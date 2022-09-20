FISHKINET
Сообщество RealFishki 769 постов • 58 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Пакостные привычки иностранцев, вызывающие у россиян раздражение и отторжение

Пакостные привычки иностранцев, вызывающие у россиян раздражение и отторжение

Автор:
20 сентября 2022 15:10
Сообщество : RealFishki
Метки: Еда   Россия   США   европа   заимствование   иностранец   образ_жизни   поведение   привычка   стиль   
1467
9

Все мы разные. И к вкусам и привычкам представителей других культур, национальностей и стран следует проявлять терпимость. Но некоторые из них настолько раздражают при внешнем токсичном позитиве, что невозможно даже представить, чтобы жители России хотя бы взяли их на вооружение.

Уже не говоря о том, чтобы перенять и искренне использовать на постоянной основе.

×
×

Улыбаться. Надо улыбаться в любой ситуации: узнав о болезни, стоя на краю пропасти, даже перед собственной смертью. Иногда кажется, что у американцев это маска, которая намертво приросла к лицу. И это реально подбешивает. Восторженное выражение с лица пропадает, только если дело касается денег. Их потери. Тогда проявляется истинная суть. Оно и понятно, ведь деньги правят миром. Но излишнюю лучезарность иногда можно и попридержать.

Американское пиво сложно назвать вкусным. А «Сникерс» – это не набор ингредиентов, а один сплошной сахар. Чего стоит привычка заливать любое блюдо ведрами кетчупа или майонезного соуса? Наш новогодний «Оливье» раз в год – это просто правильное питание  как оно есть!

А еще литры и ящики вредной газировки, которая тоже напичкана сахаром по самое горлышко. Зачем постоянно пить химическую колу, если есть масса других напитков? Та же обычная чистая вода: и жажду утоляет, и для здоровья полезна. Не говоря уже о компотах, морсах и травяных настоях.

Европейские традиционные блюда тоже такое себе. Стоит вспомнить соленую колбасу, кровяной суп, обжаренных мышат. А уж про сыр с опарышами так и думать не хочется. То ли дело картошка с селедкой или шашлык с овощами: просто, лаконично, вкусно, в меру вредно.

Деньги нужны людям для удовлетворения потребностей. Базовых, а потом более высокого уровня. Но если превращать их накопление в смысл жизни, считая центы, чтобы не переплатить чаевые официанту, и приобретать бытовую химию и продукты с критическим сроком годности, есть ли смысл жить?

Да, транжирство и широта русской души тоже иногда чреваты. Но, с другой стороны, с собой ничего не унесем, так ведь? А живем один раз, здесь и сейчас. Стоит ли экономить?

Семьи в последнее время в Европе рассматриваются не как союз сердец и ячейка общества, а больше как партнерство: опять же экономия за счет совместного быта. Ну и товарищеский секс. Красивые ухаживания, цветы без повода, маленькие сюрпризы – зачем все это нужно? Даже дверь мужчины не открывают дверь и не пропускают дам вперед из элементарной вежливости.

Что касается раздельного бюджета, то эта тема потихоньку пробирается и к нам. Но к нему, а также к гостевому браку в основном прибегают люди взрослые, имеющие детей от прошлых браков и рассматривающие именно формат свободных гостевых отношений.

Да, в Европе может быть и чисто. И снимать обувь не обязательно. Но помимо видимой грязи на подошвах притаскивается еще много чего всякого. Те же эпидемии не утихнут, если приходить из супермаркета, где толкается немалая часть зараженных людей, и валиться в обуви на кровать.

Наши люди, особенно женщины, стараются по мере сил и возможностей соответствовать модным трендам. По крайней мере, легкий макияж, свежая стрижка, аккуратные ногти – это обязательная составляющая образа. Как и аккуратность и оригинальность наряда. А в Европе и Штатах одинаково модными являются тренд пофигизма и гипертрофированности.

