Сисадмины на работе: поймут и посмеются даже далёкие от IT

2535
16
Системные администраторы уверены на 100%, что все процессы в компаниях, где они трудятся, держатся только на них. Чтобы у нас не было в этом сомнений, сисадмины постоянно фиксируют на телефон рабочие моменты. Да, скучать этим ребятам не приходится - факт!
×
×
7. Если приглядеться, то видно, как умелый пользователь приделал там иглу для лучшего контакта
8. Менеджер магазина хотел знать, почему POS постоянно терял связь. Техник прислал это фото.
Источник:
Ссылки по теме:
- Фото реальной жизни системных администраторов, которые нас рассмешили
- Из жизни сисадминов: типичные ситуации и специфический юмор
- Смотри, я всё починил: удивительные примеры человеческой изобретательности
- Рабочие будни сисадминов, или случаи, когда успокоительные уже не помогают
- Смешно и неожиданно, или классический день системного администратора
Новости партнёров
реклама
Часть - вполне поправимо.
Часть - работает, не смотря на то, что выглядит так себе.
Реальная дичь разве что на вдавленном ашдээмай...
В остальном - рукожопы...