Лестница для рыб, странная железная труба в озере, кресты в поле и другие предметы, о предназначении которых так просто и не догадаешься.
Сейчас очень легко можно узнать о том, для чего используется или использовалась когда-то давно какая-нибудь вещь. Некоторые вещи, случайно обнаруженные людьми, настолько поражали их, что они делились находками в Сети. Опытные пользователи рассказывали о предназначении находок, и от этого вещи становились еще интереснее. Предлагаем вашему вниманию 10 загадочных вещей, о предназначении которых сразу и не догадаешься.
Странная сумка
Эта сумка выглядит очень необычно. Если бы не надпись на ней, было бы сложно догадаться, что это не что иное, как чехол для чемодана.
Стеклянный козырек
Такой козырек из стекла нашли в старой машине. Оказывается, раньше светофоры не дублировались, поэтому было сложно ориентироваться, стоя первым в колонне на перекрестке. Свет от светофора попадал в прибор, и водитель понимал, когда нужно трогаться с места.
Желтый ящик
В такие ящики любой волонтер может собирать мусор во время отлива реки.
Лестница для рыб
Эту систему порогов около водопада еще называют лестницей для рыб, потому что по порогам рыбы могут подняться наверх.
Загадочное помещение
Такие будочки часто встречаются рядом с железнодорожными путями. Раньше внутри располагался телефон, сейчас они пустуют.
Переносной стол
Внутри некоторых походных сумок находится твердая пластина. Оказывается, это переносной стол для пикника.
Железная труба
Эта труба располагается в середине озера, и все думали, что она нужна для фиксации лодки с помощью троса. Оказывается, эта труба является местом, где водоплавающие птицы могут свить гнездо.
Кресты в поле
Мужчина заметил на пустыре неподалеку от своего дома несколько больших крестов. Они нужны для того, чтобы с воздуха можно было максимально точно замерить размеры участка.
Отверстия на лямках
На лямках некоторых рюкзаков есть подобные отверстия. Они используются, чтобы фиксировать палки для трекинга.
Защита от перехода в неположенном месте
Перебегать дорогу в неположенном месте опасно для жизни. Переходить железную дорогу по таким пластинам крайне неудобно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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