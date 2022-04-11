45 самых нелепых моментов и фейлов, снятых на камеру

У кого из нас не было плохих дней? Кто не попадал в неловкие ситуации? Люди в сегодняшней подборке знают о фейлах, неудачах и нелепых ситуациях все. От официанта, уронившего свадебный торт, до парня, пытающегося дойти до школы, преодолевая реку вброд.
Кошмар официанта
День, когда вы женитесь, должен стать самым счастливым днем в жизни. В конце концов, вы готовились к этому дню месяцами, чтобы убедиться, что он пройдет без сбоев. Помимо платья и места проведения важным элементом свадебного дня является торт. Но как вы отреагируете, если официант уронит ваше свадебное лакомство и угодит в него прямо лицом? Эта пара, кажется, находится в шоке, а невеста еще и пытается сдержать смех. Но вот кто чувствует себя поистине нелепо, так это официант.
Фейл Человека-паука
Человек-паук является для многих детей и подростков кумиром. Кто бы не хотел так виртуозно лазать по стенам, как он? Этот мальчик, по всей видимости, решил попробовать это сделать, но столкнулся с неприятностью — пробил в стене дыру. Что же, вряд ли родители оценят его разрушительное перевоплощение.
Горе-работник
Находчивость и изобретательность — отличные качества. Они помогают людям, облегчая им жизнь. Но, к сожалению, это не всегда работает. Мужчина в видео нашел способ поднимать мешки цемента на крышу и спускаться с нее, игнорируя лестницу.
Однако его план дал сбой, и мешок при поднятии ударился о карниз, рассыпая строительный материал. Посмотреть на этого горе-работника, а также на другие нелепые случаи, приключившиеся с людьми, можно в видео ниже.
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АНТИФИШКИ
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