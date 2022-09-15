Рассчитал полет Гагарина и водородную бомбу

Первый советский компьютер проводил расчеты траектории, по которой Юрий Гагарин успешно слетал в космос и приземлился.
«Стрела» — советская ЭВМ первого поколения. Давайте посмотрим, какие задачи она выполняла. И сравним ее с американскими аналогами, которые проводили расчеты для NASA.
Первая ЭВМ была выпущена в 1953 году. Потом, в течение трех лет, было выпущено еще семь таких машин. Их установили в различных конструкторских бюро, вычислительных центрах и институтах.
Быстродействие «Стрелы» — 2000 операций в секунду. Для сравнения – флагманы современных смартфонов выполняют 15 трлн операций в секунду. Настолько ускорились современные компьютеры по сравнению с пионерами индустрии.
И даже эта, казалось бы, скромная вычислительная мощность произвела переворот в индустрии. С ее помощью значительно упростились расчеты для разработки сложнейших машин.
Для понимания ее важности – «Стрела» провела аэродинамические расчёты для Ту-104 всего за 17 часов. Инженеры бы проводили эти расчеты около полугода.
С ее помощью провели расчеты космических полетов, включая полет Гагарина. Первая «Стрела» помогла произвести расчеты первой водородной бомбы.
Компьютер регулярно совершал ошибки в расчетах - для первой ЭВМ это было неизбежно. Поэтому все расчеты проводились по два-три раза.
Инженер Владимир Исаев в книге «Первый навсегда» вспоминает, что расчеты полета Гагарина проводили ночью. Всё было в условиях повышенной секретности.
Также на нем высчитывали в принципе баллистические траектории всех космических полетов.
Следующее поколение «Стрелы» уже могла выполнять 20 тысяч операций в секунду. Данные вводились с перфокарт.
Мой дедушка – инженер в одном закрытом НИИ, успел на ней поработать. У нас дома было несколько отработавших перфокарт, как сувенир.
«Стрела» была ламповым компьютерам и была укомплектована 8 тысячами ламп. Компьютер мог бесперебойно работать максимум 18 часов. После этого его выключали на шесть часов.
«Стрела» против американских компьютеров
А как обстояли дела с развитием компьютерной индустрии в США, которые первыми изобрели компьютер?
Историческое преимущество США длилось недолго и СССР довольно быстро сумел догнать, а на этапе космической гонке даже превзойти контурентов.
Первый американский компьютер Mark I умел проводить по три арифметические операции в секунду. По сути, это просто был гигантский калькулятор. Это был пионер индустрии, приступил к работе в 1944 году.
Что же касается современника «Стрелы» - им был IBM 702, который появился двумя годами позднее. По производительности был сравним с советским ЭВМ. Он выполнял около 4000 операций сложения и вычитания в секунду. А вот деление и умножение требовали в три раза больше времени. В среднем, получались те же 2000 операции в секунду.
Для расчета своих космических полетов в NASA использовали IBM 7090, который появился в 1959 году. Это уже была ЭВМ второго поколения с производительностью 39 тысяч операций в секунду. Что немногим больше нашей «Стрелы» второго поколения.
Источник:
АНТИФИШКИ
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