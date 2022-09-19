FISHKINET
Косатки использовали интересную тактику для поимки спрятавшегося на льдине тюленя Косатки использовали интересную тактику для поимки спрятавшегося... Интервью с солдатом, спалившим БТР Интервью с солдатом, спалившим БТР СССР в 1988 году СССР в 1988 году Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Туда-сюда: пост об очередном переименовании Астаны Туда-сюда: пост об очередном переименовании Астаны Чарльз, теперь ты Карл! Первые дни правления Карла ознаменовались новой порцией стёба Чарльз, теперь ты Карл! Первые дни правления Карла ознаменовались... 18 таких огромных вещей, что не верится в их существование 18 таких огромных вещей, что не верится в их существование Самые сильные и опасные собаки Самые сильные и опасные собаки Маленькие истории из нашей жизни Маленькие истории из нашей жизни Интересные снимки актрис советского кино Интересные снимки актрис советского кино Карл III в перекошенном пиджаке, НАТОвец в экстремистских носках и Зеленский в женских кроссовках - модные тренды и провалы политиков Карл III в перекошенном пиджаке, НАТОвец в экстремистских носках и... Жизнь в СССР. Старые душевные фотографии Советского Союза Жизнь в СССР. Старые душевные фотографии Советского Союза Безумные вещи, которые можно увидеть только в Дубае! Безумные вещи, которые можно увидеть только в Дубае! "Запишите меня в иноагенты". Пугачёва решила поддержать мужа "Запишите меня в иноагенты". Пугачёва решила поддержать мужа В Помпеях нашли бордель Древнего Рима. Как была устроена любовь? В Помпеях нашли бордель Древнего Рима. Как была устроена любовь? Гифки дня Гифки дня Выплюньте это немедленно: неожиданные находки в обычной еде Выплюньте это немедленно: неожиданные находки в обычной еде И опять наш славный Питер! И опять наш славный Питер!
Это знак: мужчина уронил кольцо во время предложения руки и сердца

Это знак: мужчина уронил кольцо во время предложения руки и сердца

Автор:
19 сентября 2022 08:33
Метки: Австралия   видео   кольцо   неудача   предложение   фейл   
168
2
1
Житель Австралии Люк Аукузо сделал своей любимой женщине Стефани Лэмб по-настоящему незабываемое предложение руки и сердца.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
Метки: Австралия   видео   кольцо   неудача   предложение   фейл   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
32k
ACU900 Полчаса назад
Ну может найдут. А может он и новое колечко купит. А может это он специально его уронил так как кольцо - дешевка из Алиэкспресс, а девушка в кольцах очень хорошо разбирается....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Sergius SPb 14 минут назад
Детей куча, взрослые и скоро на пенсию а они,млядь колечко.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
MrAnderson 17 минут назад
Вроде нашел в конце . Или я не правильно перевёл
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
SandMANn 19 минут назад
Колечко заценило татуху и самоубилось утоплением – несовместимость, сэр!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
GROMOZEKA 20 минут назад
Сплошные шаблоны.
На колено встал, на видео снимал.
Тошнотворное зрелище, если честно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

826064



Другие посты автора
Популярное
Туда-сюда: пост об очередном переименовании Астаны
Туда-сюда: пост об очередном переименовании Астаны
14 вещей из СССР, которые до сих пор в ходу и могут составить конкуренцию современным аналогам
14 вещей из СССР, которые до сих пор в ходу и могут составить конкуренцию современным...
Набирающие популярность
Игра длиной в полвека
Игра длиной в полвека
Разговор со счастьем: а ведь многие думали, что в фильме Куравлев сам пел эту песню
Разговор со счастьем: а ведь многие думали, что в фильме Куравлев сам пел эту песню
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Стрит

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#фотографии#страна#подборка#Россия#фильм
#люди#Юмор#интересно#животные#картинки#знаменитости#звезды
#история#СССР#в мире#кино#Приколы#удивительно#роль
Попытка удержать разрушающийся шкаф получилась неудачной Попытка удержать разрушающийся шкаф получилась неудачной Тем временем в Австралии: владелец паба преподал крокодилу болезненный урок Тем временем в Австралии: владелец паба преподал крокодилу болезненный урок 10+ неудач и аварий, настолько дорогостоящих, что больно смотреть 10+ неудач и аварий, настолько дорогостоящих, что больно смотреть 45 самых нелепых моментов и фейлов, снятых на камеру 45 самых нелепых моментов и фейлов, снятых на камеру Кенгуру терроризируют жителей австралийского городка Кенгуру терроризируют жителей австралийского городка

На что жалуетесь?

Вернуться