Умные очки помогут глухим "увидеть" звуки

Аппаратная часть прибора была разработана компанией Nreal, производящей очки виртуальной реальности, а XRAI Glass предоставила программное обеспечение. Это программное обеспечение преобразует звук в версию субтитров, которая затем появляется на экране очков. По словам представителей XRAI Glass, благодаря возможностям распознавания голоса очки могут даже определить, кто говорит, и скоро смогут переводить языки, тона голоса, акценты и высоту звука.

23-летний Джош Фельдман, 23 года родился с глубокой потерей слуха, и с 18-месячного возраста носит слуховые аппараты на оба уха. Он проверил очки, не имея предварительного представления о том, что они укмеют делать, и назвал их «совершенно необычными». «Возможность не смотреть постоянно на чьи-то губы и говорить не только с ними явно может изменить жизнь», — сказал Джош.