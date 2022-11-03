Каталония потеряла капитана — Пике объявил о завершении карьеры

Эль-капитано, кстати, очень трогательно и как всегда правильно попращался с Пике. «Спасибо за все, Жери. Я в шоке. К тебе совершенно несправедливо относились, мало кто бился за футболку «Барсы» так, как ты. И я всегда готов сказать, что играть с тобой было привилегией. Люблю тебя, друг», – написал Пуйоль.