Мужчина случайно запустил бильярдный шар другому игроку в затылок

Оказывается, посещение бильярдных клубов может принести не только азарт и радость, но и неприятные эмоции.



Кадры, снятые камерой видеонаблюдения во Вьетнаме, показывают нам молодого игрока, который собирался разбить пирамиду, но ударил по шару слишком сильно. В результате белый круглый предмет превратился в снаряд и, улетев к соседнему столу, ударил другого мужчину по затылку.