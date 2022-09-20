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14 мелочей, которые сделали поход к врачу куда более приятным

14 мелочей, которые сделали поход к врачу куда более приятным

Автор:
20 сентября 2022 09:02
Метки: Ветеринар   врач   интересно   люди   подборка   прикол   
736
15

Довольно редко походы в медицинские учреждения приносят положительные эмоции человеку и его питомцу. Однако некоторые врачи и ветеринары идут навстречу пациентами и скрашивают их визит различными мелочами.

Следить за своим здоровьем важно и необходимо. Как и за здоровьем своих домашних питомцев. Но одна только мысль о походе к врачу заставляет нас приуныть. Люди в белых халатах, резкий запах лекарств, подсчёты цены предстоящей услуги, бесконечная очередь, состоящая из ворчливых бабушек — всё это только сильнее отбивает желание идти в больницу или ветклинику. Поэтому некоторые врачи и ветеринары понимают своих пациентов и всеми усилиями пытаются скрасить их визит к ним. А как они это делают, смотрите сами.


Стойка для велосипедов в местной больнице в форме стетоскопа

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Картины ракушек, которые напоминают головной мозг, лёгкие и сердце


Парковка в виде зубных щёток у стоматологической клиники


Гарри Поттер в реальном мире


Наши пациенты могут не понимать, что происходит в мире, но мы всегда готовы прийти к ним на помощь!


Врач оставил напоминание, какую ногу надо оперировать завтра


Время шуток от стоматологов


Просто возьми и сделай это!


Приключение, которое мой доктор никогда не забудет


Доска сокровищ, найденных в глубинах человеческих ушей


Окулист-полиглот


Окулист подготовился проверять ваше зрения сразу на 5 языках.


Лампа в виде шприца перед входом в больницу


Фонарь, олицетворяющий всю боль пациентов остеопата


Моя жена беременна, и сегодня у неё было первое УЗИ. Вот как выглядела ручка её врача


Дверная ручка в виде зуба, которая с порога не даёт вам забыть, куда вы пришли

Иногда любая деталь способна улыбнуть и немного развеселить человека перед предстоящим и волнительным приёмом к врачу.


Зал ожидания с пациентом, который, судя по всему, давно уже ждёт своей очереди

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ветеринар   врач   интересно   люди   подборка   прикол   
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1  комментарий
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Иван 23 минуты назад
Лучше так скрашивайте визит
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Alex Chebrikov

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