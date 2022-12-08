20 неожиданных и любопытных фактов о музыке, НЛО, мафии и многом другом

И они действительно были - хотя в это и сложно поверить.
В сериале “Клан Сопрано” было настолько правдивое изображение мафии, что сами уголовники считали - среди них есть “крот”
Об этом рассказал продюсер и сценарист Теренс Винтер. Он общался с несколькими агентами ФБР и те в один голос утверждали: мафиози считали, что среди них был “засланный”, который потом передал всю их внутреннюю “кухню” киношникам.
Французский производитель аквариумов Матье Ламбо отказывается продавать их частным владельцам
Не, конечно. А только небольшие - он полагает, что рыб нельзя в маленьких емкостях с водой. Вот так, ему даже прибыль не важна.
В сентябре 1961 года супруги из Нью-Гэмпшира вернулись из отпуска и заявили, что их похищали инопланетяне
Чтобы не сойти за городских сумасшедших, они даже прошли курс гипноза по отдельности - и очень точно описали и корабль, и “инопланетян”. Даже схему судна накидали. Позже про них написали книгу “Прерванное путешествие” и сняли фильм “инцидент с НЛО”. Хотя серьезные исследователи всё равно считали их парой фриков.
Актер Дон Чидл в свое время поймал “звезду” и требовал ставить в титрах его имя выше названия фильма
Он получил “Оскара” за “Траффик” и “звезданул”: сыграл в “Одиннадцати друзьях Оушена” и заявил, что его имя должно стоять выше всех остальных актеров. “Какой-то там” Брэд Питт или Мэтт Дэймон даже рядом не должны появляться. Его послали далеко и надолго, тогда он обиделся и потребовал вообще убрать свое лучезарное имя из титров. Вскоре у него начался спад карьеры и он соглашался на роли без всяких условий.
Центральный парк Нью-Йорка больше Монако или Ватикана
Он занимает 340 гектар, а это примерно в 2 раза больше Монако и в 8 разь больше Ватикана.
30 марта 1981 года в Вашингтоне президента США Рональда Рейгана подстрелили, а он и не заметил
На него покушался Джон Хинкли, за это его упекли на 30 в психушку. Кроме того, он ранил еще троих чиновников. Но самое интересное с Рейганом: пуля срикошетила от лимузина и застряла у него под левой подмышкой. Он был на адреналине из-за произошедшего, не почувствовал боли и посчитал, что ранение ерундовое. Даже хотел возвращаться на перевязку в Белый дом. А потом в машине стал истекать кровью. Как рассказывали потом хирурги, которые извлекали пулю: по пути в больницу Рейган потерял примерно половину от всего объема крови. Если бы задержался минут на 20-30, то просто бы умер. И не было бы заявлений, что СССР - это “империя зла”, и космической гонки вооружений, которую назвали “Звездными войнами”.
Жуки-тигры бегают так стремительно, что временно слепнут
Разгоняются до скорости 53,87 длины тела в секунду. Тогда их глаза перестают улавливать достаточно света и жуки временно слепнут на бегу.
Принцесса Диана хотела сыграть в “Телохранителе-2” с Кевином Костнером
Он сам ей это предложил, королевская особа согласилась. Актер вспоминал, что принцесса очень нервничала из-за того, что в кино могли быть постельные сцены или поцелуи. И успокоилась лишь тогда, когда Костнер заверил, что ничего подобного не будет. Все сцены с ее участием будут как на детском утреннике. Первый вариант сценария был готов 31 августа 1997 года, через несколько часов Диана погибла в автокатастрофе.
В 2018 году 13-летний подросток организовал нелегальную продажу фастфуда, а его даже не оштрафовали
Джейкуан Фолкнер поставил прилавок с хот-догами перед своим домом и наладил торговлю. Через несколько минут соседи на него настучали и приехали полицейские. К делу подростка подключилось Министерства здравоохранения Миннесоты и оно повело себя необычно: помогло парню получить лицензию и объяснило санитарные нормы торговли едой.
Во время войны во Вьетнаме в США призвали 180 000 умственно отсталых, инвалидов и психически нестабильных людей
Понятно, что не только их. Тогда министр обороны Роберт Макнамара объявил программу “Проект 100 000” - нужно было срочно набирать людей для Вьетнама, а идти никто особенно не хотел. И тогда стали брать всех подряд, в том числе людей с физическими и умственными отклонениями, даже тех, у кого были явные проблемы с психикой. Всего же по программе набрали целых 300 тысяч человек, вместо запланированных 100 тысяч бойцов. Позже это аукнулось: 180 000 из них или вообще не могли служить, или делали это из рук вон плохо. Например, в три раза чаще погибали в бою, постоянно страдали нервными срывами, бросались на сослуживцев. В результате их отправили на гражданку раньше срока, а “Проект 100 000” в 1971 году признали провальным и отменили.
Знаменитый охотник на крокодилов погиб от ската. При этом, всю жизнь боялся попугаев
Стив Ирвин вел программу “Охотник на крокодилов”. В 2006 году морской скат отправил его на тот свет. Но перед этим ведущий и охотник не раз говорил, что боится только попугаев.
