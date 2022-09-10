Зачем папа Урбан VIII пытался запретить чихание

Помимо бодрящего запаха никотина, нюхательный табак также вызывает чихание при вдыхании — точно так же, как любое другое инородное вещество в носовой полости, - поскольку ваше тело старается избавиться от него, заставляя вас чихать. Но для Папы Урбана чихание слишком напоминало сексуальный экстаз. В 1642 году Урбан издал всемирный запрет на табак, особенно нюхательный. Постановление грозило всем, кто не подчинится, отлучением от церкви. Отлучение означало не только то, что вы не могли приходить в церковь на молитву, это также означало, что вы не могли причащаться или совершать последние обряды. По католическим стандартам, это обрекало вас провести загробную жизнь в аду.

Неизвестно, был ли у Урбана собственный «эйфорический» опыт с нюхательным табаком, или поток историй со всей Италии повлиял на его решение. В одном из таких сообщений из Неаполя утверждалось, что священник вдохнул щепотку нюхательного табака после причастия и начал так сильно чихать, что его вырвало освященной водой для причастия прямо на алтарь.

В конечном итоге закон папы Урбана оставался в силе еще 100 лет, пока папа Бенедикт XIII не отменил запрет на курение и даже не открыл собственную табачную фабрику Ватикана в 1779 году.