Пакостные привычки иностранцев, вызывающие у россиян раздражение и отторжение

Растянутые штаны, футболка в пятнах, не особенно чистые волосы в хвостике – это норма. Женщин в таком образе сложно отличить от мужчин. Второй оскал морды моды – это подчеркивание индивидуальности. Татуированное тело от ушей до пяток, дикие прически, море пирсинга и другие модификации тела, начиная от имплантов и заканчивая шрамированием. У нас этим грешит разве что только молодежь в обычном бунтарском духе. Либо поп- или рок-идолы, которым надо поддерживать соответствующий образ. Причем зачастую после удаления грима, снятия парика и вычурных сценических нарядов они превращаются в таких средних людей, что их и в толпе-то не узнаешь. И, конечно, прекрасно, что не прижилась у нас привычка демонстрировать гениталии и интимные части тела. Кто мальчик, а кто девочка и так понятно. А половые органы, каким бы это не было открытием и откровением, есть практически у всех и мало чем отличаются. К тому же можно за хулиганку уехать или в больничку отправиться. Где всех вылечивают. И от глупостей в том числе.

Чем бы вы дополнили этот список? Какие привычки русский человек никогда не примет на вооружение?