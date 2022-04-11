45 самых нелепых моментов и фейлов, снятых на камеру

Кошмар официанта

День, когда вы женитесь, должен стать самым счастливым днем в жизни. В конце концов, вы готовились к этому дню месяцами, чтобы убедиться, что он пройдет без сбоев. Помимо платья и места проведения важным элементом свадебного дня является торт. Но как вы отреагируете, если официант уронит ваше свадебное лакомство и угодит в него прямо лицом? Эта пара, кажется, находится в шоке, а невеста еще и пытается сдержать смех. Но вот кто чувствует себя поистине нелепо, так это официант.