все стороны, тут же вспомнили про сантехника дядю Васю.
Весь фальшивый блеск, вся лицемерная элитарность, все эти чмоки-чмоки и "мы не быдло" оказались жалкой декорацией. Испуганные патриоты, мамкины бизнесмены и мальчики в узких джинсах разбежались, спасаясь от потоков дерьма... Они крутые только на очередном светском мероприятии высокомерно вещающие с бокалом шампанского, что народ не тот, измельчал русский мужик, пора валить из рашки...
И вот без пропаганды, без больших денег и пафоса на сцене снова появляется простой советский человек. Надолго ли? Засор устранит, дерьмо откачает, первый испуг у элитки пройдет, платьишки почистят и снова - пшел вон, щенок?
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16k
Дядюшка Ау 15 минут назад
"Мы подготовили этот материал" (с)

А мы, это кто? Недоноски с Украины? Видео с АН12 с пос. Хурба Хабаровская края или Магадана? Где бортовой номер самолета? С народного хозяйства забрали?
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7k
Пуриц Жорж 39 минут назад
Молодцы мужики.Если призовут пойду сразу
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30
Сергей Волков 48 минут назад
Что думается мне, что автор гондон и набрасыватель говна на вентилятор.
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30
Сергей Волков workmen77 3 минуты назад
О, еще один нарисовался.
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25k
SerGProS 49 минут назад
Не понял, а куда этих пузанов 30-40летних забирают?Он же в окоп сядет - застрянет, не вылезет.Что за бред?
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7k
SuperTroll 56 минут назад
Главное, что бы по итогу оно того стоило.
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9k
Бритва 57 минут назад
всего 300 тысяч, а воя в интернете, как-будто тотальная мобилизация и штрафбаты.
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3
Трактор Митя Бритва Полчаса назад
"Бизнес любит тишину"
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4k
EvgeniySAN Час назад
Сейчас будут разгонять рекламу мобилизации, для будущих волн этого процесса.
По мне так ассоциации с ВОВ тут не уместны, в этом есть некое лецимерие. Да, угроза государству есть, но государство сильно не то, что тогда.
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−16
Пушистый Зайка Час назад
И полетят тут телеграммы
Родных и близких известить,
Что сын Ваш больше не вернется
И не приедет погостить...
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38k
Александр Час назад
Пфф, все как всегда - мужики идут отстаивать СВОИ интересы на войну, девочки плачут.
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Спелая кукурузинка

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