Японцы изобрели палочки, которые заменят соль в блюде

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Пытаетесь уменьшить потребление соли? Японские ученые разработали электрические палочки для еды, которые передают ионы натрия из пищи в рот, чтобы воссоздать ощущение солености.
Едите ли вы жирный бургер или японскую лапшу - неважно, если врачи посоветовали вам избегать излишнего употребления соли. В большинстве самых популярных блюд во всем мире ее полно. Но теперь ученые придумали метод, который может позволить нам продолжать наслаждаться соленым вкусом, уменьшая при этом количество соли в наших блюдах. Исследователи из Университета Мэйдзи разработали электрические палочки для еды, которые передают ионы натрия в рот через браслет, чтобы воссоздать ощущение солености.
Палочки для еды, разработанные профессором Хомеи Мияшитой из Университета Мэйдзи и совместно с производителем напитков Kirin Holdings Co, улучшают вкус с помощью электрической стимуляции и мини-компьютера, встроенного в специальный браслет. По словам профессора Мияшиты, устройство использует слабый электрический ток для передачи ионов натрия из пищи через палочки для еды в рот, где они создают ощущение солености. «В результате соленый вкус усиливается в 1,5 раза», — заявил профессор.
Палочки для еды, улучшающие вкус, могут иметь особое значение в Японии, где традиционная диета включает соль в больших количествах. Средний взрослый японец потребляет около 10 граммов соли в день, что вдвое больше, чем рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения. Избыточное потребление натрия связано с увеличением числа случаев высокого кровяного давления, инсультов и других заболеваний. «Чтобы предотвратить эти заболевания, нам нужно уменьшить количество потребляемой соли, — утверждает Аи Сато, исследователь компании Kirin. - Если мы попытаемся избежать употребления излишнего количества соли обычным способом, нам придется страдать от исключения любимых блюд из рациона и терпеть безвкусную пищу».
Профессор Мияшита в настоящий момент дорабатывает прототип своих электрических палочек для еды и надеется вместе с партнерами из Kirin вывести их на рынок уже в следующем году.
Профессор Мияшита и его лаборатория не в первый раз изучают способы использования технологий для стимулирования сенсорных ощущений человека. В прошлом году он разработал телевизор, который может имитировать вкусы разной еды. Устройство называется Taste the TV (TTTV) и содержит карусель из 10 баночек с ароматизаторами, которые могут распылять образцы вкуса на поверхность экрана. Различные вкусовые профили в контейнерах можно комбинировать для создания вкусов, похожих на те, что отображаются на экране, например, кофе или пиццы. Это экспериментальная технология, и ее разработчики ожидают, что коммерческая версия будет стоить около $875.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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