Это знак: мужчина уронил кольцо во время предложения руки и сердца

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Житель Австралии Люк Аукузо сделал своей любимой женщине Стефани Лэмб по-настоящему незабываемое предложение руки и сердца.
Вот только не каждое запоминающееся событие является радостным, в чём и убедился житель Брисбена (Австралия), который привёл Стефани на пирс, опустился на одно колено, протянул ей кольцо, а после уронил украшение. Неуловимое колечко проскочило между досками пирса и отправилось прямиком в воду.
Остаётся надеяться, что неприятный казус не отразится на дальнейшей совместной жизни будущих супругов. Впрочем, есть также шанс, что кольцо найдут.
Источник:
АНТИФИШКИ
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