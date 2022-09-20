14 забавных и неожиданных аналогов популярных мультфильмов

Подборка популярных мультфильмов и их аналогов, которые чаще всего отличаются плохой графикой и скучным сюжетом.
Оригинальный контент в киноиндустрии высоко ценился во все времена. К сожалению, создать сегодня нечто действительно интересное и оригинальное невероятно сложно. Значительно усложняет эту задачу выход бесконечного числа различных продолжений и ремейков. Однако бюджетные студии не расстраиваются и без зазрения совести выпускают дешёвые мультфильмы-клоны. Почему бы и нет? Если отсутствует возможность создать что-то новое, можно попытаться украсть идею у соседа и подать её под другим соусом. В результате на свет рождаются удивительные анимационные картины, отличающиеся критически низким рейтингом, странной графикой и зачастую глуповатым сюжетом. Ниже представлены некоторые из них:
Мультсериал «Время приключений» и мультсериал «Легенда о Лаки Пае»
Мультипликационный сериал «Время приключений» был выпущен с 2011 по 2018 год. Что же касается «Легенды о Лаки Пае», то первый эпизод картины вышел в начале января 2015 года.
Мультфильм «Мадагаскар» и мультфильм «Жизнь в Джунглях: особо опасные в Африке»
Красочный и яркий мультфильм о путешествии забавных животных вышел в 2005 году. Возродить идею попыталась малоизвестная американская студия в 2012. Однако у них не слишком это получилось.
Мультфильм «Храбрая сердцем» и мультфильм «Храбрая Кьяра»
«Храбрая Кьяра» — индийский мультфильм, который вышел на год раньше, чем известная «Храбрая сердцем» — в 2011 году. Несмотря на это, компанию-производителя обвинили в плагиате главной героини.
Мультсериал «Симпсоны» и мультсериал «Самсонадзе»
Первый выпуск «Симпсонов» был показан в 1989 году. Грузинский аналог мультсериала появился в 2009.
Мультсериал «Скуби-Ду, где ты?» и мультсериал «Губер и охотники за призраками»
Мультипликационные мистические приключения забавного Скуби-Ду и его друзей показали ещё в 1969 году. Аналогичную историю выпустила другая компания в 1973. Сходство концепций картин просто поражает.
Мультсериал «Губка Боб» и мультсериал «Кокос Фрэд»
Весёлый Губка Боб радует телезрителей своими шутками и приколами с 1 мая 1999 года. Кокос по имени Фрэд составил ему конкуренцию в 2005 году, но всё равно не смог её выдержать. Год спустя проект закрылся.
Мультсериал «Черепашки-ниндзя» и мультсериал «Отряд Дино»
Черепашки-ниндзя впервые заявили о себе ещё в 1987 году. На протяжении долгих лет внешний облик главных героев менялся и корректировался. В 2007 году DIC Entertainment представил крайне похожий проект, рассказывающий о подростках, которые превращаются в динозавров и борются со злодеями.
Мультфильм «Вверх» и мультфильм «Вверх: Путешествие на воздушном шаре»
Оригинальный мультик был выпущен в мае 2009 года. Но уже к октябрю успела выйти его испорченная версия.
Мультфильм «Би Муви: Медовый заговор» и мультфильм «Медовый переполох»
Увлекательная мультипликационная картина о храброй пчеле и слегка криповатый мультфильм о жизни в улье вышли в 2007 году. Кто конкретно мог украсть идею — неизвестно. «Медовый переполох» подвергся жёсткой критике за ленивую анимацию и шутки, которые не подходят для детей.
Мультфильм «Принцесса-лягушка» и мультфильм «Принц-лягушка»
Всем известная картина «Принцесса и лягушка», где принцесса Тиана идёт навстречу своим мечтам, вышла в ноябре 2009 года. Забавная копия вышла месяцем позже.
Анимационный фильм «Делай ноги» и мультфильм «Tappy Toes»
Популярный анимационный фильм про пингвина, умевшего танцевать, вышел ещё в 2006 году. Его очевидная копия, но в мультипликационном виде появилась на свет в 2011.
Мультфильм «В поисках Немо» и мультфильм «В поисках Иисуса»
Легендарный мультфильм вышел на большие экраны в 2003 году. Очень похожая картина о жизни морских обитателей появилась в 2020 году. Любопытно, но у неё даже есть вторая часть.
Мультфильм «Тролли» и мультфильм «Земля троллей»
Симпатичный мультфильм о приключениях маленьких волшебных существ был показан в 2016 году. Странная картина, сделанная на аналогичную тематику, вышла в этом же году.
Мультфильм «Тачки» и мультфильм «Тачки, вперёд»
Первая картина была показана в 2006 году и имела колоссальный успех. Крайне похожий мультфильм был представлен в 2017 году.
Бонус: «Белый лев Кимба» и «Король лев»
Споры вокруг мультфильма «Король Лев» не утихают который год. Многие уверены, что кинокартина является копией известной японской манги «Белый лев Кимба», которая вышла в 1965 году. Особенно наблюдательные люди заметили совпадения в сюжете, рисовке и общей атмосфере. Однако продюсеры «Короля Льва» неоднократно утверждали, что это не более чем совпадение, ведь они даже не вдохновлялись этим мультфильмом при создании своего шедевра.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 25 занимательных фактов, которые откроют для вас что-то новое
- Предметы из прошлого, которые стали частичкой истории
- 10 интересных деталей из мультфильмов, которые мало, кто понял
- 15 примеров того, как меняются вещи, оставленные на некоторое время
- 18 крайне любопытных фотографий, которым не нужны слова, чтобы ответить на вопросы «что будет, если»