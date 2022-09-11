"Легенды" из Лондона 60-х. Реальная история гангстеров-близнецов Крэй

Под влиянием дедушки по материнской линии, Джимми «Пушечное ядро» Ли, братья занялись боксом. Оба брата были достаточно успешны в спорте и к 19 годам даже начали подумывать о профессиональной карьере, но судьба распорядилась иначе.

Близнецов призвали к службе, что привело к их первым проблемам с законом — несколько раз они сбегали со службы, нападали на военное начальство и полицейских, пытавшихся вернуть их в военную часть. В конце концов братьев посадили в тюрьму, где их поведение было не лучше — они обливали тюремных охранников кипятком и помоями, дрались и сбегали из-под стражи.

Начало преступной деятельности

После позорного увольнения с военной службы и тюрьмы, мечты о карьере в профессиональном спорте были оставлены. Не найдя места в жизни, братья полностью посвятили себя криминалу.