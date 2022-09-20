14 забавных и неожиданных аналогов популярных мультфильмов

Оригинальный контент в киноиндустрии высоко ценился во все времена. К сожалению, создать сегодня нечто действительно интересное и оригинальное невероятно сложно. Значительно усложняет эту задачу выход бесконечного числа различных продолжений и ремейков. Однако бюджетные студии не расстраиваются и без зазрения совести выпускают дешёвые мультфильмы-клоны. Почему бы и нет? Если отсутствует возможность создать что-то новое, можно попытаться украсть идею у соседа и подать её под другим соусом. В результате на свет рождаются удивительные анимационные картины, отличающиеся критически низким рейтингом, странной графикой и зачастую глуповатым сюжетом. Ниже представлены некоторые из них:

Мультсериал «Время приключений» и мультсериал «Легенда о Лаки Пае»