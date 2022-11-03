Компрачикос: реальное сообщество коммерсантов или выдумка писателя?

С испанского слово переводится как «скупщики детей». При этом бизнес, если его можно так назвать, был поставлен на легальные рельсы. Никаких краж и похищений. Продажа только добровольная. Обычно на это шли бедняки, которым нечем было прокормить лишний рот. Ради спасения остальных детей.

Операции проводили под наркозом. То есть опаивали малышей особой настойкой, которая лишала не только физических ощущений, но и стирала память. О своем прошлом до уродства они ничего не помнили.