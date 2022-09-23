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20 изобретений, о которых мечтает человечество

20 изобретений, о которых мечтает человечество

Автор:
23 сентября 2022 19:15
Сообщество : Факты
Метки: а вы что думаете   гипотезы   изобретения   изобретения будущего   про изобретения   технологии   технологии будущего   фантазии   
1047
21
Мы живем в век научно-технического прогресса. За последние годы разработано столько новых крутых технологий! Казалось бы, о чём ещё можно мечтать? Что ж, у людей хорошая фантазия. Итак, вот какие изобретения мы хотели бы увидеть как можно быстрее (желательно при нашей жизни).
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: а вы что думаете   гипотезы   изобретения   изобретения будущего   про изобретения   технологии   технологии будущего   фантазии   
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24  комментария
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2k
O.Bender1 21 час назад
Бессмертие?! 98% людей, мечтающих о бессмертии, не знают чем занять себя в четверг вечером.
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26k
Ego sum qui sum 5 часов назад
Бессмертие особей приведет к смерти популяции
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−3
Александра С 9 часов назад
Самой огромной ошибкой для человечества будет изобретение бессмертия и детектора лжи.
А до управляемого термоядерного синтеза еще ОЙ КАК НЕБЛИЗКО, если вообще щдостижимо. Это я как физик-ядерщик говорю.
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594
Nik-kolla 12 часов назад
Универсальный переводчик есть у каждого в смартфоне
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58k
Похабыч 18 часов назад
"двигатель звездолётов, с которым они могут двигаться быстрее скорости света" - быстрее света может двигаться только душа, но не тело..
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 19 часов назад
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16k
Bill 20 часов назад
И кнопку на клавиатуре "стать богатым"
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84k
parallax 20 часов назад
Лекарство от жадности и от глупости, способно решить бОльшую часть проблем человечества.
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60k
Опиум для народа 20 часов назад
Изобретите мир без войн, сраные безволосые обезьяны!
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7k
Shtoppi 21 час назад
Так вроде про зубы уже давно все придумано? Не прям регенерация на генетическом уровне, для этого лысые обезьяны еще слишком мало развиты, но все же хоть какое-то начало.
https://www.techinsider.ru/science/514372-v-rossii-nauchilis-vyrashchivat-novye-zuby-pryamo-v-chelyusti/https://www.techinsider.ru/science/514372-v-rossii-nauchilis-vyrashchivat-novye-zuby-pryamo-v-chelyusti/
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17k
Александр Сучков 21 час назад
Бессмертие- перенаселение планеты, что ведет к скорейшему изучению планет в далеких галактиках, что влечет изобретение космических модулей с нехилой скорость, что влечет перед пересылкой изначально на планетах, на которых можно жить,- постройка инфраструктуры. Короче- шляпа))) 100 поколениям не дожить до этого((((...
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70k
Пётровыч 21 час назад
Херня, я мечтаю о телепортах, зашел дома в кабинку и хопп, уже на работе, хопп, уже в магазе, хопп, опять дома.
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15k
Александр 21 час назад
Учёные почитали и вот вам лопатель пупырок
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35
Трактор Митя 21 час назад
По поводу детектора лжи и записи снов - категорически против.
1. Сказать правду или неправду это личный выбор человека. И очень неприятно, когда кто-то делает этот личный выбор вместо меня.
2. Еще не хватало, чтоб сны людей какие-то извращенцы в инет выкладывали. Это слишком личное.
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