Астронавт, слетавший на Луну, встретил день рождения в карантинной зоне
Были ли американцы на Луне или нет - отдельная тема, сейчас ее не разбираем. Но в 1969 году, когда они якобы вернулись, Нил Армстронг, Базз Олдрин и Майкл Коллинз отправились на карантин. Их везли в трейлере через всю страну, а на базе НАСА посадили за стекло. Там они провели 21 день, а когда у Армстронга случился день рождения - к нему пустили жену. Правда плотно пообщаться у них не получилось - жена смогла лишь через стекло посмотреть, как ее супруг есть праздничный тортик.
Самый большой цветок в мире - трупная лилия, примерно метр в диаметре
А свое название получила за жуткий запах. Напоминает гнилое мясо.
Спортсменам в США запрещают есть рогалики с сыром и объедаться макаронами
В США сеть NCAA (Национальная коллегиальная спортивная ассоциация). Она устанавливает правила для выступлений университетских спортсменов. У организации есть свод правил. Например, спортсменам нельзя есть рогалики, если они чем-то намазаны: мягким сыром, джемом, неважно чем. А в 2014 года ассоциация оштрафовала троих футболистов за то, что на приеме после игры они объелись макаронами. И заставила их выплатить стоимость съеденных порций, которые они проглотили сверх положенной нормы.
Актер Дастин Хоффман приехал в Нью-Йорк в начале 1960-х и работал в гардеробе и “Желтых страницах”
Даже бусы нанизывал, брался за любую работу. Ну а самое большое впечатление получил, когда устроился в справочник “Желтые страницы”. Он был единственным мужчиной в штате, остальные 80 - женщины. Как он потом вспоминал, работать там было гораздо тяжелее, чем сниматься в любом из голливудских фильмов.
Известный автор подростковых фильмов 1980-х писал сценарии за пару дней
Его имя Джон Хьюз. Снял “Клуб Завтрак”, «Выходной день Ферриса Бьюллера» и несколько других проектов. Сценарии писал с наскока - садился и стучал на машинке по 18-20 часов, вставал лишь в туалет или выпить кофе. При таком графике на работу уходило 2-3 дня. Со сценарием «Выходного дня Ферриса Бьюллера» получилось еще интереснее: когда он сел за работу, сообщили, что через сутки киношники Голливуда объявляют официальную забастовку. Первые 50 страниц он настучал за 4 часа, оставшиеся - за 16 часов. Потом помчался к руководителю студии, по пути попал в пробку, и все же успел вручить сценарий за 15 минут до начала забастовки. Сценарий мгновенно утвердили, потом несколько дней киношники бастовали, и вскоре стартовали съемки. Как вспоминает Джон Хьюз, в том сценарии не пришлось менять ни единой страницы.
В 1972 году НАСА организовало телеканал TLC. Он должен был популяризировать полеты в космос и всю звездную программу
Не от доброты душевной - боссы НАСО получили под это неплохой бюджет и приказали делать обучающие фильмы для школьников. В 1991 году его купил Discovery и там стали крутить реалити-шоу “про выживание”. А с 1998 года канал и вовсе свернул “обучение” и адаптировал шоу под домохозяек.
В 1971 году Кока-Кола выпустила знаменитую рекламу, которая появилась из-за драки
Тогда креативщик компании летел в Лондон на встречу для обсуждения будущей рекламы. Там он должен был обсудить музыку для рекламы и встретиться с британскими авторами. В Лондоне тогда бушевала непогода и борт посадили в Ирландии. Сидя в аэропорту, креативщик увидел, как пара мужчин ссорились из-за последней бутылки Колы, тогда он и придумал песенку «Я бы хотел купить миру Кока-Колу». Композицию записала группа New Seekers и она мгновенно стала популярной. Тогда это был неизменный музыкальный фон для рекламы напитка на ТВ. Ну а потом New Seekers поменяла название песни, подправила слова и выпустила отдельным синглом. Эта версия вошла в топ-10 хитов того года.
В 1899 году Морган Робертсон опубликовал роман под названием «Тщетность, или крушение «Титана»
Многие потом стали искать в нем “предсказания” ужасного крушения лайнера “Титаник”. Несколько совпадений и правда есть, но явного вангования все равно не наблюдается. Интересно другое: в 1914 году тот же автор выпустил рассказ про бомбежку американской военной базы. В он был очень похож на атаку Перл-Харбора. А вышел почти за 30 лет до нее.
Знаменитый плакат появился благодаря клепальщице с американского завода времен Второй мировой войны
Плакат первоначально был выставлен на заводах Westinghouse Electric Corporation в 1943 году. Потом пропал, но в 1980-х, на волне феминизма, снова стал популярен. Тогда же сразу несколько женщин поспорили из-за того, кто из них на нем изображен. Самый вероятный кандидат - Наоми Паркер Фрейли. Во время войны она работала на оборонном предприятии.
Источник:
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Очень жаль, что эту мразь не застрелили.
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<<Его послали далеко и надолго, тогда он обиделся и потребовал вообще убрать свое лучезарное имя из титров. Вскоре у него начался спад карьеры и он соглашался на роли без всяких условий.>>
Довы... рубался ниггер