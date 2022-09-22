Злобная козявка, которая считается самым смертоносным созданием в мире

Именно так Всемирная организация здравоохранения называет существо, запечатлённое на фото под большим увеличением. И не зря: 10-миллиметровая букашка полностью соответствует этому статусу.
Речь о самом обычном малярийном комаре. Поганец губит жизни людей значительно чаще всяких там кабанов и ягуаров. И даже чаще самих людей. А уже опаснее человека, казалось бы, в этом мире созданий не бывает.
Если брать общемировые показатели, то от укуса малярийного комара ежегодно гибнет от 625 до 725 тыс. человек. А порядка 1 млн становятся инвалидами. Только вдумайтесь в эти цифры!
Когда инфицированная самка кусает человека, то происходит заражение организма паразитами Plasmodium falciparum. Они поражают печень, вследствие чего страдают красные кровяные тельца, отвечающие за снабжение кислородом клеток, тканей и органов.
У больного начинается тошнота, головная боль, озноб, увеличиваются в размерах печень и селезенка. Если вовремя не начать терапию (для этого применяется комплекс препаратов, в том числе артемизинин), то болезнь может перейти в тяжелую форму и закончиться летальным исходом. Внешние симптомы проявляются в среднем спустя две недели после укуса.
Если бы перед учеными стояла задача создать идеальную машину для убийств, то в качестве прототипа идеально подошел бы комар, а не волки, тигры или хищные птицы. У этого насекомого сотня глаз, 48 зубов, целых три сердца (каждое с двумя предсердиями и двумя желудочками).
Благодаря тепловым рецепторам комар безошибочно находит местонахождение жертвы, а анестетик в слюне позволяет кусать совершенно безболезненно. В ее составе также имеются белки, способствующие свертыванию крови. Непосредственно в момент укуса и в процессе высасывания человек ничего не ощущает. Зуд начинается только несколько часов спустя.
Хоботок насекомого устроен таким образом, что тончайшие иглы безболезненно проникают под кожу. А одна особая пара еще и раздвигает ее для облегчения доступа к пище. Крючочки на лапках позволяют надежно закрепиться на коже жертвы: трапезе не помешает даже движение.
От обычного комара малярийный отличается более длинными задними ножками, тогда как у простого и те, и другие выглядят одинаково. Еще у кровососа на крыльях имеются темные пятна.
За исключением Антарктиды малярийные комары живут везде. За 2020 год было зафиксировано порядка 241 млн случаев заражения, из которых 627 тыс. завершились летальным исходом. Основная масса – порядка 95% приходится на страны Африки.
Эффективность противомалярийной вакцины RTS, получившей массовое распространение, варьируется от 25 до 50%. В настоящее время идет разработка еще одной. Создатели заявляют, что эффективность в случае с болезнью, которая уносит жизни и негативно сказывается на общемировом уровне экономики, составит 77%.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А может наоборот, препятствующие?
Кто-нибудь из вас хоть раз в жизни рассматривал крылья комара????