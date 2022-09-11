"Легенды" из Лондона 60-х. Реальная история гангстеров-близнецов Крэй

Близнецы Реджи и Ронни Крэй — жестокие британских гангстеры, которые более 10 лет господствовали в Лондоне, начиная с 60-х. История их жизни настолько невероятна и интересна, что уже многие годы вдохновляет творцов на создание фильмов, театральных постановок и даже мюзиклов о братьях Крэй.
Самый знаменитый из них - фильм "Легенда" с Томом Харди в главной роли.
Давайте посмотрим, как сложилась жизнь одних из самых популярных представителей преступного мира в истории.
Ранние годы
24 октября 1933 года в одном из неблагополучных районов Лондона на свет появились близнецы Реджинальд и Рональд Крэй. Их отец сбежал из семьи укрываясь от призыва, поэтому братья росли вместе с матерью и старшим братом Чарльзом.
Под влиянием дедушки по материнской линии, Джимми «Пушечное ядро» Ли, братья занялись боксом. Оба брата были достаточно успешны в спорте и к 19 годам даже начали подумывать о профессиональной карьере, но судьба распорядилась иначе.
Близнецов призвали к службе, что привело к их первым проблемам с законом — несколько раз они сбегали со службы, нападали на военное начальство и полицейских, пытавшихся вернуть их в военную часть. В конце концов братьев посадили в тюрьму, где их поведение было не лучше — они обливали тюремных охранников кипятком и помоями, дрались и сбегали из-под стражи.
Начало преступной деятельности
После позорного увольнения с военной службы и тюрьмы, мечты о карьере в профессиональном спорте были оставлены. Не найдя места в жизни, братья полностью посвятили себя криминалу.
Начиная с рэкета близнецы, вместе со старшим братом, создали преступную группировку “Фирма”. “Фирма” занималась ограблениям, поджогами, отмыванием денег и даже угонами самолётов.
В конце 50-х Ронни Крэя арестовали за нанесение тяжёлых телесных повреждений. Во время пребывания в тюрьме ему диагностировали параноидальную шизофрению, что, конечно, не помешало ему продолжить криминальную карьеру после выхода на свободу.
К началу 60-х их влияние распространилось на лондонский фешенебельный район Вест-Энд, где они открыли ночной клуб Esmerelda's Barn. Благодаря открытию модного клуба братья обрели невероятную популярность и общались с представителями власти и шоу-бизнеса.
Например, Фрэнк Синатра пел в клубе братьев и даже пользовался услугами их фирмы, предоставляющей охранные услуги.
В расследовании издания Sunday Mirror 1964 года намекнули о сексуальных отношениях Ронни Крэя с консервативным политиком лордом Бутби. В то время гомосексуальные отношения были уголовно наказуемы, поэтому несмотря на то, что конкретных имён в расследовании указано не было, изданию пригрозили судом, после чего автора расследования уволили, а лорду Бутби выплатили 40000 фунтов стерлингов компенсации. После этого инцидента журналисты не брались за статьи хоть как-то связанные с близнецами Крэй.
Арест
В 1966 году Ронни Крэй застрелил члена конкурирующей банды в пабе Blind Beggar, что вызвало цепочку событий, которые в конечном итоге привели к тюремному заключению близнецов. И хотя сразу после совершенного преступления ни один свидетель не осмелился дать показания против Крэя, это убийство привело к серии расследований против братьев.
Однако это не помешало им совершить еще одно ужасающее преступление. Братья пригласили одного из второстепенных членов своей банды на вечеринку, где при свидетелях Рэджи зарезал его за невыполненные обязательства.
К концу 1968 года детективам Скотланд-Ярда удалось собрать достаточно доказательств для ареста братьев. В 1969 году они и 15 членов “Фирмы” были арестованы. Детектив надеялся на то, что хотя бы после ареста братьев найдутся люди готовые свидетельствовать против них. Так и произошло — барменша из паба Blind Beggar признала, что стала свидетельницей преступления Ронни.
Остальные доказательства были получены от арестованных членов группы, которые свидетельствовали друг против друга. После суда оба брата были приговорены к пожизненному заключению без возможности досрочного освобождения в течение 30 лет. Их старший брат Чарли Крэй получил семь лет заключения. Но как только отбыл срок, сразу снова вернулся в тюрьму, попавшись на контрабанде кокаина.
Заключение и смерть
Даже находясь в заключении братья продолжали заниматься преступной деятельностью через старшего брата, вплоть до его повторного заключения.
За всё время своего заключения братьев выпустили из тюрьмы лишь раз — отпустили на похороны матери. В 1990 году был выпущен фильм “The Krays” основанный на биографии братьев. Чарли Крей выступал в качестве старшего консультанта во время производства фильма, и братья получили за фильм 255 000 фунтов стерлингов.
Почти весь тюремный срок Рональд Крэй отбывал в больнице Бродмур в Беркшире с диагнозом параноидальная шизофрения. Он умер в возрасте 61 года после сердечного приступа 17 марта 1995 года.
Старший брат - Чарльз, ушел из жизни в возрасте 73 лет в 2000 году - сердце не выдержало такого образа жизни.
Реджинальд Крэй находился в тюрьме Мейдстон в Кенте, а затем в 1997 году был переведен в тюрьму Вейланд в Норфолке. После того как у него диагностировали рак мочевого пузыря Рэджи был освобожден из сострадания в августе 2000 года. Он умер в возрасте 66 лет, через шесть недель после освобождения.
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АНТИФИШКИ
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