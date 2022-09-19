Приключения реального Ионы: как Джеймс Бартли провел в желудке кашалота целый день и выжил

Историю о пророке Ионе хорошо знают даже далекие от религии люди: бог сохранил праведнику, которого по жребию бросили в море, чтобы умилостивить разбушевавшуюся стихию, жизнь. Поместив его на трое суток в желудок гигантской рыбины.
Невероятная аналогичная история произошла и в реальности в 1891 году. Китобойное судно «Звезда востока» вышло на промысел в Атлантику. Базировалась «Звезда» неподалеку от Фолклендских островов.
Один из команды, вышедшей в море на двух вельботах, улучив подходящий момент, всадил гарпун в бок кашалота. Животное пришло в ярость, стало метаться, поднимая гигантские волны.
Раненый исполин разнес одну из лодок мощным ударом хвоста. Товарищи вытащили из воды шестерых гарпунеров из восьми, посчитав остальных погибшими. Кит ушел, и матросы продолжили поиски упавших в воду товарищей.
К вечеру вдали был замечен тот самый подранок. К нему удалось подобраться и добить. Когда тушу подняли на палубу и стали разделывать, то гарпунеры пришли в благоговейный ужас при виде дергающегося желудка кашалота. Его быстро вспороли и обнаружили внутри Джеймса Бартли – одного из пропавших во время вчерашний охоты.
Бартли не мог говорить. Временно лишился зрения. А участки кожи, не закрытые одеждой, приобрел белесый оттенок. Лишь спустя месяц мужчина окреп настолько, чтобы внятно рассказать о том, что ему пришлось пережить. Рассказ Бартли записал капитан «Звезды».
Джеймс детально помнил все, что с ним произошло. Сначала его подбросило вверх, а потом он ощутил, как постепенно сползает по какой-то трубе вниз. Ее горячие и осклизлые стенки сужались и расширялись, а запах стоял отвратительный, напоминавший отхожее место.
Потом силы покинули моряка, и он потерял сознание. По всем подсчетам выходило, что китобой провел в желудке кашалота порядка 16 часов. Когда корабль вернулся, Джеймс еще раз подробно изложил свою историю репортерам. Некоторое время спустя Бартли списали с судна в связи с состоянием здоровья. И его дальнейшая судьба осталась неизвестной.
История, несмотря на давность событий, не забылась. И продолжает анализироваться и в наши дни. Скептики считают, что Джеймс лгал, чтобы привлечь внимание. Поскольку преодолеть зубастую пасть кашалота без последствий он бы не сумел.
Плюс к этому, в отделе желудка кашалота содержится соляная кислота. И ее немало, учитывая размеры животного. Тогда как для среднего человека доза более 20 мл уже будет смертельной. Да и отсутствие воздуха нельзя сбрасывать со счетов.
Особо скрупулезные граждане порылись в архивах и обнаружили, что указанное судно Star of the East, находившиеся возле островов в то время, не было китобойным. И никакого Джеймса Бартли в списках команды не значилось.
Впрочем, в жизни случаются и гораздо более удивительные вещи, которым нет объяснения. И даже если история выдумка, то интересная. А вы верите в приключения Бартли?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
В память о Жириновском.
Вот в коммент к этому посту я бы его и тиснул