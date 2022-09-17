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Легенда греческого флота, который в одиночку контролировал целые моря. «Георгиос Авероф»

Легенда греческого флота, который в одиночку контролировал целые моря. «Георгиос Авероф»

Автор:
17 сентября 2022 19:15
Метки: история   факты   флот   
503
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Не все морские державы, когда-то блиставшие на море своими свершениями, остаются на вершине славы и могущества с приходом новой эпохи. Так произошло и с Грецией — её славные победы при Саламине или Артемисии остались в далёком прошлом. И отсталая по сравнению с морскими гигантами вроде Англии, Франции или США начала 20-го столетия держава могла позволить себе только несколько относительно современных кораблей.

Схема броненосного крейсера «Георгиос Авероф», 1923 год

И все же случается так, что во флотах небольших стран появляются корабли, которые служат многие десятки лет, видят сменяющиеся эпохи и становятся настоящими легендами.

В XX век Греция вступила с флотом из безнадёжно устаревших судов. Требовались новые корабли, и правительство решило усилить флот, несмотря на большие затраты. С 1905 по 1907 год страна купила 8 эсминцев, которые были на тот момент относительно новым классом кораблей. Но самой большой и дорогой покупкой стал новейший бронепалубный крейсер типа «Амальфи» с итальянской родословной. Для его покупки требовалась треть суммы в качестве предоплаты, а полная #стоимость корабля достигала почти 1 миллиона английских фунтов стерлингов. Такие затраты государственная казна позволить себе не могла, и тогда сумму предоплаты в размере 300 тысяч фунтов стерлингов внесла одна из самых богатых семей Греции — Авероф. За это корабль назвали в честь основателя семьи — Георгиоса Аверофа.

Крейсер «Георгиос Авероф» ещё во время строительства получился довольно необычным. Построенный на верфях Италии, он был оснащён, в отличие от своих систершипов, британскими орудиями, а также частично немецким оборудованием. Греческое правительство так спешило получить корабль в своё распоряжение, что согласилось принять его у производителя без одного из 191 миллиметровых орудий.  Крейсер спустили на воду 12 марта 1910 года, и, по стечению обстоятельств, он оказался последним построенным в мире броненосным крейсером. На тот момент в строй начали вступать линейные крейсеры, вытесняя прежний класс.

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Спуск на воду корпуса «Аверофа», 12 марта 1910 года

Первым вояжем корабля стал поход в Англию для участия в параде в честь коронации короля Георга V. Это плавание ознаменовалось первыми же испытаниями для крейсера — 19 июня он сел на мель в районе Спитхеда, и после этого его поставили на ремонт в сухой док. Незначительные повреждения вскоре устранили, однако экипаж на берегу устроил потасовку с местными жителями, переросшую в большую драку. Причиной стала плесень. Греческие моряки не знали, что она может быть в сыре, и это нормально. Они сочли деликатес оскорблением, из-за чего и начался конфликт. После происшествия капитана пришлось заменить, и на борт «Георгиоса Аверофа» поднялся известный в Греции адмирал — Павлос Кунтуриотис.

Греческий адмирал Павлос Кунтуриотис, 1920 год

Новый командир корабля занялся тщательной подготовкой экипажа и весь обратный путь до Греции проводил тренировки. 1 сентября 1911 года «Авероф» достиг берегов Афин. На тот момент он был самым мощным и современным кораблём среди стран Балканской Лиги, а, кроме того, превосходил любой корабль основного конкурента в регионе — Османской империи.

Усилия, вложенные в подготовку экипажа, оказались как нельзя кстати. В 1912 году началась #война между Балканской Лигой и Османской империей. Кунтуриотис получил звание контр-адмирала, а также весь греческий флот под своё начало. Превосходство нового греческого флагмана было настолько подавляющим, что он почти в одиночку контролировал Эгейское море. Во время двух морских столкновений — при Элли, 3 декабря 1912 года, и при Лемносе, 5 января 1913 года, — Кунтуриотис, недовольный низкой скоростью старых броненосцев своего флота, поднял сигнал о самостоятельном действии. Благодаря скорости он обошёл турецкие корабли и открыл огонь по неприятельскому флагману. Когда же турецкий флот в беспорядке стал отступать, он, не колеблясь, устремился в погоню один против целого флота. Полное превосходство в скорости, в дальности и точности огня привели его к победе. За всю кампанию крейсер получил лишь незначительные повреждения, а полное доминирование на море положительно сказалось на итогах войны, обеспечив победу государствам Балканской Лиги. Всё это сделало крейсер, его капитана и экипаж национальными героями в Греции.

