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Умные очки помогут глухим "увидеть" звуки

Умные очки помогут глухим "увидеть" звуки

Автор:
01 августа 2022 15:11
Сообщество : Наука
Метки: XRAI   изобретения   наука   обретение речи   очки   помощь глухим   техника   технологии   
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Британский стартап XRAI выпустил умные очки, которые позволяют глухим людям «видеть » речь собеседника. Солнцезащитные очки дополненной реальности стоимостью 400 фунтов стерлингов превращают аудио в субтитры, которые мгновенно проецируются перед глазами владельца, и глухой человек может общаться практически свободно.

Источник:

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Метки: XRAI   изобретения   наука   обретение речи   очки   помощь глухим   техника   технологии   
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