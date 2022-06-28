Tesla готовится к выходу Оптимуса

Робот Tesla будет оборудован компьютером-автопилотом, используемым в электромобилях компании, что позволит гуманоиду распознавать физические объекты. При этом робот будет иметь и свои собственные датчики и приводы. Камеры автопилота Tesla будут установлены в передней части головы робота, а его внутренняя начинка будет работать на компьютере компании Full Self-Driving. Маск, который также владеет SpaceX и является самым богатым человеком в мире, сказал, не вдаваясь в подробности, что на Дне искусственного интеллекта Tesla показаны и «другие интересные вещи». Он также коснулся сокращения рабочих мест в Tesla, заявив, что фирма сократит «свою наемную рабочую силу примерно на 10% в течение следующих трех месяцев». Tesla впервые раскрыла подробности об Optimus на своем Дне искусственного интеллекта в августе прошлого года, продемонстрировав цифровые изображения и обнародовав характеристики будущего творения.

2022-06-28T08:30:04+03:00