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В республике Коми 15 трубоукладчиков упали в траншею

В республике Коми 15 трубоукладчиков упали в траншею

Автор:
21 июля 2023 08:13
Метки: Видео   неудача   падение   траншея   трубоукладчик   фейл   
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В Вуктыле рабочий запечатлел падение трубоукладчиков в траншею. К счастью, все коллеги мужчины в этот момент были на обеде.

В результате инцидента никто не пострадал.

Внимание! В видеороликах присутствует ненормативная лексика.

Последствия падения и комментарии рабочих.


Источник:

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Метки: Видео   неудача   падение   траншея   трубоукладчик   фейл   
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7  комментариев
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765
Гиви 47 минут назад
Уволить этих ротозеев. (Пиз.да-б ему была) [мат] конченый.
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2k
Михаил 15 минут назад
"Зато по оси легла (труба)..." прям заржал)))
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555
Ivan Shotgun 16 минут назад
Самые емкие комментарии: "кизда" и "ожуенно", больше текста в ролике нет.
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3k
San_Fajanse Полчаса назад
отобрать у всех удостоверения и выгнать с работы, какого моржового они на обеде, а трубачи в нагрузку стоят?
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921
ruslan d Полчаса назад
Кого-то изнасилуют ...
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3k
Константин 39 минут назад
Меня терзают смутные сомнения...
Но это видео (или точно такое же) я видел лет 10 назад.
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