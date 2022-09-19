Это знак: мужчина уронил кольцо во время предложения руки и сердца

Вот только не каждое запоминающееся событие является радостным, в чём и убедился житель Брисбена (Австралия), который привёл Стефани на пирс, опустился на одно колено, протянул ей кольцо, а после уронил украшение. Неуловимое колечко проскочило между досками пирса и отправилось прямиком в воду.