Пакостные привычки иностранцев, вызывающие у россиян раздражение и отторжение

Все мы разные. И к вкусам и привычкам представителей других культур, национальностей и стран следует проявлять терпимость. Но некоторые из них настолько раздражают при внешнем токсичном позитиве, что невозможно даже представить, чтобы жители России хотя бы взяли их на вооружение.
Уже не говоря о том, чтобы перенять и искренне использовать на постоянной основе.
Улыбаться. Надо улыбаться в любой ситуации: узнав о болезни, стоя на краю пропасти, даже перед собственной смертью. Иногда кажется, что у американцев это маска, которая намертво приросла к лицу. И это реально подбешивает. Восторженное выражение с лица пропадает, только если дело касается денег. Их потери. Тогда проявляется истинная суть. Оно и понятно, ведь деньги правят миром. Но излишнюю лучезарность иногда можно и попридержать.
Американское пиво сложно назвать вкусным. А «Сникерс» – это не набор ингредиентов, а один сплошной сахар. Чего стоит привычка заливать любое блюдо ведрами кетчупа или майонезного соуса? Наш новогодний «Оливье» раз в год – это просто правильное питание как оно есть!
А еще литры и ящики вредной газировки, которая тоже напичкана сахаром по самое горлышко. Зачем постоянно пить химическую колу, если есть масса других напитков? Та же обычная чистая вода: и жажду утоляет, и для здоровья полезна. Не говоря уже о компотах, морсах и травяных настоях.
Европейские традиционные блюда тоже такое себе. Стоит вспомнить соленую колбасу, кровяной суп, обжаренных мышат. А уж про сыр с опарышами так и думать не хочется. То ли дело картошка с селедкой или шашлык с овощами: просто, лаконично, вкусно, в меру вредно.
Деньги нужны людям для удовлетворения потребностей. Базовых, а потом более высокого уровня. Но если превращать их накопление в смысл жизни, считая центы, чтобы не переплатить чаевые официанту, и приобретать бытовую химию и продукты с критическим сроком годности, есть ли смысл жить?
Да, транжирство и широта русской души тоже иногда чреваты. Но, с другой стороны, с собой ничего не унесем, так ведь? А живем один раз, здесь и сейчас. Стоит ли экономить?
Семьи в последнее время в Европе рассматриваются не как союз сердец и ячейка общества, а больше как партнерство: опять же экономия за счет совместного быта. Ну и товарищеский секс. Красивые ухаживания, цветы без повода, маленькие сюрпризы – зачем все это нужно? Даже дверь мужчины не открывают дверь и не пропускают дам вперед из элементарной вежливости.
Что касается раздельного бюджета, то эта тема потихоньку пробирается и к нам. Но к нему, а также к гостевому браку в основном прибегают люди взрослые, имеющие детей от прошлых браков и рассматривающие именно формат свободных гостевых отношений.
Да, в Европе может быть и чисто. И снимать обувь не обязательно. Но помимо видимой грязи на подошвах притаскивается еще много чего всякого. Те же эпидемии не утихнут, если приходить из супермаркета, где толкается немалая часть зараженных людей, и валиться в обуви на кровать.
Наши люди, особенно женщины, стараются по мере сил и возможностей соответствовать модным трендам. По крайней мере, легкий макияж, свежая стрижка, аккуратные ногти – это обязательная составляющая образа. Как и аккуратность и оригинальность наряда. А в Европе и Штатах одинаково модными являются тренд пофигизма и гипертрофированности.
Растянутые штаны, футболка в пятнах, не особенно чистые волосы в хвостике – это норма. Женщин в таком образе сложно отличить от мужчин. Второй оскал морды моды – это подчеркивание индивидуальности. Татуированное тело от ушей до пяток, дикие прически, море пирсинга и другие модификации тела, начиная от имплантов и заканчивая шрамированием. У нас этим грешит разве что только молодежь в обычном бунтарском духе. Либо поп- или рок-идолы, которым надо поддерживать соответствующий образ. Причем зачастую после удаления грима, снятия парика и вычурных сценических нарядов они превращаются в таких средних людей, что их и в толпе-то не узнаешь. И, конечно, прекрасно, что не прижилась у нас привычка демонстрировать гениталии и интимные части тела. Кто мальчик, а кто девочка и так понятно. А половые органы, каким бы это не было открытием и откровением, есть практически у всех и мало чем отличаются. К тому же можно за хулиганку уехать или в больничку отправиться. Где всех вылечивают. И от глупостей в том числе.
Чем бы вы дополнили этот список? Какие привычки русский человек никогда не примет на вооружение?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Раздражает?Совсем наоборот.Бабы,охреневшие в край,другого не заслуживают.
Что значит "никогда не примет"? Из перечисленных?
Специфическая пища? Ну а как же то говно, которое гордо называют "суши"? А очереди за фаст-фудом? Касаемо пива - нужно умудриться найти приемлемое среди тонн "крафтовой" мочи. Мы УЖЕ переняли "их" не лучшие гастрономические привычки, к сожалению. И, не к столу будь помянуто - тут Мантуров с "мировым трендом" на опарыши - надо, говорит, менять ментальность. Менталист, бл*дь.
Накопительство? А это точно "их" привычка? Не общая? Раздражает? Ну давайте, бухтите о выгодных инвестициях в российские ценные бумаги. И при этом уберите деятельные финансовые инструменты.
Неряшливость в одежде? Выйди, бл*дь, на улицу и посмотри вокруг.
Или здесь речь о киношных штампах? Ну так скоро вернутся благословенные времена, когда о жизни "там" судили исключительно по импортным кинофильмам. И Эллочка Щукина опять начнёт утирать нос Вандербильдихе крашеной кошкой.
мне приятно смотреть на опрятных красивых людей, и я сам стараюсь соответствовать, не много неформальная но аккуратная стрижка, если борода то аккуратно подбрита, одежда тоже может быть неформальной, не деловой - но всегда чистая и опрятная - по тому что окгда я выгляжу как бомжара, мне не комфортно от того что на меня люди косятся и как мне кажется их отношение ко мне становится сильно пренебрежительным - а это уже очень не выгодно с практической точки зрения
Меня начинает бесить только тогда когда они приезжают ко мне на Родину, начинают выеживаться на мужчин, насиловать женщин, резать баранов, отнимать работу у нас и тд. Пока они сидят у себя, я их всех поголовно считаю очень хорошими людьми, даже если они у себя человечину жрут.
Я считаю такую позицию толерантной.
p.s. ЧУЖИЕ обычаи, привычки и устои, если они тебе не навязываются и не нарушают твоих законных прав не могут раздражать нормального здравомыслящего человек. В противном случае именно это и называется нетерпимостью.
Это точно! Я вот уже давно водку холодным чаем с лимоном (причем чай листовой) запиваю.
Действительно, зачем себя травить всякой химией?)))