Голландская компания представила новую субмарину для туристов

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Голландская компания U-Boat Worx, известная своими туристическими подводными лодками, представила новейшую модель. Электрические субмарины серии Nexus рассчитаны на девять мест, и смогут погружаться на 200 метров под воду.
Электрическая подводная лодка U-Boat Worx Nexus - новое изобретение голландской компании U-Boat Worx. Она вмещает девять пассажиров, и сможет передвигаться на глубине 200 метров. Лодка оснащена вращающимися сиденьями, и ее основная часть выполнена в форме яйца, что обеспечит отличный обзор для пассажиров. Благодаря новейшим литий-ионным аккумуляторам, эти лодки смогут бесперебойно работать до 18 часов, и погружаться примерно по 10 раз в день.
Если подводная лодка наткнётся на что-то впечатляющее под водой, сиденья могут поворачиваться: "В NEXUS установлены вращающиеся платформы для сидений. Это гарантирует хороший обзор для каждого пассажира, независимо от направления движения подводной лодки. Эта особенность дизайна позволяет каждому наслаждаться видами глубоководного погружения," - говорят разработчики.
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Субмарина также может развивать скорость до 3 узлов (5,5 км в час). Пока что лодки находятся на стадии разработки, и цены за использование не объявили - но по прогнозам, их будут использовать на круизных линиях, частных компаниях и престижных курортах. Это не первая футуристическая подводная лодка, представленная U-Boat Worx не так давно. В октябре голландская компания представила электрическую субмарину Super Sub стоимостью 5,8 миллиона долларов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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-Наверное ошибка, 20 метров, ибо 200 метров - это 200 кг на см.