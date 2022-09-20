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14 забавных и неожиданных аналогов популярных мультфильмов

14 забавных и неожиданных аналогов популярных мультфильмов

Автор:
20 сентября 2022 08:46
Сообщество : Кино
Метки: аналог   интересно   клон   копия   мультфильм   подборка   
1094
16

Подборка популярных мультфильмов и их аналогов, которые чаще всего отличаются плохой графикой и скучным сюжетом.

Оригинальный контент в киноиндустрии высоко ценился во все времена. К сожалению, создать сегодня нечто действительно интересное и оригинальное невероятно сложно. Значительно усложняет эту задачу выход бесконечного числа различных продолжений и ремейков. Однако бюджетные студии не расстраиваются и без зазрения совести выпускают дешёвые мультфильмы-клоны. Почему бы и нет? Если отсутствует возможность создать что-то новое, можно попытаться украсть идею у соседа и подать её под другим соусом. В результате на свет рождаются удивительные анимационные картины, отличающиеся критически низким рейтингом, странной графикой и зачастую глуповатым сюжетом. Ниже представлены некоторые из них:


Мультсериал «Время приключений» и мультсериал «Легенда о Лаки Пае»

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Мультипликационный сериал «Время приключений» был выпущен с 2011 по 2018 год. Что же касается «Легенды о Лаки Пае», то первый эпизод картины вышел в начале января 2015 года.


Мультфильм «Мадагаскар» и мультфильм «Жизнь в Джунглях: особо опасные в Африке»


Красочный и яркий мультфильм о путешествии забавных животных вышел в 2005 году. Возродить идею попыталась малоизвестная американская студия в 2012. Однако у них не слишком это получилось.


Мультфильм «Храбрая сердцем» и мультфильм «Храбрая Кьяра»


«Храбрая Кьяра» — индийский мультфильм, который вышел на год раньше, чем известная «Храбрая сердцем» — в 2011 году. Несмотря на это, компанию-производителя обвинили в плагиате главной героини.


Мультсериал «Симпсоны» и мультсериал «Самсонадзе»


Первый выпуск «Симпсонов» был показан в 1989 году. Грузинский аналог мультсериала появился в 2009.


Мультсериал «Скуби-Ду, где ты?» и мультсериал «Губер и охотники за призраками»


Мультипликационные мистические приключения забавного Скуби-Ду и его друзей показали ещё в 1969 году. Аналогичную историю выпустила другая компания в 1973. Сходство концепций картин просто поражает.


Мультсериал «Губка Боб» и мультсериал «Кокос Фрэд»


Весёлый Губка Боб радует телезрителей своими шутками и приколами с 1 мая 1999 года. Кокос по имени Фрэд составил ему конкуренцию в 2005 году, но всё равно не смог её выдержать. Год спустя проект закрылся.


Мультсериал «Черепашки-ниндзя» и мультсериал «Отряд Дино»


Черепашки-ниндзя впервые заявили о себе ещё в 1987 году. На протяжении долгих лет внешний облик главных героев менялся и корректировался. В 2007 году DIC Entertainment представил крайне похожий проект, рассказывающий о подростках, которые превращаются в динозавров и борются со злодеями.


Мультфильм «Вверх» и мультфильм «Вверх: Путешествие на воздушном шаре»


Оригинальный мультик был выпущен в мае 2009 года. Но уже к октябрю успела выйти его испорченная версия.


Мультфильм «Би Муви: Медовый заговор» и мультфильм «Медовый переполох»


 Увлекательная мультипликационная картина о храброй пчеле и слегка криповатый мультфильм о жизни в улье вышли в 2007 году. Кто конкретно мог украсть идею — неизвестно. «Медовый переполох» подвергся жёсткой критике за ленивую анимацию и шутки, которые не подходят для детей.


Мультфильм «Принцесса-лягушка» и мультфильм «Принц-лягушка»


Всем известная картина «Принцесса и лягушка», где принцесса Тиана идёт навстречу своим мечтам, вышла в ноябре 2009 года. Забавная копия вышла месяцем позже.


Анимационный фильм «Делай ноги» и мультфильм «Tappy Toes»


Популярный анимационный фильм про пингвина, умевшего танцевать, вышел ещё в 2006 году. Его очевидная копия, но в мультипликационном виде появилась на свет в 2011.


Мультфильм «В поисках Немо» и мультфильм «В поисках Иисуса»


Легендарный мультфильм вышел на большие экраны в 2003 году. Очень похожая картина о жизни морских обитателей появилась в 2020 году. Любопытно, но у неё даже есть вторая часть.


Мультфильм «Тролли» и мультфильм «Земля троллей»


Симпатичный мультфильм о приключениях маленьких волшебных существ был показан в 2016 году. Странная картина, сделанная на аналогичную тематику, вышла в этом же году.


Мультфильм «Тачки» и мультфильм «Тачки, вперёд»


Первая картина была показана в 2006 году и имела колоссальный успех. Крайне похожий мультфильм был представлен в 2017 году.


Бонус: «Белый лев Кимба» и «Король лев»


Споры вокруг мультфильма «Король Лев» не утихают который год. Многие уверены, что кинокартина является копией известной японской манги «Белый лев Кимба», которая вышла в 1965 году. Особенно наблюдательные люди заметили совпадения в сюжете, рисовке и общей атмосфере. Однако продюсеры «Короля Льва» неоднократно утверждали, что это не более чем совпадение, ведь они даже не вдохновлялись этим мультфильмом при создании своего шедевра.

Источник:

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Метки: аналог   интересно   клон   копия   мультфильм   подборка   
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2  комментария
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3k
kleyman Час назад
Сасонадзе, это какой-то хтонический пистец.
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6k
Zhora 37 минут назад
Грузинский аналог Симпсонов - такое реально существует ? )) Может ещё и армянский Аватар есть ?
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