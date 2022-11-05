Маска палача: литературная гипербола или объективная необходимость?

В романе «Двадцать лет спустя» палачи короля действительно были со скрытыми лицами. Но это был беспрецедентный для Англии случай – казнь монарха. И логично, что исполнители опасались за свою судьбу: пришедший к власти сын казненного короля Карл II отомстил за гибель родителя.

Картины и гравюры эпохи Средневековья демонстрируют, что палачи работали с открытыми лицами. Поскольку никаких норм или правил по этому поводу не существовало.