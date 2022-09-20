14 мелочей, которые сделали поход к врачу куда более приятным

Следить за своим здоровьем важно и необходимо. Как и за здоровьем своих домашних питомцев. Но одна только мысль о походе к врачу заставляет нас приуныть. Люди в белых халатах, резкий запах лекарств, подсчёты цены предстоящей услуги, бесконечная очередь, состоящая из ворчливых бабушек — всё это только сильнее отбивает желание идти в больницу или ветклинику. Поэтому некоторые врачи и ветеринары понимают своих пациентов и всеми усилиями пытаются скрасить их визит к ним. А как они это делают, смотрите сами.





Стойка для велосипедов в местной больнице в форме стетоскопа