«Георгиос Авероф», 1913 год

Во время Первой мировой войны крейсер не участвовал в основных сражениях. #Греция за эти годы пережила внутренний разлад, вылившийся по сути в короткую гражданскую войну. Союзники были недовольны нейтралитетом страны и фактически оккупировали её, выведя войска лишь после выступления Греции на их стороне. Всё это время «Авероф» оставался флагманом и самым мощным кораблём во флоте. Однако в регионе он таковым уже не был. После окончания войны, в 1925-1927 годах, крейсер серьёзно модернизировали и отремонтировали во Франции. А 20 мая 1937 года он вновь оказался на коронации в Спитхеде в Англии. «Авероф» стал единственным из 150 кораблей на этом мероприятии, который дважды стал свидетелем коронации.

К началу Второй мировой войны крейсер уже окончательно устарел. 18 апреля 1941 года экипаж получил приказ затопить корабль, чтобы он не достался врагу. Однако люди отказались так бесславно заканчивать карьеру прославленного флагмана. Вместо этого они под постоянными атаками с воздуха вырвались из гавани, ушли на Крит, а затем к 23 апреля добрались до английской военно-морской базы в Александрии.

«Авероф» в порту Афин. 20 октября 1944 года

Так как Греция была захвачена, крейсер присоединился к английскому флоту. Устаревший и не способный участвовать в боевых манёврах из-за своей низкой скорости, он тем не менее оказался в достаточной мере вооружён и бронирован для сопровождения конвоев. Поэтому его направили в Бомбей. Однако сильно изношенные котлы и механизмы крейсера то и дело ломались. Средств и возможностей для модернизации в условиях военного времени не было, так что ремонт если и проводился, то лишь в полевых условиях и насколько это было возможно. Сопроводив несколько конвоев, корабль получил повреждения машин и с трудом вернулся в порт. После краткого ремонта его вновь приписали к конвою, и вновь он отстал от него из-за аварии в машинном отделении. После этого старый крейсер стали использовать для охраны Суэцкого канала от немецких рейдеров.

«Авероф» оказался единственным броненосным крейсером, участвовавшим во Второй мировой войне в роли боевого корабля. Несколько кораблей такого же класса были и в других странах мира, но они уже не числились боевыми, а были переоборудованы во вспомогательные или же вовсе переклассифицированы в несамоходные баржи.

«Георгиос Авероф» в качестве корабля-музея. Наши дни

17 октября 1944 года крейсер доставил греческое правительство, которое было в изгнании, из Каира в Афины. Там он и встретил окончание Второй мировой войны, оставаясь формальным флагманом греческого флота вплоть до 1952 года. Окончательно устаревший корабль списали, и он провел почти тридцать лет у причала одного из греческих островов, после чего стал музеем.

«Георгиос Авероф» в качестве корабля-музея. Наши дни

«Георгиос Авероф» — настоящая легенда греческого флота. Он пережил две мировые войны и немалое количество локальных конфликтов. Несмотря на свой почтенный возраст, на корабле полный экипаж, и официально крейсер остаётся в строю. На сегодняшний день это самый прославленный корабль греческих ВМС, на борт которого может подняться любой человек, оказавшийся в Афинах.

Материал подготовлен волонтёрской редакцией WoWs

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Метки: история   факты   флот   
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2  комментария
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6k
newegg 2 часа назад
Хороший, грамотный пост.
Добавлю пару картинок - крейсер в камуфляже и открытка с портретом Георгиоса Аверофа.
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23
slaid galaxy 47 минут назад
Очень познавательно- Спасибо огромное.
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