В Сингапуре банды выдр воюют между собой

На видео попал момент схватки двух самых известных семейств сингапурских выдр. У них даже есть свои названия: семья Бишань и семья Марина. Они сформировались в Сингапуре несколько лет назад, а теперь периодически ведут борьбу за территорию.
Ещё несколько лет назад в Сингапуре сформировались отдельные "семьи" выдр. На видео засняли, как две самых известных местных семьи — Бишань и Марина, — с яростным визгом бросаются друг на друга в реке Калланг. После нападения видно, как семья Марина отдаляется и отступает от противников. После столкновения в воде, конфликт продолжился на берегу. И всё это — борьба за территорию.
Как известно, эти "кланы" выдр враждуют уже несколько лет, и на видео запечатлён лишь небольшой фрагмент часовой борьбы. Изначально семья Бишань обитала в парке Бишань-Анг Мо Кио, но в 2015 году они перебрались южнее, в бухту Марина, где начали враждовать с местными выдрами. С тех пор они несколько раз вступали в схватки, одна из которых в 2017 году привела к гибели детёныша из семейства Марина. Смерти и травмы, несмотря на эпичность драк, в таких столкновениях крайне редки.
За сингапурскими выдрами следят целые компании: например, OtterWatch. По словам экспертов, выдры — территориальные хищники, и им необходимо контролировать довольно большие участки территории, чтобы прокормить свои семьи. Специалисты считают, что вмешиваться в дела выдр бесполезно — вражда может только усилиться.
Несмотря на всю эту вражду, сингапурцы любят здешних выдр. В 2016 году местные жители выбрали выдр Бишань в качестве символа Сингапура на 51-летие страны. Кроме того, жители гордятся, что в стране так много выдр. Они считают, что большое количество выдр — хороший признак того, что меры по улучшению качества местной воды не проходят даром.
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Вот ещё одно видео с эпичной схваткой выдр:
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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