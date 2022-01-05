Мужчина случайно запустил бильярдный шар другому игроку в затылок

1192
2
1
Посетитель бильярдного клуба не рассчитал удар и отправил шар в непродолжительный полёт. В результате спортивный инвентарь прилетел другому игроку в затылок.
Оказывается, посещение бильярдных клубов может принести не только азарт и радость, но и неприятные эмоции.
Кадры, снятые камерой видеонаблюдения во Вьетнаме, показывают нам молодого игрока, который собирался разбить пирамиду, но ударил по шару слишком сильно. В результате белый круглый предмет превратился в снаряд и, улетев к соседнему столу, ударил другого мужчину по затылку.
Кадры, снятые камерой видеонаблюдения во Вьетнаме, показывают нам молодого игрока, который собирался разбить пирамиду, но ударил по шару слишком сильно. В результате белый круглый предмет превратился в снаряд и, улетев к соседнему столу, ударил другого мужчину по затылку.
К счастью, удар, видимо, не причинил ощутимого вреда здоровью. Так что обе игры продолжились как ни в чём не бывало.
Источник:
Ссылки по теме:
- Скейтер в Петербурге получил копытом по голове после того, как решил проехать под брюхом лошади
- Гимнаст узнал, что будет, если его ударит сильнейший человек планеты
- 18 фотографий неудачного взаимодействия человека с техникой
- 18 случаев, когда невнимательность людей сыграла с ними злую шутку
- "Счастливый" обладатель стеклянной двери
11
Понравилось11
Новости партнёров