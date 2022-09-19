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Приключения реального Ионы: как Джеймс Бартли провел в желудке кашалота целый день и выжил

Приключения реального Ионы: как Джеймс Бартли провел в желудке кашалота целый день и выжил

Автор:
19 сентября 2022 12:32
Сообщество : Истории
Метки: Время   Джеймс Бартли   выживание   вымысел   желудок   история   кашалот   правда   факт   
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Историю о пророке Ионе хорошо знают даже далекие от религии люди: бог сохранил праведнику, которого по жребию бросили в море, чтобы умилостивить разбушевавшуюся стихию, жизнь. Поместив его на трое суток в желудок гигантской рыбины.

Невероятная аналогичная история произошла и в реальности в 1891 году. Китобойное судно «Звезда востока» вышло на промысел в Атлантику. Базировалась «Звезда» неподалеку от Фолклендских островов.

Один из команды, вышедшей в море на двух вельботах, улучив подходящий момент, всадил гарпун в бок кашалота. Животное пришло в ярость, стало метаться, поднимая гигантские волны.

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Раненый исполин разнес одну из лодок мощным ударом хвоста. Товарищи вытащили из воды шестерых гарпунеров из восьми, посчитав остальных погибшими. Кит ушел, и матросы продолжили поиски упавших в воду товарищей.

К вечеру вдали был замечен тот самый подранок. К нему удалось подобраться и добить. Когда тушу подняли на палубу и стали разделывать, то гарпунеры пришли в благоговейный ужас при виде дергающегося желудка кашалота. Его быстро вспороли и обнаружили внутри Джеймса Бартли – одного из пропавших во время вчерашний охоты.

Бартли не мог говорить. Временно лишился зрения. А участки кожи, не закрытые одеждой, приобрел белесый оттенок. Лишь спустя месяц мужчина окреп настолько, чтобы внятно рассказать о том, что ему пришлось пережить. Рассказ Бартли записал капитан «Звезды».

Джеймс детально помнил все, что с ним произошло. Сначала его подбросило вверх, а потом он ощутил, как постепенно сползает по какой-то трубе вниз. Ее горячие и осклизлые стенки сужались и расширялись, а запах стоял отвратительный, напоминавший отхожее место.

Потом силы покинули моряка, и он потерял сознание. По всем подсчетам выходило, что китобой провел в желудке кашалота порядка 16 часов. Когда корабль вернулся, Джеймс еще раз подробно изложил свою историю репортерам. Некоторое время спустя Бартли списали с судна в связи с состоянием  здоровья. И его дальнейшая судьба осталась неизвестной.

История, несмотря на давность событий, не забылась. И продолжает анализироваться и в наши дни. Скептики считают, что Джеймс лгал, чтобы привлечь внимание. Поскольку преодолеть зубастую пасть кашалота без последствий он бы не сумел.

Плюс к этому, в отделе желудка кашалота содержится соляная кислота. И ее немало, учитывая размеры животного. Тогда как для среднего человека доза более 20 мл уже будет смертельной. Да и отсутствие воздуха нельзя сбрасывать со счетов.

Особо скрупулезные граждане порылись в архивах и обнаружили, что указанное судно Star of the East, находившиеся возле островов в то время, не было китобойным. И никакого Джеймса Бартли в списках команды не значилось.

Впрочем, в жизни случаются и гораздо более удивительные вещи, которым нет объяснения. И даже если история выдумка, то интересная. А вы верите в приключения Бартли?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Время   Джеймс Бартли   выживание   вымысел   желудок   история   кашалот   правда   факт   
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86k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Для таких постов нужен новый стикер - Владимир Вольфович разводит руками и фраза "расходимся, нас наипали!"
В память о Жириновском.

Вот в коммент к этому посту я бы его и тиснул
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66k
Вит Z 53 минуты назад
Ссылка youtu.be
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