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Каталония потеряла капитана — Пике объявил о завершении карьеры

Каталония потеряла капитана — Пике объявил о завершении карьеры

Автор:
03 ноября 2022 22:40
Сообщество : Спорт
Метки: Испания   барселона   каталония   легенда   пике   пуйоль   футбол   
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Футболист сборной Испании и самый рьяный каталонец Жерар Пике объявил об уходе из Барселоны и завершении футбольной карьеры.

Он и футбольный клуб записали трогательное прощальное видео, в котором рассказывали о становлении одного из титулованных воспитанников клуба. Жерар стал капитаном последние несколько лет, выиграл за свою карьеры все возможные турниры с Барселоной, в том числе три Лиги чемпионов, Суперкубки и Кубки чемпионата Испании и конечно же саму Ла лигу.

"Теперь, когда все мечты того ребёнка сбылись, я хочу сказать вам, что решил закончить это путешествие. Я всегда говорил, что не будет другого клуба после Барсы. Так и будет", — заявил он в обращении к кулес (футбольным фанатам Барселоны).

И хоть финал его карьеры был смазан скандалами и выбиванием из клуба денег, стоит отдать должное Пике. Он всегда оставался верен клубу, пусть, как выяснилось позже, за очень жирные бонусы.

Но в такой знаменательный день для всей Каталонии не хочется говорить о плохом, а хочется отдать дань игроку, сильному сопернику и настоящему профессионалу. Пусть он не смог встать на один уровень с Карлесом Пуйолем, но с честью носил капитанскую повязку и всегда представлял интересы своего родного клуба.

Эль-капитано, кстати, очень трогательно и как всегда правильно попращался с Пике. «Спасибо за все, Жери. Я в шоке. К тебе совершенно несправедливо относились, мало кто бился за футболку «Барсы» так, как ты. И я всегда готов сказать, что играть с тобой было привилегией. Люблю тебя, друг», – написал Пуйоль.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Испания   барселона   каталония   легенда   пике   пуйоль   футбол   
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