Tesla готовится к выходу Оптимуса

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Компания Tesla готовится продемонстрировать публике свое новое детище - робота по имени Оптимус. По словам Илона Маска, гуманоидный робот Tesla с искусственным интеллектом Оптимус, который может ходить со скоростью 8 километров в час и поднимать 70 килограммов, будет готов через три месяца
Компания Tesla представит своего робота-гуманоида с искусственным интеллектом под названием «Оптимус» всего через три месяца. Выступая на экономическом форуме в Катаре, Илон Маск сказал, что прототип робота будет продемонстрирован на «Дне искусственного интеллекта» Tesla 30 сентября. Оптимус, о котором впервые было объявлено в августе прошлого года, будет иметь рост 180 сантиметров, сможет ходить со скоростью 8 километров в час и поднимать 70 кило.
Оптимус будет предназначен для выполнения «опасных и монотонных» задач на производстве и в других условиях, при этом он будет «дружелюбным» и станет «очень хорошим компаньоном», например, домашним животным. Он будет справляться с целым рядом задач — от крепления болтов к автомобилям с помощью гаечного ключа до закупки продуктов в магазинах. Ранее опубликованные визуализации предполагают, что он может быть очень похож на роботов NS5 из американского научно-фантастического боевика 2004 года «Я, робот».
«Я надеюсь, что у нас будет интересный прототип, который мы сможем показать людям, — сказал Маск на форуме, который проходит в Дохе. - У нас в Tesla очень талантливая команда, с которой я плотно работаю, чтобы к концу сентября подготовить прототип робота-гуманоида. И я думаю, что мы уложимся в этот срок».
Робот Tesla будет оборудован компьютером-автопилотом, используемым в электромобилях компании, что позволит гуманоиду распознавать физические объекты. При этом робот будет иметь и свои собственные датчики и приводы. Камеры автопилота Tesla будут установлены в передней части головы робота, а его внутренняя начинка будет работать на компьютере компании Full Self-Driving.
Маск, который также владеет SpaceX и является самым богатым человеком в мире, сказал, не вдаваясь в подробности, что на Дне искусственного интеллекта Tesla показаны и «другие интересные вещи». Он также коснулся сокращения рабочих мест в Tesla, заявив, что фирма сократит «свою наемную рабочую силу примерно на 10% в течение следующих трех месяцев».
Tesla впервые раскрыла подробности об Optimus на своем Дне искусственного интеллекта в августе прошлого года, продемонстрировав цифровые изображения и обнародовав характеристики будущего творения.
Маск, который также владеет SpaceX и является самым богатым человеком в мире, сказал, не вдаваясь в подробности, что на Дне искусственного интеллекта Tesla показаны и «другие интересные вещи». Он также коснулся сокращения рабочих мест в Tesla, заявив, что фирма сократит «свою наемную рабочую силу примерно на 10% в течение следующих трех месяцев».
Tesla впервые раскрыла подробности об Optimus на своем Дне искусственного интеллекта в августе прошлого года, продемонстрировав цифровые изображения и обнародовав характеристики будущего творения.
Маск описал Оптимуса как фабричного рабочего, который также может стать «отличным другом, таким как R2D2 или C3PO» для обычного пользователя дома. «Со временем он может развить личность, которая уникальна. Не все роботы одинаковы, — сказал миллиардер. - Его личность может эволюционировать, чтобы соответствовать владельцу».
Маск отметил, что, в отличие от роботов-убийц, робот Tesla может быть побежден средним человеком. Ранее он заявлял, что Оптимус может быть запущен в производство в 2022 году и может решить глобальную проблему нехватки рабочей силы.
Маск отметил, что, в отличие от роботов-убийц, робот Tesla может быть побежден средним человеком. Ранее он заявлял, что Оптимус может быть запущен в производство в 2022 году и может решить глобальную проблему нехватки рабочей силы.
День искусственного интеллекта - — мероприятие, посвященное демонстрации технологий искусственного интеллекта, над которыми работает компания. Маск рассказал, что проводит такие мероприятия, чтобы «подчеркнуть, что Tesla — это гораздо больше, чем автомобильная компания».
«На мой взгляд, мы ведущая компания, занимающаяся искусственным интеллектом в реальном мире», - заявил он. Кроме того, Маск в одном из своих твитов в мае также сказал, что цель дня искусственного интеллекта — «убедить талантов в области ИИ и программного обеспечения присоединиться к Tesla».
«На мой взгляд, мы ведущая компания, занимающаяся искусственным интеллектом в реальном мире», - заявил он. Кроме того, Маск в одном из своих твитов в мае также сказал, что цель дня искусственного интеллекта — «убедить талантов в области ИИ и программного обеспечения присоединиться к Tesla».
Ранее в этом месяце Маск перенес дату Дня искусственного интеллекта Tesla с 19 августа на 30 сентября, чтобы у компании было больше времени на подготовку Оптимуса.
Основатель Tesla ранее предупреждал, что роботы могут убить человечество через пять лет — это заявление было сделано Маском в 2014 году. Он также сказал, что искусственный интеллект — это «самый большой риск, с которым мы сталкиваемся как цивилизация».
Основатель Tesla ранее предупреждал, что роботы могут убить человечество через пять лет — это заявление было сделано Маском в 2014 году. Он также сказал, что искусственный интеллект — это «самый большой риск, с которым мы сталкиваемся как цивилизация».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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