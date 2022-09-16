Лукашенко потроллил Европу дровами - сеть ответила пародиями и флешмобом

«Не дадим, Семеныч, Европе замерзнуть! Поможем нашим братьям. Может, и они когда-то нам помогут». Александр Лукашенко, в преддверии зимы, наколол дров для жителей Европы. Видео, сразу ставшее вирусным, распространил близкий к пресс-службе главы белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого». Кроме того, сеть наводнили пародии на Батьку и его дрова.
Лукашенко отметил, что Европе сейчас не приходится выбирать, из какого дерева будут дрова, главное, чтобы в домах стало тепло.
Видео, на котором Глава Белоруссии колет дрова, чтобы Европа не замерзла, долетело и до французских телег. «На видео президент Беларуси Лукашенко насмехается над Европейским союзом...», - заявляет французский TГК.
"Французы поблагодарили Лукашенко за замечательный троллинг еврочиновников и насовали в берет своему Макрону", - пишет телеграм-канал "Жёлтые сливы", публикуя некоторые комментарии:
«Мне трудно представить, чтобы Макрон рубил дрова топором или занимался другими физическими упражнениями...»;
💬«Я думал, у них нет чувства юмора.»;
💬«Я, если Макрон закажет [белорусские дрова], куплю их! И в рублях, если захочет [Лукашенко]».;
💬«В то же время мы являемся посмешищем всего мира из-за этого некомпетентного, неспособного и глупого мафиози господина м (Макрона).....»;
💬«Когда нас троллит даже Беларусь, это немного раздражает».
Кроме того, после публикации сеть наводнили различного рода пародии на Батьку и его затею с колкой дров для Европы:
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Белорусам идея понравилась и они замутили весёлый флэшмоб "Делай как Батька". Люди снимают ролики, где главными героями стали колуны и чурки. Действительно, разве можно оставаться в стороне, когда шляхта замерзает? Ловите, пшепаньство, из Беларуси, с любовью.
Ну да, просто у белорусов много дров...
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