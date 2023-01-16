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Сисадмины на работе: поймут и посмеются даже далёкие от IT

Сисадмины на работе: поймут и посмеются даже далёкие от IT

Автор:
16 января 2023 11:08
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   айтишники   и так сойдёт   починил   работа   сисадмин   смех   
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Системные администраторы уверены на 100%, что все процессы в компаниях, где они трудятся, держатся только на них. Чтобы у нас не было в этом сомнений, сисадмины постоянно фиксируют на телефон рабочие моменты. Да, скучать этим ребятам не приходится - факт!
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Метки: Прикол   Юмор   айтишники   и так сойдёт   починил   работа   сисадмин   смех   
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4  комментария
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20k
иванов дмитрий Час назад
Работает ? - Не трогай !
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14k
Кот Скрипалей 23 минуты назад
Сколько же я железок компьютерных угробил из-за того, что хотелось сделать красивее. Вот сейчас руки чешутся охлаждение на разогнанную оперативку поставить, но гоню нафиг эти мысли. Работает - не лезь.
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5k
heta 23 минуты назад
Половина - вполне годные идеи, если нужно "прямо сейчас"
Часть - вполне поправимо.
Часть - работает, не смотря на то, что выглядит так себе.
Реальная дичь разве что на вдавленном ашдээмай...
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4k
vasilykopkov 45 минут назад
Антикот - годная идея.
В остальном - рукожопы...
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