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30 фото животных с очень большими ушами

30 фото животных с очень большими ушами

Автор:
21 ноября 2023 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   дикие животные   животные   забавные животные   звери   зверьки   мило   природа   смешные животные   фото   
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Природа удивительна и полна сюрпризов. Например, отдельные части тела животных несут какую-то важную функцию, и могут при этом выглядеть необычно. Большие уши помогают зверькам в дикой природе уворачиваться от хищников, регулировать температуру и находить себе подобных. А ещё — большие ушки у животных очаровательны! Взглянем на несколько таких милейших ушастых созданий.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Питомцы   дикие животные   животные   забавные животные   звери   зверьки   мило   природа   смешные животные   фото   
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Доктор Джонс Час назад
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Enigma Kuutar Час назад
Уши как клапаны к моське приляпаны ))))
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