FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8927 постов • 1320 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Голландская компания представила новую субмарину для туристов

Голландская компания представила новую субмарину для туристов

Автор:
28 апреля 2022 21:11
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   изобретения   лодки   новости   подводные лодки   субмарины   технологии   туризм   фото   
381
7
Голландская компания U-Boat Worx, известная своими туристическими подводными лодками, представила новейшую модель. Электрические субмарины серии Nexus рассчитаны на девять мест, и смогут погружаться на 200 метров под воду.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: в мире   изобретения   лодки   новости   подводные лодки   субмарины   технологии   туризм   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
76
Olldd 3 часа назад
>>смогут погружаться на 200 метров под воду.
-Наверное ошибка, 20 метров, ибо 200 метров - это 200 кг на см.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

44074



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Злободневное: самое убойное из жизни соседей
Злободневное: самое убойное из жизни соседей
«Я никогда не скажу, что мне стыдно жить в России»: певица Татьяна Буланова высказалась об «уехавших» коллегах
«Я никогда не скажу, что мне стыдно жить в России»: певица Татьяна Буланова...
События на Украине 28- 29 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 28- 29 апреля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
«Хочу домой»: Собчак предсказала массовое возвращение россиян из эмиграции на Родину
«Хочу домой»: Собчак предсказала массовое возвращение россиян из эмиграции на Родину
Кончаловский ищет Крупскую
Кончаловский ищет Крупскую
Георгиевская ленточка: когда появилась, что означает, и как правильно носить
Георгиевская ленточка: когда появилась, что означает, и как правильно носить
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Любая женщина после 30

Лучшие демотиваторы
Совет директоров

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Ватермарк#автомобили#Разное#подборка#милота#забавно#США#аварии
#Юмор#интересно#люди#факты#интересное#история#собака#кино#Ynews#позитив
#прикол#в мире#новости#автомир#картинки#мир#дтп#Приколы#Россия#фотографии
Новый сериал, который уже успел выбесить всех Новый сериал, который уже успел выбесить всех Ученые создали "искусственную кожу", способную имитировать цвета окружающей среды Ученые создали "искусственную кожу", способную имитировать цвета окружающей среды В Польше нашли 6000 воронок от бомб времен Второй мировой войны В Польше нашли 6000 воронок от бомб времен Второй мировой войны В Италии создали робота в стиле Железного человека В Италии создали робота в стиле Железного человека Филиппинский студент получил электричество из гнилых фруктов Филиппинский студент получил электричество из гнилых фруктов Новый робот-гуманоид с человеческой мимикой от Engineered Arts Новый робот-гуманоид с человеческой мимикой от Engineered Arts

На что жалуетесь?

Вернуться