Растянутые штаны, футболка в пятнах, не особенно чистые волосы в хвостике – это норма. Женщин в таком образе сложно отличить от мужчин. Второй оскал морды моды – это подчеркивание индивидуальности. Татуированное тело от ушей до пяток, дикие прически, море пирсинга и другие модификации тела, начиная от имплантов и заканчивая шрамированием. У нас этим грешит разве что только молодежь в обычном бунтарском духе. Либо поп- или рок-идолы, которым надо поддерживать соответствующий образ. Причем зачастую после удаления грима, снятия парика и вычурных сценических нарядов они превращаются в таких средних людей, что их и в толпе-то не узнаешь. И, конечно, прекрасно, что не прижилась у нас привычка демонстрировать гениталии и интимные части тела. Кто мальчик, а кто девочка и так понятно. А половые органы, каким бы это не было открытием и откровением, есть практически у всех и мало чем отличаются. К тому же можно за хулиганку уехать или в больничку отправиться. Где всех вылечивают. И от глупостей в том числе.

Чем бы вы дополнили этот список? Какие привычки русский человек никогда не примет на вооружение?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Еда   Россия   США   европа   заимствование   иностранец   образ_жизни   поведение   привычка   стиль   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
28  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
SSD 4 часа назад
Бесит, что в кино у них теперь обязательно нигеры и гомики.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
30k
Teodor 2 минуты назад
Раздражает когда в общественном месте очень громко болтают на своем языке, прям таки перекрикиваются, хотя собеседник рядом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−18
Andrey 13 минут назад
а мне нравится что они забивают болт на то как человек одет ! это у нас встречают по одежке !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Lovels Travel 2 часа назад
"Семьи в последнее время в Европе рассматриваются не как союз сердец и ячейка общества, а больше как партнерство"

Две пенсии лучше, чем одна )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Квантовый переход 3 часа назад
Семьи в последнее время в Европе рассматриваются не как союз сердец и ячейка общества, а больше как партнерство: опять же экономия за счет совместного быта. Ну и товарищеский секс. Красивые ухаживания, цветы без повода, маленькие сюрпризы – зачем все это нужно? Даже дверь мужчины не открывают дверь и не пропускают дам вперед из элементарной вежливости. Что касается раздельного бюджета, то эта тема потихоньку пробирается и к нам. Но к нему, а также к гостевому браку в основном прибегают люди взрослые, имеющие детей от прошлых браков и рассматривающие именно формат свободных гостевых отношений.
------------------------------------------
Раздражает?Совсем наоборот.Бабы,охреневшие в край,другого не заслуживают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−21
Thomsen 3 часа назад
< Какие привычки русский человек никогда не примет на вооружение? >

