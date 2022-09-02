Не просто с душком: деликатес для отважных и небрезгливых

Как вообще местные могли додуматься до изобретения такого специфического блюда и возвести его в ранг национального деликатеса? Можно только предположить, что это была воля случая.

Видимо, какой-то безвестный сыровар в давние времена не заметил, что заготовку успели облюбовать мухи. И отправил сыр созревать. Когда пришло время, люди заметили, что партия подпорчена: внутри оказались личинки. Но времена были тяжелы, едой разбрасываться было нельзя. И сыр рискнули попробовать в таком виде. И оценили. Да и стали готовить на постоянной основе. Да еще и с применением возможностей новейших технологий, позволяющих выращивать мух в лабораторных условиях, заселять их контролируемо и хранить сыр в стекле вплоть до нескольких лет.