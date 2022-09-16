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Лукашенко потроллил Европу дровами - сеть ответила пародиями и флешмобом

Лукашенко потроллил Европу дровами - сеть ответила пародиями и флешмобом

Автор:
16 сентября 2022 21:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Белоруссия   дрова   европа   колка дров   лукашенко   пародии   
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«Не дадим, Семеныч, Европе замерзнуть! Поможем нашим братьям. Может, и они когда-то нам помогут». Александр Лукашенко, в преддверии зимы, наколол дров для жителей Европы. Видео, сразу ставшее вирусным, распространил близкий к пресс-службе главы белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого». Кроме того, сеть наводнили пародии на Батьку и его дрова.

Лукашенко отметил, что Европе сейчас не приходится выбирать, из какого дерева будут дрова, главное, чтобы в домах стало тепло. 

Видео, на котором Глава Белоруссии колет дрова, чтобы Европа не замерзла, долетело и до французских телег. «На видео президент Беларуси Лукашенко насмехается над Европейским союзом...», - заявляет французский TГК.

"Французы поблагодарили Лукашенко за замечательный троллинг еврочиновников и насовали в берет своему Макрону", - пишет телеграм-канал "Жёлтые сливы", публикуя некоторые комментарии:

«Мне трудно представить, чтобы Макрон рубил дрова топором или занимался другими физическими упражнениями...»;

💬«Я думал, у них нет чувства юмора.»;

💬«Я, если Макрон закажет [белорусские дрова], куплю их! И в рублях, если захочет [Лукашенко]».;

💬«В то же время мы являемся посмешищем всего мира из-за этого некомпетентного, неспособного и глупого мафиози господина м (Макрона).....»;

💬«Когда нас троллит даже Беларусь, это немного раздражает».

Кроме того, после публикации сеть наводнили различного рода пародии на Батьку и его затею с колкой дров для Европы:

Белорусам идея понравилась и они замутили весёлый флэшмоб "Делай как Батька". Люди снимают ролики, где главными героями стали колуны и чурки. Действительно, разве можно оставаться в стороне, когда шляхта замерзает? Ловите, пшепаньство, из Беларуси, с любовью.

Ну да, просто у белорусов много дров...

Источник:

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Метки: Белоруссия   дрова   европа   колка дров   лукашенко   пародии   
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albedo 45 минут назад
Хороший троллинг
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