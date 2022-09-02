Не просто с душком: деликатес для отважных и небрезгливых

Путешественники и туристы во время поездок стараются познакомиться с традиционными блюдами страны и местности, которую посещают. Но не каждое знакомство можно назвать приятным.
И не от каждого блюда прийти в гастрономический экстаз. Хотя…
Остров Сардиния славится особенный сыром Касу Марцу («casu marzu» или «гнилой сыр»). Который мало того что очень опасен, так еще и жутко дорог. Как так вышло?
Для производства «гнилого сыра» используют овечье молоко. В процессе приготовления участвуют насекомые – мухи-шкиперы (piophila casei). Насекомые и превращают обычный сыр в тот самый неповторимый и опасный сардинский деликатес.
Свежее молоко подогревают, а потом оставляют на три недели, чтобы оно как следует прокисло. На поверхности появляется корочка, которую приподнимают и селят внутрь насекомых. Затем заготовку оставляют в темном месте минимум на пару месяцев. Это необходимо для выведения из яиц личинок. Они начинают поедать сырную массу, а белковые продукты жизнедеятельности придают ей тот самый неповторимый вкус.
В 2009 году сыр получил статус самого опасного в мире продукта и занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Что логично, ведь начинка-то в нем живая! И хотя некоторые местные предварительно перемалывают сыр, во избежание, так сказать, последствий, в идеале есть надо всю эту экосистему в первозданном виде. А если хоть одна личинка не попадет на зубок, то это очень и очень чревато.
В свободной продаже Касу Марцу не встретить: это запрещено законом. А нарушителям грозит гигантский штраф в размере 50 тыс. евро! Так что приезжим гурманам приходится приобретать деликатес, что называется, из-под полы у частников.
Как вообще местные могли додуматься до изобретения такого специфического блюда и возвести его в ранг национального деликатеса? Можно только предположить, что это была воля случая.
Видимо, какой-то безвестный сыровар в давние времена не заметил, что заготовку успели облюбовать мухи. И отправил сыр созревать. Когда пришло время, люди заметили, что партия подпорчена: внутри оказались личинки. Но времена были тяжелы, едой разбрасываться было нельзя. И сыр рискнули попробовать в таком виде. И оценили. Да и стали готовить на постоянной основе. Да еще и с применением возможностей новейших технологий, позволяющих выращивать мух в лабораторных условиях, заселять их контролируемо и хранить сыр в стекле вплоть до нескольких лет.
А вы бы рискнули попробовать сардинский деликатес?
Источник:
АНТИФИШКИ
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И эти люди называют нас "варварами"?
спасибо но я лучше хорошего шашлыка наверну, я вообще очень придирчив к еде, вообще я считаю что гурман это не тот что ест всё подряд стоит ему только сказать что это "Экзотика" - у гурмана есть вкус и разборчивость
В 2010 году casu marzu был признан культурным достоянием Сардинии и вновь разрешён