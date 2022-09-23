20 изобретений, о которых мечтает человечество

Мы живем в век научно-технического прогресса. За последние годы разработано столько новых крутых технологий! Казалось бы, о чём ещё можно мечтать? Что ж, у людей хорошая фантазия. Итак, вот какие изобретения мы хотели бы увидеть как можно быстрее (желательно при нашей жизни).

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1. Выращивание зубов. Регенерация полноценных коренных зубов у человека 0 Источник:

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2. Эффективное опреснение воды и/или переработка пластика 0 Источник:

3. Лекарство от большинства генетических заболеваний, рака или болезни Альцгеймера 0 Источник:

4. Управляемый термоядерный синтез 0 Источник:

5. Лечение от возрастной глухоты/шума в ушах 0 Источник:

6. Универсальный переводчик 0 Источник:

7. Варп-двигатель (гипотетический двигатель звездолётов, с которым они могут двигаться быстрее скорости света) 0 Источник:

8. Выращивание любых органов для пересадки 0 Источник:

9. Машина, которая записывает сны, чтобы их можно было пересмотреть 0 Источник:

10. Реактивные ранцы как обычное средство передвижения 0 Источник:

11. Машина времени. Не чтобы путешествовать во времени, а чтобы посмотреть настоящую историю Вселенной как документальный фильм 0 Источник:

12. Механизм, который может имитировать переработку CO2 деревьями в большом масштабе 0 Источник:

13. Звездолет для полетов на большие расстояния, или, может быть, колонизация отдаленных миров 0 Источник:

14. Виртуальная реальность с полным погружением 0 Источник:

15. Крутое сканирующее устройство для медицины. В настоящее время лучшее, что у нас есть, это магнитно-резонансный томограф. И он не идеален 0 Источник:

16. Лекарство от выпадения волос 0 Источник:

17. Качественные и действительно безопасные автомобили на автоматическом управлении 0 Источник:

18. Телепортация воды из районов наводнений в районы засухи 0 Источник:

19. Бессмертие 0 Источник: