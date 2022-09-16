Загадка числа 349: как обыкновенная бутылка Пепси привела к массовым беспорядкам в одной из стран мира

Может быть, вы помните игру “в крышечки”? Это было где-то в середине 90-ых годов. Компания “Кока-Кола” объявила, что на внутренней стороне крышек есть “волшебное” число, которое даёт ценный приз. Тысяч людей в России покупали “Кока-Колу” упаковками, чтобы повысить шансы на выигрыш большой суммы денег.
Не отставала от “Кока-Колы” и “Пепси”. Я помню истории про “рентгеновские аппараты” которыми просвечивали каждую бутылку “Пепси”, в надежде найти крышку с надписью “1 миллион рублей”.
Подобные конкурсы проходили во многих странах мира. Но на Филиппинах что-то пошло не так. Начиналось всё хорошо, а закончилось погромами и беспорядками.
“Пепси” на Филиппинах
История началась в 1992 году. “Пепси” в стремлении потеснить вечного конкурента “Кока-Колу” организовала еженедельную акцию по выдаче небольших денежных призов. Сумму приза печатали на внутренней стороне крышке. Один из самых популярных выигрышей составлял 100 песо, что равнялось 4 долларам США.
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Акция привлекла тысячи новых покупателей “Пепси”, и руководство удовлетворенно потирало руки. Самым большим призом являлась сумма в 1 млн песо. Ее должны были разыграть в самом конце рекламной акции.
И вот этот день настал. По телевизору объявили номер крышки-победителя — №349. Но оказалось, что таких крышек не две штуки, а десятки тысяч. На фабрике произошел сбой, и одна из партий “Пепси” получила один и тот же номер — №349.
Акции протеста
Когда по телевизору объявили крышку-победителя, десятки тысяч филиппинцев закричали от счастья – они выиграли 1 млн песо. Однако на следующий день “Пепси” дала опровержение. Компания заявила, что выигрышными стали только две крышки, на которых кроме номера 349 был еще код безопасности.
Но людей было уже не остановить. В Маниле начались демонстрации протеста, которые быстро переросли в погромы и поджоги автомобилей и точек продаж “Пепси”. Но компания не могла выплатить эти деньги, так как сумма выплат составила внушительные 32 млрд долларов. Ведь побединых крышек было напечатано 800 000 штук.
Итоги акции
Увы, только два человека получили по 1 млн песо. Все остальные “победители” остались ни с чем. С кем-то компания договорилась, и выплатила по 500 песо. Те, кто “сражался” дольше всего, получили по 30 000 песо. Последний судебный процесс завершился в 2006 году. С этого момента Верховный Суд Филиппин поставил точку в деле “Народ против “Пепси”.
Надо ли говорить, что с тех пор “Пепси” ненавидят на Филиппинах. И это, пожалуй, самая провальная рекламная акция за все время существования рекламы.
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АНТИФИШКИ
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