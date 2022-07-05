НАСА строит космический планер по образу и подобию альбатроса

Вертолет Ingenuity Helicopter НАСА, который был развернут на планете в прошлом году, предназначен для исследования этого пространства, но может летать не более трех минут за раз.

Планер сможет оставаться в воздухе намного дольше и исследовать местность, используя свои датчики полета, температуры и газа, а также камеры.

«В планетарном пограничном слое есть действительно важная, критическая часть, как и в первых нескольких километрах над землей, - говорит доктор Клинг. - Здесь происходят все обменные процессы между поверхностью и атмосферой. Здесь пыль собирается и выбрасывается в атмосферу, где смешиваются следовые газы, где происходит модуляция крупномасштабных ветров горно-долинными потоками. Но у нас очень мало данных об этом».