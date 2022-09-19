Приключения реального Ионы: как Джеймс Бартли провел в желудке кашалота целый день и выжил

Бартли не мог говорить. Временно лишился зрения. А участки кожи, не закрытые одеждой, приобрел белесый оттенок. Лишь спустя месяц мужчина окреп настолько, чтобы внятно рассказать о том, что ему пришлось пережить. Рассказ Бартли записал капитан «Звезды».

Джеймс детально помнил все, что с ним произошло. Сначала его подбросило вверх, а потом он ощутил, как постепенно сползает по какой-то трубе вниз. Ее горячие и осклизлые стенки сужались и расширялись, а запах стоял отвратительный, напоминавший отхожее место.

Потом силы покинули моряка, и он потерял сознание. По всем подсчетам выходило, что китобой провел в желудке кашалота порядка 16 часов. Когда корабль вернулся, Джеймс еще раз подробно изложил свою историю репортерам. Некоторое время спустя Бартли списали с судна в связи с состоянием здоровья. И его дальнейшая судьба осталась неизвестной.