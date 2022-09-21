Художник из Барселоны рисует пугающие мультяшные граффити с популярными персонажами

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Испанский художник Дэвид Лозано рисует на стенах заброшенных домов граффити со зловещими мультяшными версиями популярных персонажей из мультфильмов и фильмов.
Как оказалось, заброшенное здание — это не только то место, где можно случайно сломать себе ногу или руку. Художник по имени Дэвид Лозано использует облезлые стены старых домов в качестве холста, на котором он рисует свои яркие и масштабные граффити. Герои его работ выглядят настоящими мультяшками. Только пришли они к нам не из доброго мультика, а из фильма ужасов!
Симпсоны
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Джеймс Пи Салливан из «Корпорации монстров»
Королева Гримхильда
Губка Боб Квадратные Штаны
Маска
«Носферату, симфония ужаса»
Королева сердец, «Алиса в стране Чудес»
Планктон
Розовая пантера
Шрек
Коржик
Скуби-Ду
Тасманский дьявол
Халк
Йода
Миньон
Джокер
Источник:
АНТИФИШКИ
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