30 фото животных с очень большими ушами

Природа удивительна и полна сюрпризов. Например, отдельные части тела животных несут какую-то важную функцию, и могут при этом выглядеть необычно. Большие уши помогают зверькам в дикой природе уворачиваться от хищников, регулировать температуру и находить себе подобных. А ещё — большие ушки у животных очаровательны! Взглянем на несколько таких милейших ушастых созданий.