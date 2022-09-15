Рассчитал полет Гагарина и водородную бомбу

«Стрела» — советская ЭВМ первого поколения. Давайте посмотрим, какие задачи она выполняла. И сравним ее с американскими аналогами, которые проводили расчеты для NASA.

Первая ЭВМ была выпущена в 1953 году. Потом, в течение трех лет, было выпущено еще семь таких машин. Их установили в различных конструкторских бюро, вычислительных центрах и институтах.

Быстродействие «Стрелы» — 2000 операций в секунду. Для сравнения – флагманы современных смартфонов выполняют 15 трлн операций в секунду. Настолько ускорились современные компьютеры по сравнению с пионерами индустрии.

И даже эта, казалось бы, скромная вычислительная мощность произвела переворот в индустрии. С ее помощью значительно упростились расчеты для разработки сложнейших машин.