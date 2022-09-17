Легенда греческого флота, который в одиночку контролировал целые моря. «Георгиос Авероф»

Схема броненосного крейсера «Георгиос Авероф», 1923 год

И все же случается так, что во флотах небольших стран появляются корабли, которые служат многие десятки лет, видят сменяющиеся эпохи и становятся настоящими легендами.

В XX век Греция вступила с флотом из безнадёжно устаревших судов. Требовались новые корабли, и правительство решило усилить флот, несмотря на большие затраты. С 1905 по 1907 год страна купила 8 эсминцев, которые были на тот момент относительно новым классом кораблей. Но самой большой и дорогой покупкой стал новейший бронепалубный крейсер типа «Амальфи» с итальянской родословной. Для его покупки требовалась треть суммы в качестве предоплаты, а полная #стоимость корабля достигала почти 1 миллиона английских фунтов стерлингов. Такие затраты государственная казна позволить себе не могла, и тогда сумму предоплаты в размере 300 тысяч фунтов стерлингов внесла одна из самых богатых семей Греции — Авероф. За это корабль назвали в честь основателя семьи — Георгиоса Аверофа.

Крейсер «Георгиос Авероф» ещё во время строительства получился довольно необычным. Построенный на верфях Италии, он был оснащён, в отличие от своих систершипов, британскими орудиями, а также частично немецким оборудованием. Греческое правительство так спешило получить корабль в своё распоряжение, что согласилось принять его у производителя без одного из 191 миллиметровых орудий. Крейсер спустили на воду 12 марта 1910 года, и, по стечению обстоятельств, он оказался последним построенным в мире броненосным крейсером. На тот момент в строй начали вступать линейные крейсеры, вытесняя прежний класс.