Почему пожарные в XIX веке начали использовать шесты в пожарных депо?

Нередко в огромном количестве фильмов вы наверняка могли видеть самое знаменитое изображение пожарных, спускающихся по шесту и бегущих к своим грузовикам и снаряжению, когда на заднем плане слышен сигнал тревоги.
С момента своего изобретения и интеграции в конце XIX века, пожарный шест стал синонимом профессии пожарный во многих странах мира.
Но задумывались ли вы почему?
Откуда вообще взялась эта странная традиция, что пожарные во многих странах в мире в спешке должны соскальзывать по шесту, а не спускаться по лестнице?
Разве это не опасно?
Сейчас постараемся подробнее ответить на этот вопрос:
Всему виной самые обыкновенные лошади
Если вы хотите потушить небольшой пожар, вам нужно натаскать откуда-то воды и попытаться справиться с проблемой самостоятельно, но вы столкнулись с сильным пламенем, то необходимо вызвать пожарных на место происшествия. И важно, чтобы пожарные успели добраться к вам очень и очень быстро.
Именно с момента появления пожарных служб, а также по мере совершенствования технологий, менялись методы транспортировки и количество затрачиваемого времени для наиболее эффективного реагирования пожарных на критическую ситуацию.
В настоящее время для этого существуют специализированные пожарные машины, но если мы вернёмся на 100-150 лет назад, то ни о каких специализированных машинах и речи не шло — автомобилей либо ещё не существовало, либо они были слишком новыми, дорогими и неприспособленными для городов изобретениями.
Во времена XVIII-XIX веков большинство пожарных частей использовали водоносные повозки, запряженные лошадьми.
И именно поэтому старые пожарные депо строились двухэтажными или трехэтажными. Лошади стояли в стойлах на первом этаже рядом с водоносными повозками, а пожарные работали, обедали/ужинали и спали уровнем выше.
Но как отмечает сайт Priceonomics, «когда пожарные готовили еду на втором этаже, любопытные лошади, учуяв запах, поднимались по лестнице в жилые помещения», надеясь принять участие в общей трапезе.
Это была не тривиальная проблема. Лошадей можно было просто привязать, однако, нередко случалось, когда кто-то из сотрудников забывал это сделать и затем нередко встречал лошадь взобравшуюся по лестнице на второй этаж.
В чём же тогда проблема? А в том, что, хотя лошади могут довольно легко подниматься по лестнице, их копыта совершенно не приспособлены для того, чтобы легко спускаться по лестницам. Спустить лошадь вниз по лестнице также сложно, как и козу, свинью, корову или любое другое парнокопытное, она может легко пepeлoмать все ноги, рухнуть с лестницы и своим весом yбить человека.
Таких несчастных случаев было очень много, поэтому пожарным службам нужен был способ всегда держать лошадей внизу, и решение было простым: они просто заменили лестницу.
Пожарные стали устанавливать узкие винтовые лестницы, недоступные для животных. Но к сожалению, это вызвало новую проблему...
Хотя теперь любопытные и непривязанные лошади не могли подниматься по винтовым лестницам, 10 пожарных в быстром темпе не могли спускаться по таким лестницам так же быстро, как и по обычным. Для пожарных это стало настоящей проблемой — потеря нескольких драгоценных минут.
Поэтому, потребовалось новое решение этой проблемы. И оно было найдено в 1878 году.
Появление пожарных шестов (спусковых столбов)
В 1878 году случайное изобретение одного американца изменило то, как пожарные по всему миру стали реагировать на срочные вызовы.
Однажды днём Дэвид Кеньон, капитан моторной роты № 21 в городе Чикаго, помогал своему коллеге укладывать сено на третьем этаже пожарной части, когда неожиданно зазвонил сигнал тревоги.
На чердаке стояла длинная деревянная жердь для закрепления сена во время транспортировки и Кеньон не думая схватился за этот шест и скатился по нему на два этажа вниз, легко обойдя десятки пожарных, спускающихся по винтовой лестнице.
Кеньон в этот самый момент увидел большой потенциал того, что он только что сделал и уже на следующей неделе смог убедить начальника отдела одобрить необходимые улучшения здания для установки постоянного столба, согласившись оплатить любое связанное с этим техническое обслуживание.
Пожарный шест в американском пожарном депо рядом с винтовой лестницей
В двух верхних этажах депо было проделано отверстие, был установлен столб диаметром 7,5 см, изготовленный из сосны и отделан несколькими слоями лака и парафина. Теперь первый в истории пожарный шест был готов к ежедневному использованию.
После такого необычного улучшения, 21 рота подверглась безжалостным насмешкам со стороны других пожарных частей, однако, очень быстро завоевала репутацию лучшей бригады, поскольку с тех пор всегда становилась первой командой, которая прибывала на место пожара — часто на десять минут раньше других бригад, поэтому все остальные проведя исследования постепенно начали серьезно относиться к пожарному шесту.
И уже всего через несколько месяцев пожарные шесты были установлены в каждой пожарной части в городе Чикаго. А в 1880 году пожарная служба Бостона установила первый латунный столб, который стал стандартом для пожарных депо во всех Соединенных Штатах.
В течение XX века пожарные шесты стали неотъемлемым атрибутом пожарных частей по всему миру и сегодня даже в России есть свои собственные пожарные шесты, или, как они называются, спусковые столбы.
Но несмотря на все плюсы пожарных шестов, в настоящее время многие пожарные службы в мире утверждают, что пожарные шесты имеют смертельнyю опасность для тех, кто спускается по ним. Прочесывая архивы, можно обнаружить десятки смертей, сотни серьезных травм и множество сомнительных судебных исков по всему миру из-за того, что кто-то случайно падал через отверстие в полу, не смог удержаться при спуске по шесту и получал травмы.
Из-за этого сегодня все большее число пожарных депо полностью отказываются от пожарных столбов. Но кажется, что традицию так быстро и легко искоренить не удастся.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ну, тут, на мой взгляд вопрос сноровки и умением пользоваться, а не вот это вот все...
Ну, значит, куёвый работник. Мало того, что слепошарый распздяй, так ещё и силёнок не хватает за палку удержаться -_-