14 мелочей, которые сделали поход к врачу куда более приятным

Довольно редко походы в медицинские учреждения приносят положительные эмоции человеку и его питомцу. Однако некоторые врачи и ветеринары идут навстречу пациентами и скрашивают их визит различными мелочами.
Следить за своим здоровьем важно и необходимо. Как и за здоровьем своих домашних питомцев. Но одна только мысль о походе к врачу заставляет нас приуныть. Люди в белых халатах, резкий запах лекарств, подсчёты цены предстоящей услуги, бесконечная очередь, состоящая из ворчливых бабушек — всё это только сильнее отбивает желание идти в больницу или ветклинику. Поэтому некоторые врачи и ветеринары понимают своих пациентов и всеми усилиями пытаются скрасить их визит к ним. А как они это делают, смотрите сами.
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АНТИФИШКИ
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