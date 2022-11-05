Маска палача: литературная гипербола или объективная необходимость?

В наше время эта профессия несколько романтизирована и подаётся в разных направлениях искусства даже как в определённом смысле красивая. Хотя палачи были такими же цеховиками как кузнецы, прядильщики или хлебопёки. И один из обязательных элементов образа – маска, скрывающая лицо мастера костровых и прочих дел.
В известных современных фильмах и сериалах – «Тюдоры», «Игра престолов», «Гарри Поттер и узник Азкабана» палач облачен в закрывающую лицо и шею маску. Даже в мультах, к примеру, в «Илье Муромце» физиономия исполнителя наказаний скрыта, видны только глаза.
Кажется, все логично, ведь родственники или сподвижники приговоренного спокойно могли «срисовать» физию палача и устранить его, отомстив за близкого человека. Но главная версия происхождения колпака – каприз Александра Дюма. В «Трех мушкетерах» палач, казнивший Миледи, явился в плаще и маске. Но сделал это чтобы морально раздавить преступницу: когда он открыл лицо, то женщина поняла, что именно он поставил ей когда-то клеймо.
В романе «Двадцать лет спустя» палачи короля действительно были со скрытыми лицами. Но это был беспрецедентный для Англии случай – казнь монарха. И логично, что исполнители опасались за свою судьбу: пришедший к власти сын казненного короля Карл II отомстил за гибель родителя.
Картины и гравюры эпохи Средневековья демонстрируют, что палачи работали с открытыми лицами. Поскольку никаких норм или правил по этому поводу не существовало.
Видимо, европейскими же канонами (или русским бесстрашием) руководствовались и наши мастера заплечных дел: к примеру, казнившие Емельяна Пугачева не скрывали лиц.
Правда, есть документальные свидетельства того факта, что в Италии имели место такие случаи. Историки считают, что в небольших городках просто не было необходимости держать на довольствии такого «спеца». Преступников, приговариваемых к смерти, было мало. И нередко наказание приводили в исполнение знатные или авторитетные горожане. И им приходилось скрывать личность по очевидным причинам.
Во Франции же должность была официальная, палачи сидели на зарплате. Народ отлично знал, кто есть кто. И скрываться особого смысла не было. Хотя понятно, что сограждане не пылали любовью к представителям этой профессии, но и рисковать собой, организуя месть для госслужащего, тоже было слишком опасно. Плюс нужно учитывать отношение к маскам церкви: они строго порицались, считаясь проявлением дьявола. Чего служителям закона категорически не дозволялось.
Презрение доходило даже до того, что отпрысков не брали в школы. Впрочем, это не слишком печалило палачей: чаще всего сыновья продолжали семейное дело. А дочь всегда можно было спихнуть замуж за представителя другой династии в другой город. Чтобы варить кашу и рожать детей, грамота не нужна.
Была у палачей и особая привилегия: им разрешалось брать бесплатно продукты на рынке. Соответственно, торговцы должны были знать таких «клиентов» в лицо.
То есть маску палача нельзя назвать 100% фантазией Дюма. В истории действительно зафиксированы случаи ее использования, к примеру, при казни короля или как традиция отдельных местностей. Но массового распространения этот элемент не получил. Палачи работали, что называется, с открытым забралом, получая от этого как определенные недостатки, так и преимущества.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Непосредственно маска закрывающая лицо (как её рисуют в мультиках и кино) была у инквизиторов, вот у неё как раз и была цель скрыть лицо - совершенно практический приём защиты от колдовства, как они тогда понимали - в Молохе ведьм есть точное описание приёмов защиты и психологического воздействия на допрашиваемых.
Но всё же, чёрт возьми,
Работа-то на воздухе,
Работа-то с людьми.