Что значит "никогда не примет"? Из перечисленных?
Специфическая пища? Ну а как же то говно, которое гордо называют "суши"? А очереди за фаст-фудом? Касаемо пива - нужно умудриться найти приемлемое среди тонн "крафтовой" мочи. Мы УЖЕ переняли "их" не лучшие гастрономические привычки, к сожалению. И, не к столу будь помянуто - тут Мантуров с "мировым трендом" на опарыши - надо, говорит, менять ментальность. Менталист, бл*дь.
Накопительство? А это точно "их" привычка? Не общая? Раздражает? Ну давайте, бухтите о выгодных инвестициях в российские ценные бумаги. И при этом уберите деятельные финансовые инструменты.
Неряшливость в одежде? Выйди, бл*дь, на улицу и посмотри вокруг.
Или здесь речь о киношных штампах? Ну так скоро вернутся благословенные времена, когда о жизни "там" судили исключительно по импортным кинофильмам. И Эллочка Щукина опять начнёт утирать нос Вандербильдихе крашеной кошкой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Copycat 3 часа назад
как говорится в человеке должно быть прекрасно всё)
мне приятно смотреть на опрятных красивых людей, и я сам стараюсь соответствовать, не много неформальная но аккуратная стрижка, если борода то аккуратно подбрита, одежда тоже может быть неформальной, не деловой - но всегда чистая и опрятная - по тому что окгда я выгляжу как бомжара, мне не комфортно от того что на меня люди косятся и как мне кажется их отношение ко мне становится сильно пренебрежительным - а это уже очень не выгодно с практической точки зрения
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Levyathan 3 часа назад
Ну, теперь уже наверное можно вздохнуть спокойно. Негде больше беситься этим привычкам)).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
*Сергей* 3 часа назад
У меня лично большинство привычек или поступков иностранцев не вызывает раздражения. Хотят жрать мышей или трахаться в задницы? Пусть. Хотят резать баранов в песочнице или потакать фемкам? Их жизнь и их проблемы. Каждый сходит с ума по своему.
Меня начинает бесить только тогда когда они приезжают ко мне на Родину, начинают выеживаться на мужчин, насиловать женщин, резать баранов, отнимать работу у нас и тд. Пока они сидят у себя, я их всех поголовно считаю очень хорошими людьми, даже если они у себя человечину жрут.
Я считаю такую позицию толерантной.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
134
Sata33 4 часа назад
А мне все это нравится , в разумных пределах конечно ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Борис Карабанов 4 часа назад
Не стОит так беспокоиться. Вроде, никто никого никуда уже и не приглашает, а тем более, не заставляет ехать насильно.
p.s. ЧУЖИЕ обычаи, привычки и устои, если они тебе не навязываются и не нарушают твоих законных прав не могут раздражать нормального здравомыслящего человек. В противном случае именно это и называется нетерпимостью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Shtoppi 4 часа назад
<<А еще литры и ящики вредной газировки, которая тоже напичкана сахаром по самое горлышко. Зачем постоянно пить химическую колу, если есть масса других напитков?>>
Это точно! Я вот уже давно водку холодным чаем с лимоном (причем чай листовой) запиваю.
Действительно, зачем себя травить всякой химией?)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Serg2001 4 часа назад
Зачем постоянно спрашивать не совсем близких людей "как у них дела", если реально похер, как у него там дела... Это еще в "Брат-2" обсуждали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
70k
Доктор Джонс 4 часа назад
Скоро в Европе перестанут мыться как надо... Ну, может быть, кроме финнов...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

50383



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Как жили обычные люди в СССР
Как жили обычные люди в СССР
Набирающие популярность в сообществах
Почему частицы постоянно двигаются?
Почему частицы постоянно двигаются?
20 лет без Сергея Бодрова
20 лет без Сергея Бодрова
Иллюзия демократии: где сегодня забывают о свободе слова?
Иллюзия демократии: где сегодня забывают о свободе слова?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Спасибо китайцам

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя старым

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#автомобили#подборка#факты#Приколы#похороны#позитив#страна#Москва
#фото#прикол#животные#автомир#интересное#аварии#авто аварии#Ynews#Китай#Великобритания
#история#люди#фотографии#СССР#дтп#картинки#в мире#Россия#смешно#Еда
Бюджетный смартфон Cubot P60 поступил в продажу всего за 89,99 долларов Бюджетный смартфон Cubot P60 поступил в продажу всего за 89,99 долларов Меладзе передумал завершать карьеру и теперь будет выступать для богачей Европы Меладзе передумал завершать карьеру и теперь будет выступать для богачей Европы Могли ли бедные люди до революции есть мясо Могли ли бедные люди до революции есть мясо Ещё один "обедневший": Макс Покровский выступит в Санкт-Петербурге осенью Ещё один "обедневший": Макс Покровский выступит в Санкт-Петербурге осенью Никита Джигурда рассказал, что покинувшие Россию звёзды получают заграницей некие "дивиденты" Никита Джигурда рассказал, что покинувшие Россию звёзды получают заграницей некие "дивиденты" Эй, не стойте слишком близко, я гиена, а не киска! Эй, не стойте слишком близко, я гиена, а не киска!

На что жалуетесь?

Вернуться