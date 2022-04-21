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Японцы изобрели палочки, которые заменят соль в блюде

Японцы изобрели палочки, которые заменят соль в блюде (5 фото + 1 видео)

Автор:
21 апреля 2022 08:30
Сообщество : Наука
Метки: бессолевая диета   здоровое питание   изобретения   наука   необычно   палочки для еды   техника   технологии   удивительное рядом   
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Пытаетесь уменьшить потребление соли? Японские ученые разработали электрические палочки для еды, которые передают ионы натрия из пищи в рот, чтобы воссоздать ощущение солености.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: бессолевая диета   здоровое питание   изобретения   наука   необычно   палочки для еды   техника   технологии   удивительное рядом   
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5  комментариев
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2k
Григорий Водениктов 3 часа назад
даёшь ложки, вилки, поварёшки с ионами соли))) палочками борща не [мат]..шь!
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1k
Motorola 2 часа назад
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369
Паша 3 часа назад
круто наверное похлебку палочками наворачивать )))
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5k
Джордж. Вашингтон. 4 часа назад
А не проще просто губы надрезать? Будет соленый вкус
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1k
Andrey 4 часа назад
видео как хомячить пиццу палочками уже было, теперь покажите как бургер есть палками
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