20 неожиданных и любопытных фактов о музыке, НЛО, мафии и многом другом

Не, конечно. А только небольшие - он полагает, что рыб нельзя в маленьких емкостях с водой. Вот так, ему даже прибыль не важна.

В сентябре 1961 года супруги из Нью-Гэмпшира вернулись из отпуска и заявили, что их похищали инопланетяне