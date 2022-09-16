Загадка числа 349: как обыкновенная бутылка Пепси привела к массовым беспорядкам в одной из стран мира

Не отставала от “Кока-Колы” и “Пепси”. Я помню истории про “рентгеновские аппараты” которыми просвечивали каждую бутылку “Пепси”, в надежде найти крышку с надписью “1 миллион рублей”.

Подобные конкурсы проходили во многих странах мира. Но на Филиппинах что-то пошло не так. Начиналось всё хорошо, а закончилось погромами и беспорядками.





“Пепси” на Филиппинах

История началась в 1992 году. “Пепси” в стремлении потеснить вечного конкурента “Кока-Колу” организовала еженедельную акцию по выдаче небольших денежных призов. Сумму приза печатали на внутренней стороне крышке. Один из самых популярных выигрышей составлял 100 песо, что равнялось 4 долларам США.



