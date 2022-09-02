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Не просто с душком: деликатес для отважных и небрезгливых

Не просто с душком: деликатес для отважных и небрезгливых

Автор:
02 сентября 2022 12:58
Сообщество : Еда
Метки: вкус   деликатес   заражение   касу марцу   личинка   муха   овечий сыр   опасность   сардиния   экзотика   
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Путешественники и туристы во время поездок стараются познакомиться с традиционными блюдами страны и местности, которую посещают. Но не каждое знакомство можно назвать приятным.

И не от каждого блюда прийти в гастрономический экстаз. Хотя…


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Остров Сардиния славится особенный сыром Касу Марцу («casu marzu» или «гнилой сыр»). Который мало того что очень опасен, так еще и жутко дорог. Как так вышло?


Для производства «гнилого сыра» используют овечье молоко. В процессе приготовления участвуют насекомые – мухи-шкиперы (piophila casei). Насекомые и превращают обычный сыр в тот самый неповторимый и опасный сардинский деликатес.


Свежее молоко подогревают, а потом оставляют на три недели, чтобы оно как следует прокисло. На поверхности появляется корочка, которую приподнимают и селят внутрь насекомых. Затем заготовку оставляют в темном месте минимум на пару месяцев. Это необходимо для выведения из яиц личинок. Они начинают поедать сырную массу, а белковые продукты жизнедеятельности придают ей тот самый неповторимый вкус.


В 2009 году сыр получил статус самого опасного в мире продукта и занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Что логично, ведь начинка-то в нем живая! И хотя некоторые местные предварительно перемалывают сыр, во избежание, так сказать, последствий, в идеале есть надо всю эту экосистему в первозданном виде. А если хоть одна личинка не попадет на зубок, то это очень и очень чревато.


В свободной продаже Касу Марцу не встретить: это запрещено законом. А нарушителям грозит гигантский штраф в размере 50 тыс. евро! Так что приезжим гурманам приходится приобретать деликатес, что называется, из-под полы у частников.


Как вообще местные могли додуматься до изобретения такого специфического блюда и возвести его в ранг национального деликатеса? Можно только предположить, что это была воля случая.

Видимо, какой-то безвестный сыровар в давние времена не заметил, что заготовку успели облюбовать мухи. И отправил сыр созревать. Когда пришло время, люди  заметили, что партия подпорчена: внутри оказались личинки. Но времена были тяжелы, едой разбрасываться было нельзя. И сыр рискнули попробовать в таком виде. И оценили. Да и стали готовить на постоянной основе. Да еще и с применением возможностей новейших технологий, позволяющих выращивать мух в лабораторных условиях, заселять их контролируемо и хранить сыр в стекле вплоть до нескольких лет.


А вы бы рискнули попробовать сардинский деликатес?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: вкус   деликатес   заражение   касу марцу   личинка   муха   овечий сыр   опасность   сардиния   экзотика   
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23  комментария
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5k
GROMOZEKA 53 минуты назад
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22k
Serg2001 12 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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40k
Aleksandr Полчаса назад
Жрать дерьмо опарышей?
И эти люди называют нас "варварами"?
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1k
Duke_kir Полчаса назад
а гречку не едят
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807
Просто прохожий 54 минуты назад
Извращенцы есть наверно во всех странах.
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26k
Ваня 56 минут назад
да ну нафиг!!!

да ну нафиг!!!Посмотреть
да ну нафиг!!!
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5k
yahaomsk Час назад
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8k
Борис Карабанов Час назад
На хлебушек намазать, а сверху сюрстрёминга кусочек положить, да петрушечки листочек - ах!
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4k
Copycat Час назад
блин я сам для себя представить не могу что же там за "Божественный вкус" что люди готовы рисковать пробуя

спасибо но я лучше хорошего шашлыка наверну, я вообще очень придирчив к еде, вообще я считаю что гурман это не тот что ест всё подряд стоит ему только сказать что это "Экзотика" - у гурмана есть вкус и разборчивость
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139
AMATORI Copycat Час назад
Вам не стоит читать пост про борщ
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3k
Григорий Час назад
сырная блевомасса для самых элитных говноедов
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3k
Григорий Час назад
да просто раньше когда ещё не было холодильников всё жрали с червями и мухами в просветлённое европе, что не блюдо то куча с помойки.
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662
Lexx Час назад
Личинки личинки... Мухины дети называются опарыши. Причём герои данной публикации, вполне себе выживают в кишечнике. Это похлеще глистов будет.
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14k
Голос Вселенной Час назад
Просто так - вряд ли, просто нет смысла и желания. А вот на спор - легко!
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18k
Corvus Corax Час назад
"В свободной продаже Касу Марцу не встретить: это запрещено законом."

В 2010 году casu marzu был признан культурным достоянием Сардинии и вновь разрешён
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9k
Василенко Татьяна 2 часа назад
Да упаси бог жрать такую мерзость! Я вообще никогда не понимала подобного рода кулинарные эксперименты
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1k
Gleb_Skameikin 2 часа назад
неа
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