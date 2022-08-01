Умные очки помогут глухим "увидеть" звуки

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Британский стартап XRAI выпустил умные очки, которые позволяют глухим людям «видеть » речь собеседника. Солнцезащитные очки дополненной реальности стоимостью 400 фунтов стерлингов превращают аудио в субтитры, которые мгновенно проецируются перед глазами владельца, и глухой человек может общаться практически свободно.
Компания XRAI выпустила умные очки для глухих или страдающих потерей слуха. Очки под названием XRAI Glass используют дополненную реальность для преобразования звука в титры, которые мгновенно проецируются перед глазами владельца.
«Мы гордимся способностью этой инновационной технологии улучшать жизнь глухих и людей с потерей слуха, чтобы они могли максимально использовать свой потенциал, — говорит Дэн Скарф, генеральный директор XRAI Glass. - С помощью этих очков они получат возможность вести беседу, продолжая готовить ужин, или поддерживать беседу во время прогулки с другом».
«Мы гордимся способностью этой инновационной технологии улучшать жизнь глухих и людей с потерей слуха, чтобы они могли максимально использовать свой потенциал, — говорит Дэн Скарф, генеральный директор XRAI Glass. - С помощью этих очков они получат возможность вести беседу, продолжая готовить ужин, или поддерживать беседу во время прогулки с другом».
Аппаратная часть прибора была разработана компанией Nreal, производящей очки виртуальной реальности, а XRAI Glass предоставила программное обеспечение. Это программное обеспечение преобразует звук в версию субтитров, которая затем появляется на экране очков. По словам представителей XRAI Glass, благодаря возможностям распознавания голоса очки могут даже определить, кто говорит, и скоро смогут переводить языки, тона голоса, акценты и высоту звука.
23-летний Джош Фельдман, 23 года родился с глубокой потерей слуха, и с 18-месячного возраста носит слуховые аппараты на оба уха. Он проверил очки, не имея предварительного представления о том, что они укмеют делать, и назвал их «совершенно необычными». «Возможность не смотреть постоянно на чьи-то губы и говорить не только с ними явно может изменить жизнь», — сказал Джош.
23-летний Джош Фельдман, 23 года родился с глубокой потерей слуха, и с 18-месячного возраста носит слуховые аппараты на оба уха. Он проверил очки, не имея предварительного представления о том, что они укмеют делать, и назвал их «совершенно необычными». «Возможность не смотреть постоянно на чьи-то губы и говорить не только с ними явно может изменить жизнь», — сказал Джош.
Ханна Брейди, у которой 60-процентная потеря слуха на оба уха, назвала очки «блестящим изобретением». — Боже, это действительно точно, — сказала она. «Они точно передают слова, - говорит она, - и, что замечательно, эти надписи не мешают мне смотреть вокруг».
Помимо того, что глухие люди могут «видеть» разговоры с другими людьми, очки также могут помочь им общаться с умными помощниками. Ханна использовала очки, чтобы поговорить с Алексой из Amazon, и смогла «увидеть» реакцию Алексы на прогноз погоды, одновременно нарезая лаймы на кухне.
Помимо того, что глухие люди могут «видеть» разговоры с другими людьми, очки также могут помочь им общаться с умными помощниками. Ханна использовала очки, чтобы поговорить с Алексой из Amazon, и смогла «увидеть» реакцию Алексы на прогноз погоды, одновременно нарезая лаймы на кухне.
«Это отличный пример положительных изменений, которые инновационные технологии могут принести глухим или людям с потерей слуха, - считает Марк Аткинсон, генеральный директор Королевского национального института глухих (RNID). - Я в восторге от того, что технологии могут изменить жизнь наших сообществ. Очки XRAI интуитивно понятны и просты в использовании, и могут стать мощным инструментом, позволяющим людям с потерей слуха не чувствовать себя исключенными из жизни. Мы поддерживаем и приветствуем это стремление и стремимся сыграть свою роль в объединении новаторов со всеми нашими сообществами».
Источник:
АНТИФИШКИ
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