30 фото животных с очень большими ушами

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Природа удивительна и полна сюрпризов. Например, отдельные части тела животных несут какую-то важную функцию, и могут при этом выглядеть необычно. Большие уши помогают зверькам в дикой природе уворачиваться от хищников, регулировать температуру и находить себе подобных. А ещё — большие ушки у животных очаровательны! Взглянем на несколько таких милейших ушастых созданий.
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3. "Нам продолжают говорить, что скоро он вырастет, и уши будут выглядеть не такими большими"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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