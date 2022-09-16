Почему пожарные в XIX веке начали использовать шесты в пожарных депо?

С момента своего изобретения и интеграции в конце XIX века, пожарный шест стал синонимом профессии пожарный во многих странах мира.

Но задумывались ли вы почему?

Откуда вообще взялась эта странная традиция, что пожарные во многих странах в мире в спешке должны соскальзывать по шесту, а не спускаться по лестнице?

Разве это не опасно?

Сейчас постараемся подробнее ответить на этот вопрос:





Всему виной самые обыкновенные лошади