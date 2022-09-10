Зачем папа Урбан VIII пытался запретить чихание

164
3
В старые времена люди побаивались чихания. Высказывание «будь здоров» стало популярным, когда люди верили, что чихание может случайно изгнать твою душу из тела, и если сказать: «Да благословит вас Бог», ваша душа будет в безопасности от любого потенциального зла в воздухе. Но один человек зашел слишком далеко в своем объяснении чихания — настолько далеко, что его правила распространились на весь мир.
Папа Урбан VIII был избран преемником папы Григория XV в 1623 году. Во время его папства произошла Тридцатилетняя война, одна из самых разрушительных войн в европейской истории. В то время как папа Урбан тратил средства на укрепление районов по всему Риму, он также тратил слишком много на собственные роскошные вкусы, в том числе на роскошную папскую виллу, а также баловал свою семью за счет Ватикана.
Излюбленной роскошью для самых богатых граждан Ватикана в то время был нюхательный табак, который долгое время оставался дорогостоящим развлечением знати. Нюхательный табак изготавливался из порошкообразного табака. Нюхательный табак, который вдыхали или втирали в десны, вызывал у пользователя мгновенный никотиновый эффект, поскольку он быстро всасывался в кровоток. Нюхательный табак часто ароматизировали травами и цветами, такими как розы, лаванда, гвоздика и жасмин.
Излюбленной роскошью для самых богатых граждан Ватикана в то время был нюхательный табак, который долгое время оставался дорогостоящим развлечением знати. Нюхательный табак изготавливался из порошкообразного табака. Нюхательный табак, который вдыхали или втирали в десны, вызывал у пользователя мгновенный никотиновый эффект, поскольку он быстро всасывался в кровоток. Нюхательный табак часто ароматизировали травами и цветами, такими как розы, лаванда, гвоздика и жасмин.
Помимо бодрящего запаха никотина, нюхательный табак также вызывает чихание при вдыхании — точно так же, как любое другое инородное вещество в носовой полости, - поскольку ваше тело старается избавиться от него, заставляя вас чихать. Но для Папы Урбана чихание слишком напоминало сексуальный экстаз. В 1642 году Урбан издал всемирный запрет на табак, особенно нюхательный. Постановление грозило всем, кто не подчинится, отлучением от церкви. Отлучение означало не только то, что вы не могли приходить в церковь на молитву, это также означало, что вы не могли причащаться или совершать последние обряды. По католическим стандартам, это обрекало вас провести загробную жизнь в аду.
Неизвестно, был ли у Урбана собственный «эйфорический» опыт с нюхательным табаком, или поток историй со всей Италии повлиял на его решение. В одном из таких сообщений из Неаполя утверждалось, что священник вдохнул щепотку нюхательного табака после причастия и начал так сильно чихать, что его вырвало освященной водой для причастия прямо на алтарь.
В конечном итоге закон папы Урбана оставался в силе еще 100 лет, пока папа Бенедикт XIII не отменил запрет на курение и даже не открыл собственную табачную фабрику Ватикана в 1779 году.
Неизвестно, был ли у Урбана собственный «эйфорический» опыт с нюхательным табаком, или поток историй со всей Италии повлиял на его решение. В одном из таких сообщений из Неаполя утверждалось, что священник вдохнул щепотку нюхательного табака после причастия и начал так сильно чихать, что его вырвало освященной водой для причастия прямо на алтарь.
В конечном итоге закон папы Урбана оставался в силе еще 100 лет, пока папа Бенедикт XIII не отменил запрет на курение и даже не открыл собственную табачную фабрику Ватикана в 1779 году.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Еще крутые истории!
- Несуществующая Финляндия, защитный кофеин и другие увлекательные факты обо всём на свете
- Бывают в жизни огорчения: 30 людей, чей день явно не задался
- От Фредди Крюгера до «Рассеянного с улицы Бассейной»: вымышленные персонажи с реальными именами
- Почему и для чего: немного историй о привычных повседневных вещах
- Неоправданный риск: изобретали, чью жизнь прервали их же «гениальные» детища
Новости партнёров