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НАСА строит космический планер по образу и подобию альбатроса

НАСА строит космический планер по образу и подобию альбатроса

Автор:
05 июля 2022 16:01
Сообщество : Космос
Метки: NASA   КОСМИЧЕСКИЕ ПОЛЕТЫ   альбатрос   изобретения   космос   марс   планер   технологии   
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Ученые НАСА разработали планер, который мог бы летать на Марсе в течение нескольких дней без посадки. Безмоторный планер может задействовать энергию ветра Красной планеты, чтобы парить. Ученые признались, что вдохновились для своего изобретения полетом альбатроса и даже сделали у планера такой же размах крыльев.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: NASA   КОСМИЧЕСКИЕ ПОЛЕТЫ   альбатрос   изобретения   космос   марс   планер   технологии   
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4  комментария
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9k
a_komolow 3 часа назад
Он там вечно летать будет?
Если попадёт в бурю - выживет или садиться будет?
Как потом взлетит?
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1k
Иван 12 минут назад
Ну идея использовать после приземления как стационарный метеозонд понятна. Но разве эту хреньку весом в 5 кг и такими крыльями не сдует первой же бурей и не раскалошматит об поверхность?
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34k
turyst 15 минут назад
По мне, так проще кучу метеозондов - воздушных шариков "рассыпать".
Их ветром раскидает, вот и много данных.
Летать они могут долго.
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