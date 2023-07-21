В республике Коми 15 трубоукладчиков упали в траншею

1519
3
2
В Вуктыле рабочий запечатлел падение трубоукладчиков в траншею. К счастью, все коллеги мужчины в этот момент были на обеде.
В результате инцидента никто не пострадал.
Внимание! В видеороликах присутствует ненормативная лексика.
Последствия падения и комментарии рабочих.
Источник:
Ссылки по теме:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
Новости партнёров
Но это видео (или точно такое же) я видел лет 10 назад.