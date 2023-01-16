Сисадмины на работе: поймут и посмеются даже далёкие от IT

Системные администраторы уверены на 100%, что все процессы в компаниях, где они трудятся, держатся только на них. Чтобы у нас не было в этом сомнений, сисадмины постоянно фиксируют на телефон рабочие моменты. Да, скучать этим ребятам не приходится - факт!

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1. Компьютерный класс школы, созданный юными стажерами из отдела ИТ 0 Источник:

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2. Пользователь нашел единственно рабочее положение. 0 Источник:

3. Пользователь сам счищал термопасту ножницами 0 Источник:

4. Винтов нет? Без проблем! 0 Источник:

5. User снял блок питания! 0 Источник:

6. АнтиКот 0 Источник:

7. Если приглядеться, то видно, как умелый пользователь приделал там иглу для лучшего контакта 0 Источник:

8. Менеджер магазина хотел знать, почему POS постоянно терял связь. Техник прислал это фото. 0 Источник:

9. Это законно? 0 Источник:

10. Когда пыль настолько стара, что превратилась в грязь 0 Источник:

11. Господа, встречайте, традиционный сисадминский Дед Мороз 0 Источник:

12. Выглядит больно 0 Источник:

13. Деликатное сочетание пользовательского насилия и невежества 0 Источник:

14. Так выглядит ад перфикциониста 0 Источник: