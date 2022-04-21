Японцы изобрели палочки, которые заменят соль в блюде

Профессор Мияшита и его лаборатория не в первый раз изучают способы использования технологий для стимулирования сенсорных ощущений человека. В прошлом году он разработал телевизор, который может имитировать вкусы разной еды. Устройство называется Taste the TV (TTTV) и содержит карусель из 10 баночек с ароматизаторами, которые могут распылять образцы вкуса на поверхность экрана. Различные вкусовые профили в контейнерах можно комбинировать для создания вкусов, похожих на те, что отображаются на экране, например, кофе или пиццы. Это экспериментальная технология, и ее разработчики ожидают, что коммерческая версия будет стоить около $875.