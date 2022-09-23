Женщины плачут и крестят призывников: как проходит отправка мобилизованных

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Мужчины по всей стране получают повестки. Мы подготовили этот материал, чтобы показать, как прощаются с мобилизованными и что вообще происходит в разных городах России у военкоматов.
На фоне плачущих женщин в Махачкале уехали автобусы с мобилизованными
Мужчины разных возрастов приходят по повесткам в военкоматы Москвы
Так выглядит очередь у военкомата в Самаре
Нервы у всех на пределе: в Дагестане сотрудница военкомата ругается с мужчинами, доказывая, что нужно отправиться на фронт
Аэропорт "Сокол" в Магадане с сотнями мобилизованных, которых инструктируют перед полетом
Из столичного военкомата Савеловского района отправили первую группу мобилизованных на автомобилях ГБУ "Жилищник"
Прощание с родными у Тимирязевского военкомата в Москве
На Сахалине в учебные центры мужчины едут на вахтовых автобусах
Из Благовещенска
В Покровске уезжают под "Прощание славянки"
Призванные мужчины из самых разных городов отправляются на военную подготовку
В Краснодаре мужчины, не получившие повестки, тоже приходят в военкоматы
Прощание с родными
Из Старого Оскола
Из Магадана
Источник:
АНТИФИШКИ
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Раньше героями кино были рабочие, крестьяне, военные, простые люди с нашего двора. В каждом фильме ты видел таких же людей и такие же проблемы, которые тебе близки, с которыми ты сталкиваешься в повседневной жизни. Сейчас же какой-то пафос, далекие от реальности декорации, герои и ценности.
На всем этом фоне очень тяжело заходит мысль о мобилизации.
Общество разделилось на элиту и простолюдинов.
Все последние десятки лет нам внушали пиетет перед элитой. При этом элитой тупо считался богатый человек. Это пропагандировалось из каждого утюга.
Теперь ситуация вдруг изменилась. Оказалось что без человека, гражданина, воина, работяги, помятого мужика с района ничего не получится. Тупо закидать фронт баблом, опираясь на эффективных лояльных менеджеров невозможно.
Ну не приходит в голову ничего кроме пословицы - "не плюй в колодец, пригодится воды напиться".
Ваша вечеринка очень гламурна. Лучшие локации, шикарные декорации, все сверкает и блестит, только лучшие люди города, но когда канализацию прорвало и гавно полилось во все стороны, тут же вспомнили про сантехника дядю Васю.
Весь фальшивый блеск, вся лицемерная элитарность, все эти чмоки-чмоки и "мы не быдло" оказались жалкой декорацией. Испуганные патриоты, мамкины бизнесмены и мальчики в узких джинсах разбежались, спасаясь от потоков дерьма... Они крутые только на очередном светском мероприятии высокомерно вещающие с бокалом шампанского, что народ не тот, измельчал русский мужик, пора валить из рашки...
И вот без пропаганды, без больших денег и пафоса на сцене снова появляется простой советский человек. Надолго ли? Засор устранит, дерьмо откачает, первый испуг у элитки пройдет, платьишки почистят и снова - пшел вон, щенок?
А мы, это кто? Недоноски с Украины? Видео с АН12 с пос. Хурба Хабаровская края или Магадана? Где бортовой номер самолета? С народного хозяйства забрали?
чем решительнее и быстрее закончится сво, тем лучше для экономики.
По мне так ассоциации с ВОВ тут не уместны, в этом есть некое лецимерие. Да, угроза государству есть, но государство сильно не то, что тогда.
Родных и близких известить,
Что сын Ваш больше не вернется
И не приедет погостить...
Хохлятских мразей известят,
Что Украина, вдруг исчезла
Со всех известных в мире карт!