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Tesla готовится к выходу Оптимуса

Tesla готовится к выходу Оптимуса

Автор:
28 июня 2022 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Tesla   Ynews   android   изобретения   новости   оптимус   робот   технологии   
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Компания Tesla готовится продемонстрировать публике свое новое детище - робота по имени Оптимус. По словам Илона Маска, гуманоидный робот Tesla с искусственным интеллектом Оптимус, который может ходить со скоростью 8 километров в час и поднимать 70 килограммов, будет готов через три месяца

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Tesla   Ynews   android   изобретения   новости   оптимус   робот   технологии   
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12  комментариев
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5k
Roman 2 часа назад
А чё, кибертрак они уже выпустили?
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670
raael13 14 минут назад
Похоже эти Оптимусы будут сокращать поголовье человеков на планете "Земля".
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2k
vasilykopkov 24 минуты назад
"Решит проблему нехватки рабочей силы" Эта шутка что-ли?
При этом увольняет 10% сотрудников...
Проблема в перенаселённости шарика как раз...
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1k
Сергей Шляхтов 52 минуты назад
Где-то я уже такое видел...
Ссылка youtu.be
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3k
Motorola 53 минуты назад
Мне нужны твои кеды и мопед !
Всё давно изобретено ...
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583
aa7172159 Час назад
Что то очень миниатюрно выглядит. Как у него обстоит с блоком питания?
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emporio_ss 2 часа назад
Избавься от иллюзий Макс нужно взять негра и сделать Робо-Копа.
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6k
Shade116 2 часа назад
Осталось дождаться Бамбл Би и Ко
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2k
Алекс Чебурашкин 2 часа назад
ну как то так )))
Ссылка www.youtube.com
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1k
emporio_ss 2 часа назад
Ссылка coub.com
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