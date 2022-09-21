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Художник из Барселоны рисует пугающие мультяшные граффити с популярными персонажами

Художник из Барселоны рисует пугающие мультяшные граффити с популярными персонажами

Автор:
21 сентября 2022 08:38
Метки: Испания   барселона   граффити   заброшенно   заброшенные дома   интересно   подборка   
320
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Испанский художник Дэвид Лозано рисует на стенах заброшенных домов граффити со зловещими мультяшными версиями популярных персонажей из мультфильмов и фильмов.

Как оказалось, заброшенное здание — это не только то место, где можно случайно сломать себе ногу или руку. Художник по имени Дэвид Лозано использует облезлые стены старых домов в качестве холста, на котором он рисует свои яркие и масштабные граффити. Герои его работ выглядят настоящими мультяшками. Только пришли они к нам не из доброго мультика, а из фильма ужасов!


Симпсоны

×
×


Джеймс Пи Салливан из «Корпорации монстров»


Королева Гримхильда


Губка Боб Квадратные Штаны


Маска


«Носферату, симфония ужаса»


Королева сердец, «Алиса в стране Чудес»


Планктон


Розовая пантера


Шрек


Коржик


Скуби-Ду


Тасманский дьявол


Халк


Йода


Миньон

Джокер

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Испания   барселона   граффити   заброшенно   заброшенные дома   интересно   подборка   
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