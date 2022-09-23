20 изобретений, о которых мечтает человечество

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Мы живем в век научно-технического прогресса. За последние годы разработано столько новых крутых технологий! Казалось бы, о чём ещё можно мечтать? Что ж, у людей хорошая фантазия. Итак, вот какие изобретения мы хотели бы увидеть как можно быстрее (желательно при нашей жизни).
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7. Варп-двигатель (гипотетический двигатель звездолётов, с которым они могут двигаться быстрее скорости света)
11. Машина времени. Не чтобы путешествовать во времени, а чтобы посмотреть настоящую историю Вселенной как документальный фильм
13. Звездолет для полетов на большие расстояния, или, может быть, колонизация отдаленных миров
15. Крутое сканирующее устройство для медицины. В настоящее время лучшее, что у нас есть, это магнитно-резонансный томограф. И он не идеален
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А до управляемого термоядерного синтеза еще ОЙ КАК НЕБЛИЗКО, если вообще щдостижимо. Это я как физик-ядерщик говорю.
https://www.techinsider.ru/science/514372-v-rossii-nauchilis-vyrashchivat-novye-zuby-pryamo-v-chelyusti/https://www.techinsider.ru/science/514372-v-rossii-nauchilis-vyrashchivat-novye-zuby-pryamo-v-chelyusti/
1. Сказать правду или неправду это личный выбор человека. И очень неприятно, когда кто-то делает этот личный выбор вместо меня.
2. Еще не хватало, чтоб сны людей какие-то извращенцы в инет выкладывали. Это слишком личное.