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Мужчина случайно запустил бильярдный шар другому игроку в затылок

Мужчина случайно запустил бильярдный шар другому игроку в затылок (2 фото + 1 видео)

Автор:
05 января 2022 09:47
Метки: бильярд   видео   неудача   удар   фейл   
1192
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1
Посетитель бильярдного клуба не рассчитал удар и отправил шар в непродолжительный полёт. В результате спортивный инвентарь прилетел другому игроку в затылок.

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Метки: бильярд   видео   неудача   удар   фейл   
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Киса Кацман 2 часа назад
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2k
Past 7 минут назад
Помню в 2000-х играл в американку, тоже удар сорвался и я забил черный шар на соседнем столе. Ребята игравшие там были очень недовольны, бильярд был с той конструкцией, которая жрет шары и не отдает. Пришлось покупать партию.
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42k
Соломей Полчаса назад
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4k
Адил 38 минут назад
Играю нвверное в снукер, бильярдный шар сотряс бы мозги
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4k
Севастьян 43 минуты назад
Китайцы и есть китайцы.Сотней больше,сотней меньше никто ничего и не заметит.Даже не подошёл не извинился. Пробел в воспитании?
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6k
sumrаknn 2 часа назад
Хочу посмотреть на диагноз тех кто плюсовал этому посту
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