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17 самых необычных образов Барби, которые существовали за всё время

17 самых необычных образов Барби, которые существовали за всё время

Автор:
16 сентября 2022 09:34
Сообщество : ФотоМир
Метки: Кукла   знаменитости   интересно   история   кукла барби   факты   фото   
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Барби — самая популярная кукла на планете. Её производством занимается американская компания Mattel. Вы только представьте, что каждые 3 секунды в мире продаётся одна такая игрушка. За долгие годы своего существования Барби успела сменить миллион образов, освоить сотни профессий и примерить тысячи нарядов.

Похоже именно в этой особенности кроется главная причина народной любви к Барби. Она не боится меняться вместе с миром и охотно трансформируется, внося в общество новые идеи и тенденции. Предлагаем вам взглянуть на самые необычные амплуа, в которых она представала на презентациях и в дальнейшем на полках игрушечных магазинов.


Самая первая кукла Барби, которая была выпущена в 1959 году

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Поначалу Барби продавалась в двух вариантах — блондинкой и брюнеткой. Обе модели куклы были одеты в чёрно-белые купальные костюмы.


Барби в образе рок-музыканта Дэвида Боуи

Компания Mattel представила новую куклу Барби в образе легендарного музыканта Дэвида Боуи. Лук для куклы был позаимствован из клипа «Life On Mars». Создание и выпуск игрушки приурочили к юбилею альбома «Hunky Dory», который отметил свое 50-летие в декабре 2021 года.


Кукла Барби на инвалидной коляске

Компания Mattel создала первую куклу в инвалидном кресле в 1997 году. Цель бренда — помочь детям лучше понять разнообразие мира и людей вокруг. Апгрейд игрушки был осуществлён уже в 2019 году.


Барби, сделанная по фильму Альфреда Хичкока «Птицы»

Эта коллекционная кукла Барби посвящена фильму Альфреда Хичкока «Птицы» — популярному хоррору, в котором люди сталкиваются с нападением птичьих стай. Кукла была выпущена в 2008 году в честь сорокапятилетия фильма. Поза Барби повторяет сцену, в которой Мелани Дэниелс отбивается от назойливых ворон.


Барби в хиджабе

В 2017 году компания Mattel выпускает мусульманскую куклу Барби в хиджабе и фехтовальном костюме. Новая игрушка стала настоящим прорывом, поступив в продажу на восточных рынках, так как ранее мусульманским девочкам запрещали приобретать её.


Барби Королева Елизавета II

Mattel выпустила королевских Барби к 70-летию восшествия на престол Елизаветы II, которое отмечалось в июне 2022 года.


Барби-копия модельера Карла Лагерфельда

Стильная Барби была выпущена в честь пятидесятипятилетия компании Mattel. Содействие в разработке игрушки оказал сам Карл Лагерфельд, который прославился тем, что был бессменным дизайнером итальянского дома моды Fendi и французского Chanel.


Кукла Барби в виде модели Эшли Грэм

В 2016 году появилась кукла Барби в виде Эшли Грэм. Девушка является одной из самых популярных плюс-сайз моделей. Цель выпуска игрушки — показать миру, что на подиуме могут быть востребованы женщины с любым типом фигуры.


Красочная Барби в виде художницы Фриды Кало

Компания не в первый раз воссоздаёт в пластике культовых героинь XX века. Помимо известной художницы, они представили в своей коллекции Амелию Эрхарт — первую женщину-пилота, пересёкшую Атлантический океан и Кэтрин Джонсон — афроамериканского физика и математика, работавшую в НАСА.


Барби, сделанная по образу Мерилин Монро

Барби и Кен, сделанные по медиафраншизе «Star Trek»

Беременная Барби

Беременную куклу по имени Мидж — подружку Барби, выпустили в 1991 году. В комплекте к ней шли кукольная кроватка, столик для пеленания, детские игрушки и радионяня.


Темнокожая кукла Барби

Mattel впервые выпустила темнокожую куклу по имени Барби в 1980 году. Новинка позволила внести расовое разнообразие на рынок игрушек.


Теннисистка Наоми Осака в виде куклы Барби

Кукла носит одежду, в которой Осака играла на чемпионате Австралии по теннису в 2020 году. Игрушка настолько понравилась людям, что её раскупили в течение часа после начала продажи.


Барби с витилиго — пигментацией, появляющейся при разрушении меланина

Кукла Барби, сделанная по облику космонавтки Роскосмоса Анны Кикиной

Необычная Барби была создана по образу Анны Кикиной в двух вариантах костюмов: в тренировочном комбинезоне и космическом скафандре типа «Орлан».


Кукла Барби в образе Зендеи

Компания Mattel посвятила девушке именную куклу после её эффектного появления на церемонии «Оскар» в 2015 году. Игрушка в точности повторяет известный образ актрисы в платье от Вивьен Вествуд, в котором она показалась на мероприятии.


Кукла Барби «Диа Де Муэртос 2020»

Оригинальная кукла создана по мотивам мексиканского праздника, посвященного поминанию своих предков.

Источник:

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Метки: Кукла   знаменитости   интересно   история   кукла барби   факты   фото   
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1  комментарий
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Александр 20 минут назад
А как же Кончита Вурст? Не делали? Нэ порадку)))
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