17 самых необычных образов Барби, которые существовали за всё время

Похоже именно в этой особенности кроется главная причина народной любви к Барби. Она не боится меняться вместе с миром и охотно трансформируется, внося в общество новые идеи и тенденции. Предлагаем вам взглянуть на самые необычные амплуа, в которых она представала на презентациях и в дальнейшем на полках игрушечных магазинов.

Самая первая кукла Барби, которая была выпущена в 1959 году