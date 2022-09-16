FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 5452 поста • 1255 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Загадка числа 349: как обыкновенная бутылка Пепси привела к массовым беспорядкам в одной из стран мира

Загадка числа 349: как обыкновенная бутылка Пепси привела к массовым беспорядкам в одной из стран мира

Автор:
16 сентября 2022 10:38
Сообщество : Истории
Метки: 349   беспорятки   интересно   история   пепси   факты   фото   
1886
3
1

Может быть, вы помните игру “в крышечки”? Это было где-то в середине 90-ых годов. Компания “Кока-Кола” объявила, что на внутренней стороне крышек есть “волшебное” число, которое даёт ценный приз. Тысяч людей в России покупали “Кока-Колу” упаковками, чтобы повысить шансы на выигрыш большой суммы денег.

Не отставала от “Кока-Колы” и “Пепси”. Я помню истории про “рентгеновские аппараты” которыми просвечивали каждую бутылку “Пепси”, в надежде найти крышку с надписью “1 миллион рублей”.

Подобные конкурсы проходили во многих странах мира. Но на Филиппинах что-то пошло не так. Начиналось всё хорошо, а закончилось погромами и беспорядками.


“Пепси” на Филиппинах

История началась в 1992 году. “Пепси” в стремлении потеснить вечного конкурента “Кока-Колу” организовала еженедельную акцию по выдаче небольших денежных призов. Сумму приза печатали на внутренней стороне крышке. Один из самых популярных выигрышей составлял 100 песо, что равнялось 4 долларам США.



Акция привлекла тысячи новых покупателей “Пепси”, и руководство удовлетворенно потирало руки. Самым большим призом являлась сумма в 1 млн песо. Ее должны были разыграть в самом конце рекламной акции.

И вот этот день настал. По телевизору объявили номер крышки-победителя — №349. Но оказалось, что таких крышек не две штуки, а десятки тысяч. На фабрике произошел сбой, и одна из партий “Пепси” получила один и тот же номер — №349.


Акции протеста

Когда по телевизору объявили крышку-победителя, десятки тысяч филиппинцев закричали от счастья – они выиграли 1 млн песо. Однако на следующий день “Пепси” дала опровержение. Компания заявила, что выигрышными стали только две крышки, на которых кроме номера 349 был еще код безопасности.


Но людей было уже не остановить. В Маниле начались демонстрации протеста, которые быстро переросли в погромы и поджоги автомобилей и точек продаж “Пепси”. Но компания не могла выплатить эти деньги, так как сумма выплат составила внушительные 32 млрд долларов. Ведь побединых крышек было напечатано 800 000 штук.


Итоги акции


Увы, только два человека получили по 1 млн песо. Все остальные “победители” остались ни с чем. С кем-то компания договорилась, и выплатила по 500 песо. Те, кто “сражался” дольше всего, получили по 30 000 песо. Последний судебный процесс завершился в 2006 году. С этого момента Верховный Суд Филиппин поставил точку в деле “Народ против “Пепси”.


Надо ли говорить, что с тех пор “Пепси” ненавидят на Филиппинах. И это, пожалуй, самая провальная рекламная акция за все время существования рекламы.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: 349   беспорятки   интересно   история   пепси   факты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Кружок Час назад
Давненько про это не писали.
Уж пару недель как)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
13k
Чёрный Вдовец 6 минут назад
Очередной пост про рекламную кампанию "Пепси" на Филиппинах. Читал уже раз шесть тут на "фишках", и по-видимому ещё столько же придётся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15
300n Полчаса назад
Интересная история, но я ее скоро забуду, так что не мог бы автор повторить пост недели через две?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
387k
Алексей Полчаса назад
100500 пост про крышечку пепси
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Трям 54 минуты назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

436106



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Меняем черное на белое: китайцы сделали белокожей Ариэль из нового фильма Disney
Меняем черное на белое: китайцы сделали белокожей Ариэль из нового фильма Disney
Мужчина подобрал и выходил белочку - и та отказывается от него уходить
Мужчина подобрал и выходил белочку - и та отказывается от него уходить
Набирающие популярность в сообществах
Почему нельзя научить примата разговаривать?
Почему нельзя научить примата разговаривать?
25 нарядных причёсок из 80-х, которые уже вряд ли к нам вернутся
25 нарядных причёсок из 80-х, которые уже вряд ли к нам вернутся
Где остановиться и что посмотреть: полезные советы для путешествия по России
Где остановиться и что посмотреть: полезные советы для путешествия по России
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Папа, можно я

Лучшие демотиваторы
Стрит

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#подборка#дтп#фотографии#забавно#кино#автомир#познавательно#Спорт
#интересно#история#животные#интересное#авто аварии#Приколы#позитив#картинки#в мире#Жизнь
#Юмор#люди#прикол#аварии#автомобили#СССР#шоу бизнес#улыбнуло#Ynews#природа
Где остановиться и что посмотреть: полезные советы для путешествия по России Где остановиться и что посмотреть: полезные советы для путешествия по России Чем известны красные австралийские скалы и при чём тут дочь русского царя Чем известны красные австралийские скалы и при чём тут дочь русского царя 17 самых необычных образов Барби, которые существовали за всё время 17 самых необычных образов Барби, которые существовали за всё время Сережа Алешков: как сложилась судьба самого маленького солдата Великой Отечественной Сережа Алешков: как сложилась судьба самого маленького солдата Великой Отечественной Как не удалось спасти последний дом исчезнувшего острова Как не удалось спасти последний дом исчезнувшего острова Почему пожарные в XIX веке начали использовать шесты в пожарных депо? Почему пожарные в XIX веке начали использовать шесты в пожарных депо?

На что жалуетесь?

Вернуться