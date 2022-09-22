Злобная козявка, которая считается самым смертоносным созданием в мире

Если бы перед учеными стояла задача создать идеальную машину для убийств, то в качестве прототипа идеально подошел бы комар, а не волки, тигры или хищные птицы. У этого насекомого сотня глаз, 48 зубов, целых три сердца (каждое с двумя предсердиями и двумя желудочками).

Благодаря тепловым рецепторам комар безошибочно находит местонахождение жертвы, а анестетик в слюне позволяет кусать совершенно безболезненно. В ее составе также имеются белки, способствующие свертыванию крови. Непосредственно в момент укуса и в процессе высасывания человек ничего не ощущает. Зуд начинается только несколько часов спустя.

Хоботок насекомого устроен таким образом, что тончайшие иглы безболезненно проникают под кожу. А одна особая пара еще и раздвигает ее для облегчения доступа к пище. Крючочки на лапках позволяют надежно закрепиться на коже жертвы: трапезе не помешает даже движение.