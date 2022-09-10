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Зачем папа Урбан VIII пытался запретить чихание

Зачем папа Урбан VIII пытался запретить чихание

Автор:
10 сентября 2022 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Урбан VIII   интересно   история   летописи   наука   папа   факты   чихание   
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В старые времена люди побаивались чихания. Высказывание «будь здоров» стало популярным, когда люди верили, что чихание может случайно изгнать твою душу из тела, и если сказать: «Да благословит вас Бог», ваша душа будет в безопасности от любого потенциального зла в воздухе. Но один человек зашел слишком далеко в своем объяснении чихания — настолько далеко, что его правила распространились на весь мир.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Урбан VIII   интересно   история   летописи   наука   папа   факты   чихание   
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