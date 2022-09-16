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Почему пожарные в XIX веке начали использовать шесты в пожарных депо?

Почему пожарные в XIX веке начали использовать шесты в пожарных депо?

Автор:
16 сентября 2022 10:34
Сообщество : Исторические факты
Метки: депо   интересно   история   пожарный   познавательно   факты   фото   шест   
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Нередко в огромном количестве фильмов вы наверняка могли видеть самое знаменитое изображение пожарных, спускающихся по шесту и бегущих к своим грузовикам и снаряжению, когда на заднем плане слышен сигнал тревоги.

С момента своего изобретения и интеграции в конце XIX века, пожарный шест стал синонимом профессии пожарный во многих странах мира.

Но задумывались ли вы почему?

Откуда вообще взялась эта странная традиция, что пожарные во многих странах в мире в спешке должны соскальзывать по шесту, а не спускаться по лестнице?

Разве это не опасно?

Сейчас постараемся подробнее ответить на этот вопрос:


Всему виной самые обыкновенные лошади

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Если вы хотите потушить небольшой пожар, вам нужно натаскать откуда-то воды и попытаться справиться с проблемой самостоятельно, но вы столкнулись с сильным пламенем, то необходимо вызвать пожарных на место происшествия. И важно, чтобы пожарные успели добраться к вам очень и очень быстро.

Именно с момента появления пожарных служб, а также по мере совершенствования технологий, менялись методы транспортировки и количество затрачиваемого времени для наиболее эффективного реагирования пожарных на критическую ситуацию.

В настоящее время для этого существуют специализированные пожарные машины, но если мы вернёмся на 100-150 лет назад, то ни о каких специализированных машинах и речи не шло — автомобилей либо ещё не существовало, либо они были слишком новыми, дорогими и неприспособленными для городов изобретениями.

Во времена XVIII-XIX веков большинство пожарных частей использовали водоносные повозки, запряженные лошадьми.

И именно поэтому старые пожарные депо строились двухэтажными или трехэтажными. Лошади стояли в стойлах на первом этаже рядом с водоносными повозками, а пожарные работали, обедали/ужинали и спали уровнем выше.

Но как отмечает сайт Priceonomics, «когда пожарные готовили еду на втором этаже, любопытные лошади, учуяв запах, поднимались по лестнице в жилые помещения», надеясь принять участие в общей трапезе.

Это была не тривиальная проблема. Лошадей можно было просто привязать, однако, нередко случалось, когда кто-то из сотрудников забывал это сделать и затем нередко встречал лошадь взобравшуюся по лестнице на второй этаж.

В чём же тогда проблема? А в том, что, хотя лошади могут довольно легко подниматься по лестнице, их копыта совершенно не приспособлены для того, чтобы легко спускаться по лестницам. Спустить лошадь вниз по лестнице также сложно, как и козу, свинью, корову или любое другое парнокопытное, она может легко пepeлoмать все ноги, рухнуть с лестницы и своим весом yбить человека.

Таких несчастных случаев было очень много, поэтому пожарным службам нужен был способ всегда держать лошадей внизу, и решение было простым: они просто заменили лестницу.

Пожарные стали устанавливать узкие винтовые лестницы, недоступные для животных. Но к сожалению, это вызвало новую проблему...

Хотя теперь любопытные и непривязанные лошади не могли подниматься по винтовым лестницам, 10 пожарных в быстром темпе не могли спускаться по таким лестницам так же быстро, как и по обычным. Для пожарных это стало настоящей проблемой — потеря нескольких драгоценных минут.

Поэтому, потребовалось новое решение этой проблемы. И оно было найдено в 1878 году.


Появление пожарных шестов (спусковых столбов)

В 1878 году случайное изобретение одного американца изменило то, как пожарные по всему миру стали реагировать на срочные вызовы.

Однажды днём ​​Дэвид Кеньон, капитан моторной роты № 21 в городе Чикаго, помогал своему коллеге укладывать сено на третьем этаже пожарной части, когда неожиданно зазвонил сигнал тревоги.

На чердаке стояла длинная деревянная жердь для закрепления сена во время транспортировки и Кеньон не думая схватился за этот шест и скатился по нему на два этажа вниз, легко обойдя десятки пожарных, спускающихся по винтовой лестнице.

Кеньон в этот самый момент увидел большой потенциал того, что он только что сделал и уже на следующей неделе смог убедить начальника отдела одобрить необходимые улучшения здания для установки постоянного столба, согласившись оплатить любое связанное с этим техническое обслуживание.

Пожарный шест в американском пожарном депо рядом с винтовой лестницей

В двух верхних этажах депо было проделано отверстие, был установлен столб диаметром 7,5 см, изготовленный из сосны и отделан несколькими слоями лака и парафина. Теперь первый в истории пожарный шест был готов к ежедневному использованию.

После такого необычного улучшения, 21 рота подверглась безжалостным насмешкам со стороны других пожарных частей, однако, очень быстро завоевала репутацию лучшей бригады, поскольку с тех пор всегда становилась первой командой, которая прибывала на место пожара — часто на десять минут раньше других бригад, поэтому все остальные проведя исследования постепенно начали серьезно относиться к пожарному шесту.

И уже всего через несколько месяцев пожарные шесты были установлены в каждой пожарной части в городе Чикаго. А в 1880 году пожарная служба Бостона установила первый латунный столб, который стал стандартом для пожарных депо во всех Соединенных Штатах.

В течение XX века пожарные шесты стали неотъемлемым атрибутом пожарных частей по всему миру и сегодня даже в России есть свои собственные пожарные шесты, или, как они называются, спусковые столбы.

Но несмотря на все плюсы пожарных шестов, в настоящее время многие пожарные службы в мире утверждают, что пожарные шесты имеют смертельнyю опасность для тех, кто спускается по ним. Прочесывая архивы, можно обнаружить десятки смертей, сотни серьезных травм и множество сомнительных судебных исков по всему миру из-за того, что кто-то случайно падал через отверстие в полу, не смог удержаться при спуске по шесту и получал травмы.

Из-за этого сегодня все большее число пожарных депо полностью отказываются от пожарных столбов. Но кажется, что традицию так быстро и легко искоренить не удастся.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: депо   интересно   история   пожарный   познавательно   факты   фото   шест   
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6  комментариев
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16k
Booka1a Час назад
"прибывала на место пожара часто на десять минут раньше других бригад". понятно, что шест ускоряет спуск, но не 10 же минут они там по лестнице спускаются. пара минут экономится, но если бригада приезжает на 10 минут быстрее, значит она просто ближе всех к пожару
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129
Михаил 12 минут назад
Тушит пожар - пожарнЫЙ. ПожарнИК -- это вид жуков или клопов:
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1k
Walther 17 минут назад
"Но несмотря на все плюсы пожарных шестов, в настоящее время многие пожарные службы в мире утверждают, что пожарные шесты имеют смертельнyю опасность для тех, кто спускается по ним"....
Ну, тут, на мой взгляд вопрос сноровки и умением пользоваться, а не вот это вот все...

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31k
russger Полчаса назад
"что кто-то случайно падал через отверстие в полу, не смог удержаться при спуске по шесту и получал травмы"

Ну, значит, куёвый работник. Мало того, что слепошарый распздяй, так ещё и силёнок не хватает за палку удержаться -_-
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4k
Эль Кукуй Полчаса назад
Моветон, называть пожарного - пожарником....
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