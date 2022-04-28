Голландская компания представила новую субмарину для туристов

Субмарина также может развивать скорость до 3 узлов (5,5 км в час). Пока что лодки находятся на стадии разработки, и цены за использование не объявили - но по прогнозам, их будут использовать на круизных линиях, частных компаниях и престижных курортах. Это не первая футуристическая подводная лодка, представленная U-Boat Worx не так давно. В октябре голландская компания представила электрическую субмарину Super Sub стоимостью 5,8 миллиона долларов.