Лукашенко потроллил Европу дровами - сеть ответила пародиями и флешмобом

«Мне трудно представить, чтобы Макрон рубил дрова топором или занимался другими физическими упражнениями...»;

💬«Я думал, у них нет чувства юмора.»;

💬«Я, если Макрон закажет [белорусские дрова], куплю их! И в рублях, если захочет [Лукашенко]».;

💬«В то же время мы являемся посмешищем всего мира из-за этого некомпетентного, неспособного и глупого мафиози господина м (Макрона).....»;

💬«Когда нас троллит даже Беларусь, это немного раздражает».

Кроме того, после публикации сеть наводнили различного рода пародии на Батьку и его затею с колкой дров для Европы: