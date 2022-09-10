18 любопытных экспонатов, изюминка которых кроется в том, из чего они были сделаны

У творчества нет границ, и это было доказано многими не единожды. Но каждый раз люди, чья фантазия так и просится на волю, находят, чем нас удивить. Кто-то это делает необычным дизайном, уникальным почерком или способом изготовления своих работ. Но находятся и те, кто озадачивают других материалом, из которого любопытная вещица была сотворена. Согласитесь, не каждый день мы можем увидеть гориллу из цветных карандашей или гигантского медведя из тысячи гвоздей!

Шкура тигра из сигарет