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45 самых нелепых моментов и фейлов, снятых на камеру

45 самых нелепых моментов и фейлов, снятых на камеру (4 фото + 1 видео)

Автор:
11 апреля 2022 10:35
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   забавно   люди   неудача   фейл   фото   
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У кого из нас не было плохих дней? Кто не попадал в неловкие ситуации? Люди в сегодняшней подборке знают о фейлах, неудачах и нелепых ситуациях все. От официанта, уронившего свадебный торт, до парня, пытающегося дойти до школы, преодолевая реку вброд.

Кошмар официанта

День, когда вы женитесь, должен стать самым счастливым днем в жизни. В конце концов, вы готовились к этому дню месяцами, чтобы убедиться, что он пройдет без сбоев. Помимо платья и места проведения важным элементом свадебного дня является торт. Но как вы отреагируете, если официант уронит ваше свадебное лакомство и угодит в него прямо лицом? Эта пара, кажется, находится в шоке, а невеста еще и пытается сдержать смех. Но вот кто чувствует себя поистине нелепо, так это официант.

Фейл Человека-паука

Человек-паук является для многих детей и подростков кумиром. Кто бы не хотел так виртуозно лазать по стенам, как он? Этот мальчик, по всей видимости, решил попробовать это сделать, но столкнулся с неприятностью — пробил в стене дыру. Что же, вряд ли родители оценят его разрушительное перевоплощение.

Горе-работник

Находчивость и изобретательность — отличные качества. Они помогают людям, облегчая им жизнь. Но, к сожалению, это не всегда работает. Мужчина в видео нашел способ поднимать мешки цемента на крышу и спускаться с нее, игнорируя лестницу.

Однако его план дал сбой, и мешок при поднятии ударился о карниз, рассыпая строительный материал. Посмотреть на этого горе-работника, а также на другие нелепые случаи, приключившиеся с людьми, можно в видео ниже.


Источник:

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Метки: Юмор   видео   забавно   люди   неудача   фейл   фото   
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3  комментария
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20k
Serg2001 19 минут назад
Чет есть устойчивое впечатление, что падение официанта в торт это отрепетированная часть свадебного сценария... Типа фишка такая... Уж больно картинно и аккуратно в торт он упал. Настоящий торт потом принесут и все будут счастливы... )
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44k
dima423 48 минут назад
чето я так и не понял этот чел паук пацан или баба...там такие бедра, что ким карандащян нервно курит)
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