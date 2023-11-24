В Сингапуре банды выдр воюют между собой

Как известно, эти "кланы" выдр враждуют уже несколько лет, и на видео запечатлён лишь небольшой фрагмент часовой борьбы. Изначально семья Бишань обитала в парке Бишань-Анг Мо Кио, но в 2015 году они перебрались южнее, в бухту Марина, где начали враждовать с местными выдрами. С тех пор они несколько раз вступали в схватки, одна из которых в 2017 году привела к гибели детёныша из семейства Марина. Смерти и травмы, несмотря на эпичность драк, в таких столкновениях крайне редки.