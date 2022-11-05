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Маска палача: литературная гипербола или объективная необходимость?

Маска палача: литературная гипербола или объективная необходимость?

Автор:
05 ноября 2022 18:47
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Александр Дюма   вымысел   история   казнь   колпак   маска   палач   подтверждение   факт   элемент   
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В наше время эта профессия несколько романтизирована и подаётся в разных направлениях искусства даже как в определённом смысле красивая. Хотя палачи были такими же цеховиками как кузнецы, прядильщики или хлебопёки. И один из обязательных элементов образа – маска, скрывающая лицо мастера костровых и прочих дел.

В известных современных фильмах и сериалах – «Тюдоры», «Игра престолов», «Гарри Поттер и узник Азкабана» палач облачен в закрывающую лицо и шею маску. Даже в мультах, к примеру, в «Илье Муромце» физиономия исполнителя наказаний скрыта, видны только глаза.

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Кажется, все логично, ведь родственники или сподвижники приговоренного спокойно могли «срисовать» физию палача и устранить его, отомстив за близкого человека. Но главная версия происхождения колпака – каприз Александра Дюма. В «Трех мушкетерах» палач, казнивший Миледи, явился в плаще и маске. Но сделал это чтобы морально раздавить преступницу: когда он открыл лицо, то женщина поняла, что именно он поставил ей когда-то клеймо.

В романе «Двадцать лет спустя» палачи короля действительно были со скрытыми лицами. Но это был беспрецедентный для Англии случай – казнь монарха. И логично, что исполнители опасались за свою судьбу: пришедший к власти сын казненного короля Карл II отомстил за гибель родителя.

Картины и гравюры эпохи Средневековья демонстрируют, что палачи работали с открытыми лицами. Поскольку никаких норм или правил по этому поводу не существовало.

Видимо, европейскими же канонами (или русским бесстрашием) руководствовались и наши мастера заплечных дел: к примеру, казнившие Емельяна Пугачева не скрывали лиц.

Правда, есть документальные свидетельства того факта, что в Италии имели место такие случаи. Историки считают, что в небольших городках просто не было необходимости держать на довольствии такого «спеца». Преступников, приговариваемых к смерти, было мало. И нередко наказание приводили в исполнение знатные или авторитетные горожане. И им приходилось скрывать личность по очевидным причинам.

Во Франции же должность была официальная, палачи сидели на зарплате. Народ отлично знал, кто есть кто. И скрываться особого смысла не было. Хотя понятно, что сограждане не пылали любовью к представителям этой профессии, но и рисковать собой, организуя месть для госслужащего, тоже было слишком опасно. Плюс нужно учитывать отношение к маскам церкви: они строго порицались, считаясь проявлением дьявола. Чего служителям закона категорически не дозволялось.

Презрение доходило даже до того, что отпрысков не брали в школы. Впрочем, это не слишком печалило палачей: чаще всего сыновья продолжали семейное дело. А дочь всегда можно было спихнуть замуж за представителя другой династии в другой город. Чтобы варить кашу и рожать детей, грамота не нужна.

Была у палачей и особая привилегия: им разрешалось брать бесплатно продукты на рынке. Соответственно, торговцы должны были знать таких «клиентов» в лицо.

То есть маску палача нельзя назвать 100% фантазией Дюма. В истории действительно зафиксированы случаи ее использования, к примеру, при казни короля или как традиция отдельных местностей. Но массового распространения этот элемент не получил. Палачи работали, что называется, с открытым забралом, получая от этого как определенные недостатки, так и преимущества.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Александр Дюма   вымысел   история   казнь   колпак   маска   палач   подтверждение   факт   элемент   
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23k
Егор 50 минут назад
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6k
Андрей Крылов 5 минут назад
Странный ворос. Много ли кому из палачей нужна такая известность, чтоб каждый знал в лицо? Работа хоть и на воздухе, и с людьми, но назвать её почётной сложно. Кому может понравиться излишнее внимание к своей особе, которая привыкла лишать жизни других, пусть даже и очень виновных. Что тут обсуждать?
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625
ManA108 23 минуты назад
Я думал что это чисто практическая часть при рубке головы например.Чтобы лицо кровью не забрызгать.
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279
Maksim Полчаса назад
Колпак палача действительно существовал в истории некоторых европейских стран, но он не скрывал лицо. Должность палача была всё-таки уважаема. Главная привилегия - это даже не бесплатное (если быть точнее, то счета за продукты выставлялись градоправителям) снабжение на рынках, а полная индульгенция на грех смертоубийства (естественно только по официально вынесенному приговору). У Дюма как раз Лилльский палач потребовал такую бумагу у Атоса. А в описании эпизода из "Двадцать лет спустя" автор этой статьи допустил большую неточность - всех официальных палачей сторонники короля "нейтрализовали", но нашелся доброволец - он-то и был в маске. Кстати этому добровольцу грех смертоубийства, да еще помазанника божьего никто не отпустит - по тем временам крайне серьёзно (его ад автоматом ждет) - даже по меркам современников Дюма (XIX век) показатель насколько ненавидел короля Мордаунт...
Непосредственно маска закрывающая лицо (как её рисуют в мультиках и кино) была у инквизиторов, вот у неё как раз и была цель скрыть лицо - совершенно практический приём защиты от колдовства, как они тогда понимали - в Молохе ведьм есть точное описание приёмов защиты и психологического воздействия на допрашиваемых.
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3k
Gnobila Полчаса назад
Про хранцию и про их нравы вроде всё понятно. А у нас что, палачей не было, или приговорённые сами свой жбан об колоду разбивали?
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28k
Андрей Иванов 37 минут назад
Палач не знает роздыха!..
Но всё же, чёрт возьми,
Работа-то на воздухе,
Работа-то с людьми.
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7k
Bartello 44 минуты назад
Палачам не то чтобы разрешалось брать бесплатно продукты, просто торговцы не желали брать заработаные таким специфическим ремеслом деньги. Ну а уж одного палача на рынке можно было и потерпеть.
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